Trump egyenesen megmondta a világ egyik legnagyobb országának: ad nekik pénzt, hogy ne omoljanak össze, de ha rosszul döntenek a közelgő választáson, akkor ennek vége

Donald Trump szerint az Egyesült Államok Argentínának nyújtott segélycsomagja Javier Milei libertárius vezető választási győzelmétől függ. Az amerikai elnök barátjának és ideológiai szövetségesének tartja az argentin politikust.
VG
2025.10.15, 07:03
Frissítve: 2025.10.15, 07:17

Donald Trump amerikei elnök figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok támogatása Argentínának az októberi választások eredményétől függ. A politikus egyértelművé tette, hogy ha a libertárius vezető, Javier Milei veszít, akkor Washington nem segíti tovább a dél-amerikai országot.

Fotó: Anadolu via AFP

Trump dicsérte Milei politikai nézeteit, és hangsúlyozta, hogy a választás kimenetele meghatározó lesz az amerikai–argentínai viszony jövője szempontjából. Közölte, hogy a jelenlegi baloldali ellenzék győzelme esetén megvonják vagy újragondolják az amerikai támogatást. 

Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere múlt héten bejelentette, Washington a peso vásárlásával siet Argentína segítségére. A peso vásárlása mellett Washington az argentin központi bankkal egy 20 milliárd dollár értékű devizacsere-keretmegállapodást (devizaswap) is kötött.

Azt ugyanakkor nem tudni, hogy az Egyesült Államok pontosan mennyi pesót vásárolt és az sem világos, hogy a devizacsere-megállapodás hogyan épül fel. A megállapodások a két ország pénzügyminisztereinek négynapos washingtoni találkozóján jöttek létre, amelyen a Nemzetközi Valutaalap (IMF) képviselői is részt vettek október elején.

Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja egyébként már korábban közölte, hogy támogatni fogják a pénzügyi válságba került országot és elnökét, Javier Mileit, akit Trump a barátjának és ideológiai szövetségesének tart.

Politikai fordulat jöhet Argentínában?

Az argentin pénzügyi piacok nyomás alá kerültek, miután Milei pártja szeptemberben elvesztette a regionális választásokat. Főleg a párt eddigi legerősebb bázisának, Buenos Airesnek az elvesztése volt fájó, amiben jelentős szerepük volt a Milei közvetlen környezetét ért korrupciós vádaknak és a politikus eddigi intézkedéseinek.

A politikai fordulat aggodalmat keltett a befektetők körében, mivel attól tartottak, hogy Milei pártja az október 26-i időközi választásokon is rosszul teljesíthet. Az argentin központi bank ezt követően hatalmas vásárlásokkal támogatta a pesót, amit az IMF áprilisban nyújtott 20 milliárd dolláros hitelkerete tett lehetővé.

Argentína 2001 óta háromszor csődölt be, vagyis állította le adósságai törlesztését, legutóbb 2020-ban. Ennek ellenére az elmúlt években Milei libertárius pénzügyi reformjait követően az amerikai befektetők újra érdeklődni kezdtek az ország iránt.

Milei a hivatalba lépése óta sokat tett az argentin gazdaság felpörgetéséért, a GDP az év első három hónapjában már az egymást követő második negyedévben bővült, ezúttal 5,8 százalékkal. Latin-Amerika harmadik legnagyobb gazdaságának növekedését a magánfogyasztás és a befektetések hajtják.

Sikerült megfékeznie a világbajnok, három számjegyű inflációt is, és tavaly 14 év után először zárt többlettel a költségvetés – de a szigorítás súlyos társadalmi következményekkel járt. A lakosság egyre kevésbé bírja a megszorításokat, és egyre keményebb ellenállást fejt ki velük szemben.

Földbe állhat az argentin olajboom: túl erős a peso, nem éri meg új kutakat fúrni

Bár a Buenos Aires-i tartományi választáson szenvedett veresége után Javier Milei az Egyesült Államoktól segítséget kapott a peso megtámasztására, az argentin elknök öröme nem lehet felhőtlen, hiszen gazdasági programjának egyik legfontosabb eleme, az olaj- és földgázexport felpörgetése bajba került.

