Rámarkolt a kínai fegyverre az USA – innentől már nem játék, ami zajlik, Peking komoly fenyegetést küldött a „cinkosoknak"

Élesedik a kereskedelmi feszültség a világ két legnagyobb gazdasága között: Kína és az Egyesült Államok keddtől jelentős kikötői díj megfizetésre kényszeríti a másik tulajdonában lévő, általa épített vagy zászlója alatt működő teherhajókat. Peking ráadásul a washingtoni intézkedésre adott válaszképpen azonnali hatályú szankciókat is bevezetett a Hanwha Ocean dél-koreai hajógyártó öt amerikai leányvállalata ellen, amely megtiltja kínai szervezeteknek és magánszemélyeknek, hogy üzleti tevékenységet folytassanak velük.

A kikötői díj célja Trump részéről a kínai hajóépítési hatalom megtörése / Fotó: CFOTO via AFP

A Hanwha Ocean részvényeinek árfolyama 8 százalékkal zuhant a bejelentésre kedden.

A pekingi kereskedelmi minisztérium azzal indokolta a szankciókat, hogy a Hanwha amerikai leányvállalatai „segítették és támogatták az amerikai kormány vizsgálatait és intézkedéseit a kínai tengeri, logisztikai és hajóépítő szektorokkal szemben”.

Kun Cao, a Reddal tanácsadó vezérigazgató-helyettese szerint azonban

Kína fegyverként használja a hajóépítést.

Peking a szankciókkal „jelezte, hogy meg fogja büntetni azokat a harmadik országbeli cégeket, amelyek segítenek Washingtonnak ellensúlyozni tengeri dominanciáját” – értékelt az AP amerikai hírügynökségnek.

Joe Biden kezdte, Donald Trump folytatja

Az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjének hivatala még Joe Biden elnöksége alatt folytatott vizsgálatot a kínai hajóépítési és darugyártási gyakorlatról és annak hatásairól, de a kikötői díj bevezetését már Donald Trump elnök kezdeményezte annak érdekében, hogy felpörgesse az amerikai hajóépítést.

A Cosco lehet a legnagyobb vesztes / Fotó: NurPhoto via AFP

Kína ezen a téren is szinte monopóliummal rendelkezik: a két legnagyobb hajózási cég, az MSC és a Maersk hajóinak negyedét gyártotta, az MSC számára épülő konténerhajóknak a 90, a Maersk esetében 70 százaléka kínai.

Augusztusban ráadásul összeolvadt a két legnagyobb állami irányítású kínai vállalat, létrehozva a világ legnagyobb hajógyártóját, amely nemcsak a kereskedelmi, hanem a hadihajógyártásban is erősítheti Peking pozícióját.

Évente nő a kikötői díj mértéke

A fizetendő kikötői díj nettó tonnánként 56 dollár (19 040 forint) mindkét ország esetében; egy konténerszállító 50-200 ezer tonnát nyomhat, emlékeztetett a CNBC.