Egy nagy légitársaság több millió ügyfelének adatai kerültek fel az internetre

Kiberbiztonsági szakértőkre hivatkozva az ABC ausztrál közszolgálati műsorszóró azt jelentette, hogy az internetre kikerült adatok – többségében nevek, e-mail címek és telefonszámok – a darknetre kerültek fel. Az ABC idézte a légitársaság közleményét is, amelyben kiemelték, hogy a hekkerek a kibertámadás során nem fértek hozzá a hitelkártyaszámokhoz és egyéb pénzügyi azonosítókhoz sem.
A Qantas ausztrál légitársaság vasárnap közölte, hogy 5,7 millió ügyfele személyes adatai kerültek ki az internetre, amelyeket még júliusban szerzett meg egy hekkercsoport.
Az utóbbi években Ausztráliából több kibertámadást jelentettek; tavaly többek között ismeretlenek megszerezték az ország egyik legnagyobb távközlési cége, az Optus mintegy kilencmillió felhasználójának adatait.
A kibertámadások egyre gyakoribbak a vállalatok ellen, a hekkerek ilyenkor zsarolással akarják rávenni az adott céget arra, hogy az adatokért fizessenek, cserébe nem hozzák azokat nyilvánosságra. Szeptember közepén számoltuk be arról, hogy világszerte kibertámadás bénítja meg a Jaguar Land Rover gyárait, a cég Szlovákiában, Nyitrában található üzemében és máshol napokig állt a termelés, a munkásoknak sem kellett bemenniük. Októberig is tarthatott, mire sikerült helyreállítani a cég rendszereit és újraindulhatott a zökkenőmentes a termelés. A kiberbűnözők álltak a Marks & Spencer online rendeléseit korábban hat hétre megbénító támadás mögött is.
