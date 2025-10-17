Deviza
Jeffrey Epstein
per
emberkereskedelem
Bank of New York Mellon
Bank of America

Újabb botrányos fordulat a szexragadozó Jeffrey Epstein ügyében

Amerikai bankok is érintettek lehetnek a Jeffrey Epstein nevéhez fűződő szexuális bántalmazási és emberkereskedelmi botrányban. Egy volt áldozat kártérítési pert indított két pénzintézettel szemben.
Világgazdaság
2025.10.17, 16:35
Frissítve: 2025.10.17, 17:00

Egy nő, akit állítása szerint Jeffrey Epstein, a néhai amerikai üzletember és szexuális ragadozó szintén bántalmazott, beperelte a Bank of Americát és a Bank of New York Mellont arra hivatkozva, hogy a bankok tudatosan olyan pénzügyi szolgáltatásokat nyújtottak, amelyek lehetővé tették Epstein évekig tartó emberkereskedelmi ügyleteit – írta meg az Origo. Az érintett bankok a Reutersnek egyelőre nem kívántak nyilatkozni az ügyben.

Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein egy korábbi áldozata két amerikai bankot is beperelt / Fotó: AFP

A bírósági iratokban Jane Doe-ként említett nő mindkét pénzintézettől meghatározatlan összegű kártérítést követel.

A Boies Schiller és az Edwards Henderson ügyvédi irodák képviselik, amelyek korábban 75 millió, illetve 290 millió dolláros megállapodásokat kötöttek a Deutsche Bankkal és a JPMorgannal az Epsteinhez fűződő állítólagos pénzügyi kapcsolataik miatt. Ám sem a Deutsche Bank, sem a JPMorgan nem ismerte el a jogsértést a megállapodás elfogadásával.

Jeffrey Epstein áldozatának a bankszámlájára utalt pénzt lakbérre 

Jane Doe azt állítja, hogy 2011-ben Oroszországban élt, ott találkozott Epsteinnel. Anyagilag függővé vált az üzletembertől, aki 2011 és 2019 között legalább 100 alkalommal megerőszakolta, és arra kényszerítette, hogy szexuális aktusba bocsátkozzon más nőkkel.

A perirat szerint 2013-ban Richard Kahn, Epstein korábbi könyvelőjének utasítására nyitott egy Bank of America számlát, és Kahn rendszeresen küldött neki pénzt lakbérre azon keresztül.

2015-ben Kahn asszisztense azt mondta neki, hogy Epstein egy „álcég” bérszámfejtésébe veszi fel, és hogy a Bank of America számláján keresztül fogja megkapni a pénzeszközöket. Ügyvédei felhívják a figyelmet arra, hogy ezeknek a tranzakcióknak vészjelzéseket kellett volna adniuk a Bank of America, az Egyesült Államok második legnagyobb bankja számára. 

Mint ismeretes, Epstein 2008-ban bűnösnek vallotta magát Floridában prostitúciós vádakban, egy olyan megállapodás részeként, amely lehetővé tette a számára, hogy elkerülje a szövetségi büntetőeljárást – az ügy további részleteiről ebben a cikkünkben írunk. 

 

