Hatalmas áttörés következhet be a kínai-amerikai kapcsolatokban, közeleg a kereskedelmi háború vége

Amerikai és kínai tisztviselők „nagyon sikeres” keretmegállapodást értek el a közelgő vezetői csúcstalálkozóhoz – közölte Scott Bessent pénzügyminiszter a kétnapos malajziai tárgyalások után. Ha sikeres lesz Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök csúcstalálkozója, a kereskedelmi háború által keltett globális feszültségek jelentősen enyhülhetnek.

Trump elnök Malajziában – október 30-án véget érhet a kínai–amerikai kereskedelmi háború / Fotó: Samsul Said

Bessent vasárnap reggel Kuala Lumpurban újságíróknak elmondta, hogy a felek többek között

a kereskedelemről, főleg a mezőgazdasági termékekről,

a TikTokról,

a fentanilról,

a ritkaföldfémekről és

az általános kétoldalú kapcsolatról tárgyaltak.

A megbeszéléseket „építő jellegűnek, átfogónak és mélyrehatónak” nevezte, amelyek

lehetővé teszik, hogy előrelépjünk, és nagyon pozitív keretet teremtsünk a vezetők találkozójához.

A tárgyalásokat a Merdeka 118 felhőkarcolóban tartották, miközben Donald Trump amerikai elnök a közelben lévő konferenciaközpontban délkelet-ázsiai vezetőkkel találkozott.

A kínai delegáció eddig nem tett nyilvános nyilatkozatot.

A kínai felet Ho Lifeng miniszterelnök-helyettes vezette, akihez

Li Csengkang kereskedelmi képviselő és

Liao Min pénzügyminiszter-helyettes csatlakozott.

Az amerikai csapat tagja volt Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője is.

Trump vasárnap érkezett meg Malajziába, ezzel megkezdve második elnöki ciklusának első ázsiai körútját. A repülőtéren Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök fogadta, majd tanúja volt annak, hogy Thaiföld és Kambodzsa békenyilatkozatot írt alá.

Trump már a kereskedelmi háború végéről beszélt

Az amerikai elnök Malajziában, majd Japánban és Dél-Koreában tart kétoldalú találkozókat, és a BBC szerint várhatóan a kínai elnökkel, Hszi Csin-pinggel is tárgyal az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozón, várhatóan október 30-án.

Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak elmondta, hogy reményei szerint a Hszivel folytatott megbeszélések „teljes megállapodást” eredményeznek.

A találkozó az első személyes egyeztetés lesz a két legnagyobb gazdaság vezetői között, mióta Trump januárban visszatért a Fehér Házba. Idén már legalább háromszor beszéltek, és Trump szerint a közvetlen tárgyalások jelentik a legjobb módját annak, hogy megoldják a vámokkal, exportkorlátozásokkal, mezőgazdasági vásárlásokkal, fentanilcsempészettel, valamint a Tajvant és az ukrajnai háborút érintő geopolitikai feszültségekkel kapcsolatos problémákat.

Sok mindenről fogunk beszélni. Úgy gondolom, nagyon jó esélyünk van arra, hogy egy átfogó megállapodást kössünk

– mondta az amerikai elnök.