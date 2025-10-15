Ezzel igencsak jól járhat Magyarország is: konzervatív rocker nő lehet Japán következő miniszterelnöke – nem csak az adókedvezményekben értünk egyet

A Liberális Demokrata Párt élére választott Takaicsi Szanae tízéves időtávon megduplázná Japán gazdaságának méretét – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató elemzéséből. Mint írták, ennek fő eszközei az állami beruházások, az infrastruktúra fejlesztése, valamint a technológiai és élelmiszeripari innovációk támogatása lennének.

Takaicsi Szanae Japán miniszterelnöke lehet / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Takaicsi korábban is hangsúlyozta, hogy a japán gazdaság élénkítését az állami kiadások bővítésével és az alacsony kamatozású hitelezés fenntartásával képzeli el – vagyis az Abe Sinzó nevéhez fűződő, úgynevezett Abenomics gazdasági modell továbbvitelét tervezi.

A politikus emellett adócsökkentéseket ígért a vállalkozások számára, hogy ösztönözze a fejlesztéseket és növelje a versenyképességet.

Az elemzés kitért arra, hogy a gazdasági bővülés kulcsa szerinte az állam és a magánszféra szoros együttműködése, valamint az, hogy Japán újra vezető szerepet töltsön be a technológiai fejlesztések területén.

Mindeközben az ország komoly kihívásokkal néz szembe: a magas infláció, az elöregedő társadalom és az adósságállomány mind korlátozhatják a gazdaságpolitikai mozgásteret. A kormányalakítás körüli bizonytalanság és a koalíció felbomlása rövid távon politikai kockázatot is jelent.

Egy volt rockzenész, aki Margaret Thatchert tekinti példaképének A 64 éves politikus korábban több fontos tisztséget töltött be az LDP-ben, és többször volt miniszter (például gazdasági biztonsági miniszter és belügyminiszter) is mentora, a néhai Abe Sinzó kormányaiban. A rock- és heavy metal rajongó Takaicsi – aki fiatalkorában dobosként rockzenésznek készült, továbbá motorozott is – pártja konzervatív jobbszárnyához tartozik, politikai példaképe Margaret Thatcher.

Magyar–japán kapcsolatok: stabil együttműködés új környezetben

Az Oeconomus tanulmánya kiemeli: Japán Magyarország harmadik legnagyobb kelet-ázsiai kereskedelmi partnere, közvetlenül Kína és Dél-Korea után. A két ország közötti kapcsolatokat stabil gazdasági és diplomáciai alapok jellemzik, és az elmúlt években a technológiai, valamint ipari együttműködés felé tolódtak.