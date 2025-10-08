Veszélybe kerülhet az EU és az USA közötti kereskedelmi megállapodás – Trump új, szélsőséges igényeket támasztott

Az Európai Unió tisztviselői attól tartanak, hogy az Egyesült Államok új követelései és egyéb intézkedései alááshatják azt a nemrégiben kötött kereskedelmi megállapodást, amely éppen csak visszarántotta a feleket a vámháború széléről – számolt be a Bloomberg szerdán.

Veszélybe kerülhet az EU és az USA közötti kereskedelmi megállapodás / Fotó: Dilok Klaisataporn / Shutterstock (képünk illusztráció)

Október elején Donald Trump amerikai elnök kormánya új javaslatot küldött az EU-nak a „kölcsönös, tisztességes és kiegyensúlyozott” kereskedelem megvalósítására – közölték az ügyet ismerő források a hírügynökséggel.

Az uniós tisztviselők a követeléseket maximalistának, a kért engedményeket pedig jelentősnek tartják.

A nyáron létrejött átfogó kereskedelmi megállapodás értelmében az Egyesült Államok 15 százalékos vámot vet ki a legtöbb európai uniós termékre. A részletekről több körben egyeztetnek. Az amerikai fél azt szeretné elérni, hogy napirendre kerüljenek az uniós szabályozások is – többek között a digitális és technológiai előírások, a vállalati megfelelés és a klímapolitikai szabályok. Az EU többször is jelezte, hogy a szabályozási önállóság megőrzése vörös vonal, ugyanakkor kész egyeztetni az Egyesült Államokkal minden egyes témáról.

Az elmúlt hónapok tárgyalásai során az amerikai kormány megerősítette, hogy az európai autók a kedvezményes, 15 százalékos vámtétel alá esnek, nem pedig a más szektorokra vonatkozó 25 százalékos kulcs alá. A gyógyszeripari export esetében is hasonló kedvezmény várható. Cserébe az EU jogszabályt terjesztett elő az amerikai ipari termékek és bizonyos, nem érzékeny mezőgazdasági termékek vámjának csökkentésére. A javaslatot azonban még jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek, amely az egész kereskedelmi megállapodást is ratifikálja majd.

Veszélybe kerülhet az amerikai–európai kereskedelmi megállapodás

Ugyanakkor alig történt előrelépés az acélra és alumíniumra kivetett 50 százalékos amerikai vám csökkentéséről szóló tárgyalásokon. Az unió a héten bejelentette, hogy a kvótát meghaladó külföldi acélimportra ugyanilyen, 50 százalékos vámot vetne ki.

Az Egyesült Államok elutasította, hogy a borok és a szeszes italok is bekerüljenek a 15 százalékos vám alól mentesített termékek listájába – mondták a források a Bloombergnek.

Az uniós tisztviselők attól tartanak, hogy az amerikai kormány bővíti az acél- és alumíniumtermékek listáját, amelyekre vonatkozik az 50 százalékos vám, és újabb ágazatok megvámolására készül (például orvostechnikai eszközök).

Félő, hogy ezek az intézkedések összességükben gyengíthetik azt a 15 százalékos vámtetőt, amelyet az EU korábban sikeresen kiharcolt.