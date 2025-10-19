Izrael ismét megtámadta Gázát, máris széthullhat a tűzszünet

Helyi médiaértesülések szerint az izraeli hadsereg ismét megtámadta a Gázai övezetet, szűk egy héttel azután, hogy Izrael és a Hamász tűszüneti egyezményt kötöttek egymással - írja a Reuters. Az idézett források szerint az izraeli támadás oka az, hogy a Hamász az amerikai hírszerzés értesülési szerint "záros határidős belül" civilek elleni tömeges támadásra készült, ami megsértette volna a tűzszünet feltételeit.

Fotó: Anadolu via AFP

Az ügy közvetlen előzménye, hogy az amerikai külügyminisztérium közlése szerint megbízható forrásokból úgy értesültek, hogy a Hamász hamarosan gázai civilek elleni tömeges támadások végrehajtására készült, ezzel megsértette a tűzszünet feltételeit. Az amerikai közlemény kiemelte, a palesztin lakosság elleni támadás aláásná a héten elért tűzszünet eredményeit és egyben megsértené annak feltételeit is.

A Hamász azonnal tagadta az amerikai vádakat, és azzal vádolta Izraelt, hogy az pénzelni kezdte a terrorszervezet helyi ellenlábasait, hogy bizonytalanságot szítson az övezetben. Bizonytalanságból ugyanakkor külső beavatkozás nélkül sem volt híján a térség, az izraeli kivonulást követően rengeteg beszámoló látott napvilágot arról, hogy a Hamász milyen kegyetlen eszközökkel igyekezett visszaállítani hatalmát a térségben, mely civilek életébe került.

Az amerikai külügyminisztérium már az izraeli támadást megelőzően jelezte értesüléseit a térség békéért felelős államok, így Egyiptom, Katar és Törökország felé is, egyben követelte a Hamásztól, hogy ne hajtsa végre tervezett támadását a gázai civilek ellen.

Amennyiben a Hamász végrehajtja a civilek elleni támadását, kemény lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük a gázai civil lakosságot, és érvényt szerezhessünk a tűzszüneti egyezménynek

- emelte ki az amerikai közlemény.

Az izraeli támadás tényét egyelőre egyik fél sem erősítette meg hivatalosan, az izraeli Kan tévécsatorna azonban arról számolt be, az ország légiereje csapásokat mért Rafahra a Gázai övezet déli részén. Az értesüléseket több médiaforrás is megerősítette a Reuters megkeresésére.

Cikkünk frissül.