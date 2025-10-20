Teljes őrület: az oroszokra céloztak, de egy másik országot bénítottak meg teljesen az ukránok – azonnal padlót fogott a termelés

Vasárnap ukrán dróntámadás érte Oroszország egyik legnagyobb gázüzemét, amely következtében a kazah energiatermelés is térdre rogyott, megbénítva a létfontosságú Karachaganak mezőt, ezzel pedig súlyos csapást mérve az európai olaj- és gázellátásra.

Az ukrán hadsereg Oroszországra célzott, ám a kazah energiatermelést találta el, ezzel pedig az európai ellátást is veszélybe sodorta / Fotó: Anadolu via AFP

Az ukrán hadsereg vasűrnap a Gazprom irányítása alatt álló Orenburg gázüzemre mért csapást, s bár a támadásban senki sem vesztette életét, súlyos károk keletkeztek több terminálon is. Ennek azonban nem csak Oroszországban volt hatása, ahogyan azt az ukrán kormány állította.

A csapás következtében ugyanis Kazahsztán kénytelen volt 25-30 százalékkal csökkenteni a Karachaganak olaj- és gázmező termelését, amely a térség egyik kulcsfontosságú energiaellátó egysége.

Az Orenburg üzem felfüggesztette a kazah gáz fogadását, ami közvetlen hatással volt a Karachaganak működésére, mivel a mező olaj- és gáztermelése szoros összefüggésben áll. A Reuters értesülései alapján hétfőn a kapacitás 25-28 ezer tonnára lett csökkentve a megszokott 35 ezer tonnához képest.

Ukrajna az augusztus óta fokozódó támadásokkal az orosz finomítók és energia-infrastruktúra működését igyekszik megzavarni, amellyel a Moszkva számára kritikus bevételek elvonása a céljuk. A támadások távolsága sem elhanyagolható: az Orenburg régió mintegy 1700 kilométerre van Ukrajna határától, ami jól mutatja a harctér kiterjedését.

A kazah energiatermelés leállítása Európát is veszélyezteti

A Karachaganak mezőt egy nemzetközi konzorcium működteti, melyben az amerikai Chevron, valamint az európai Shell és Eni is részesedéssel bír, az orosz Lukoil és a kazah KazMunayGaz pedig kisebbségi tulajdonosok. A mező 2024-ben naponta körülbelül 263 ezer hordó olajat termelt, amelyet a kaszpi- és fekete-tengeri terminálokon, valamint a Barátság kőolajvezetéken keresztül Németországba exportáltak.

A Kazahsztán és a konzorcium 2024-ben már megállapodott egy új gázfeldolgozó üzem építéséről, amely évente akár 4 milliárd köbméter kapacitással működhetne 2028-tól.

A projekt azonban jelenleg felfüggesztés alatt áll, és a kazah kormány új befektetőket keres, különösen helyi vállalatok bevonásával.

Az ipari források szerint szeptemberben a Karachaganak olaj- és gázkondenzátum-termelése már 24 százalékkal csökkent az augusztusi szinthez képest a karbantartási munkálatok miatt az Orenburg üzemnél. A régió energiaellátása így minden eddiginél érzékenyebbé vált az orosz infrastruktúra működésére.