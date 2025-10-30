Az EKB kész bármikor lépni, ha az inflációs cél veszélybe kerül

Nem okozott meglepetést az Európai Központi Bank (EKB) csütörtöki kamatdöntése, hiszen a piacok is a ráták változatlanul hagyását várták . A döntést követő sajtótájékoztatón Christine Lagarde EKB-elnök elmondta, hogy az infláció a jegybanki 2 százalékos cél közelében mozog, miközben folytatódik a növekedés a globális kihívások ellenére is, amit segít a robusztus munkaerőpiac, a magánszektor erős mérlege és a korábbi kamatvágások is.

Lagarde szerint a kamat jó helyen van / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A rendhagyó módon az Olasz Nemzeti Bank által vendégül látott kamatdöntő ülés utáni sajtótájékoztatón szó esett

az inflációval és növekedéssel kapcsolatos kockázatokról is, melyek egy része mérséklődött

az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti nyári kereskedelmi megállapodástól a közel-keleti tűzszüneten át az amerikai–kínai kereskedelmi feszültség csökkenéséig.

Lagarde nem vállalkozott arra, hogy meghatározza, az infláció felfelé vagy lefelé változásának van-e nagyobb kockázata, helyette megerősítette az EKB célját, hogy az inflációt a 2 százalékos szinten tartsa, és jelezte, hogy a jegybank a monetáris politika minden eszközét hajlandó felhasználni ennek érdekében.

Ezért kell a digitális euró

A digitális euróról szóló kérdést taglalva Lagarde elmondta, hogy véleménye szerint a pénz közjószág, aminek a horgonyát a központi banki pénznek kell adnia, szemben a kereskedelmi bankok által kibocsátott magánpénzekkel. Ezért szerinte

a digitális euró szuverenitási kérdés is Európa számára.

Az inflációs kockázatok kapcsán az EKB-elnök említette a ritkaföldfémek, a munkaerőpiac és bérek kérdését is, melyeket a jegybank figyelemmel követ, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az inflációs pályát a kereskedelmi és más bizonytalanságok mennyire befolyásolják.