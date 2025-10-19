Deviza
Rendkívüli

Izrael ismét megtámadta Gázát, máris széthullhat a tűzszünet

izraeli háború
Gázai övezet
tűzszünet

Izrael ismét megtámadta Gázát, máris széthullhat a tűzszünet

Helyi források szerint az izraeli hadsereg ismét elkezdte támadni a Gázai övezetet. A támadás oka az, hogy a Hamász állítólag a tűzszüneti megállapodás megsértésére készült.
VG
2025.10.19, 10:56
Frissítve: 2025.10.19, 11:15

Helyi médiaértesülések szerint az izraeli hadsereg ismét megtámadta a Gázai övezetet, szűk egy héttel azután, hogy Izrael és a Hamász tűszüneti egyezményt kötöttek egymással - írja a Reuters. Az idézett források szerint az izraeli támadás oka az, hogy a Hamász az amerikai hírszerzés értesülési szerint "záros határidős belül" civilek elleni tömeges támadásra készült, ami megsértette volna a tűzszünet feltételeit.

Palestinians continue returning north on second day of Gaza ceasefire
Fotó: Anadolu via AFP

Az ügy közvetlen előzménye, hogy az amerikai külügyminisztérium közlése szerint megbízható forrásokból úgy értesültek, hogy a Hamász hamarosan gázai civilek elleni tömeges támadások végrehajtására készült, ezzel megsértette a tűzszünet feltételeit. Az amerikai közlemény kiemelte, a palesztin lakosság elleni támadás aláásná a héten elért tűzszünet eredményeit és egyben megsértené annak feltételeit is. 

A Hamász azonnal tagadta az amerikai vádakat, és azzal vádolta Izraelt, hogy az pénzelni kezdte a terrorszervezet helyi ellenlábasait, hogy bizonytalanságot szítson az övezetben. Bizonytalanságból ugyanakkor külső beavatkozás nélkül sem volt híján a térség, az izraeli kivonulást követően rengeteg beszámoló látott napvilágot arról, hogy a Hamász milyen kegyetlen eszközökkel igyekezett visszaállítani hatalmát a térségben, mely civilek életébe került. 

Az amerikai külügyminisztérium már az izraeli támadást megelőzően jelezte értesüléseit a térség békéért felelős államok, így Egyiptom, Katar és Törökország felé is, egyben követelte a Hamásztól, hogy ne hajtsa végre tervezett támadását a gázai civilek ellen. 

Amennyiben a Hamász végrehajtja a civilek elleni támadását, kemény lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük a gázai civil lakosságot, és érvényt szerezhessünk a tűzszüneti egyezménynek

- emelte ki az amerikai közlemény.

Az izraeli támadás tényét egyelőre egyik fél sem erősítette meg hivatalosan, az izraeli Kan tévécsatorna azonban arról számolt be, az ország légiereje csapásokat mért Rafahra a Gázai övezet déli részén. Az értesüléseket több médiaforrás is megerősítette a Reuters megkeresésére.

Cikkünk frissül.

