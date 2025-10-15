Trump egyenesen megmondta a világ egyik legnagyobb országának: ad nekik pénzt, hogy ne omoljanak össze, de ha rosszul döntenek a közelgő választáson, akkor ennek vége

Donald Trump amerikei elnök figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok támogatása Argentínának az októberi választások eredményétől függ. A politikus egyértelművé tette, hogy ha a libertárius vezető, Javier Milei veszít, akkor Washington nem segíti tovább a dél-amerikai országot.

Fotó: Anadolu via AFP

Trump dicsérte Milei politikai nézeteit, és hangsúlyozta, hogy a választás kimenetele meghatározó lesz az amerikai–argentínai viszony jövője szempontjából. Közölte, hogy a jelenlegi baloldali ellenzék győzelme esetén megvonják vagy újragondolják az amerikai támogatást.

Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere múlt héten bejelentette, Washington a peso vásárlásával siet Argentína segítségére. A peso vásárlása mellett Washington az argentin központi bankkal egy 20 milliárd dollár értékű devizacsere-keretmegállapodást (devizaswap) is kötött.

Azt ugyanakkor nem tudni, hogy az Egyesült Államok pontosan mennyi pesót vásárolt és az sem világos, hogy a devizacsere-megállapodás hogyan épül fel. A megállapodások a két ország pénzügyminisztereinek négynapos washingtoni találkozóján jöttek létre, amelyen a Nemzetközi Valutaalap (IMF) képviselői is részt vettek október elején.

Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja egyébként már korábban közölte, hogy támogatni fogják a pénzügyi válságba került országot és elnökét, Javier Mileit, akit Trump a barátjának és ideológiai szövetségesének tart.

Politikai fordulat jöhet Argentínában?

Az argentin pénzügyi piacok nyomás alá kerültek, miután Milei pártja szeptemberben elvesztette a regionális választásokat. Főleg a párt eddigi legerősebb bázisának, Buenos Airesnek az elvesztése volt fájó, amiben jelentős szerepük volt a Milei közvetlen környezetét ért korrupciós vádaknak és a politikus eddigi intézkedéseinek.

A politikai fordulat aggodalmat keltett a befektetők körében, mivel attól tartottak, hogy Milei pártja az október 26-i időközi választásokon is rosszul teljesíthet. Az argentin központi bank ezt követően hatalmas vásárlásokkal támogatta a pesót, amit az IMF áprilisban nyújtott 20 milliárd dolláros hitelkerete tett lehetővé.