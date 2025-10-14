Deviza
Rámarkolt a kínai fegyverre az USA – innentől már nem játék, ami zajlik, Peking komoly fenyegetést küldött a „cinkosoknak"

Peking válaszképpen szankcionál is. A jelentős kikötői díj kedden lépett életbe egymás teherhajóira.
M. Cs.
2025.10.14., 13:10

Élesedik a kereskedelmi feszültség a világ két legnagyobb gazdasága között: Kína és az Egyesült Államok keddtől jelentős kikötői díj megfizetésre kényszeríti a másik tulajdonában lévő, általa épített vagy zászlója alatt működő teherhajókat. Peking ráadásul a washingtoni intézkedésre adott válaszképpen azonnali hatályú szankciókat is bevezetett a Hanwha Ocean dél-koreai hajógyártó öt amerikai leányvállalata ellen, amely megtiltja kínai szervezeteknek és magánszemélyeknek, hogy üzleti tevékenységet folytassanak velük.

kikötői díj
A kikötői díj célja Trump részéről a kínai hajóépítési hatalom megtörése /  Fotó: CFOTO via AFP

A Hanwha Ocean részvényeinek árfolyama 8 százalékkal zuhant a bejelentésre kedden.

A pekingi kereskedelmi minisztérium azzal indokolta a szankciókat, hogy a Hanwha amerikai leányvállalatai „segítették és támogatták az amerikai kormány vizsgálatait és intézkedéseit a kínai tengeri, logisztikai és hajóépítő szektorokkal szemben”.

Kun Cao, a Reddal tanácsadó vezérigazgató-helyettese szerint azonban 

Kína fegyverként használja a hajóépítést.

Peking a szankciókkal „jelezte, hogy  meg fogja büntetni azokat a harmadik országbeli cégeket, amelyek segítenek Washingtonnak ellensúlyozni tengeri dominanciáját” – értékelt az AP amerikai hírügynökségnek.

Joe Biden kezdte, Donald Trump folytatja

Az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjének hivatala még Joe Biden elnöksége alatt folytatott vizsgálatot a kínai hajóépítési és darugyártási gyakorlatról és annak hatásairól, de a kikötői díj bevezetését már Donald Trump elnök kezdeményezte annak érdekében, hogy felpörgesse az amerikai hajóépítést.

COSCO Shipping
A Cosco lehet a legnagyobb vesztes / Fotó: NurPhoto via AFP

Kína ezen a téren is szinte monopóliummal rendelkezik: a két legnagyobb hajózási cég, az MSC és a Maersk hajóinak negyedét gyártotta, az MSC számára épülő konténerhajóknak a 90, a Maersk esetében 70 százaléka kínai.

Augusztusban ráadásul összeolvadt a két legnagyobb állami irányítású kínai vállalat, létrehozva a világ legnagyobb hajógyártóját, amely nemcsak a kereskedelmi, hanem a hadihajógyártásban is erősítheti Peking pozícióját.

Évente nő a kikötői díj mértéke

A fizetendő kikötői díj nettó tonnánként 56 dollár (19 040 forint) mindkét ország esetében; egy konténerszállító 50-200 ezer tonnát nyomhat, emlékeztetett a CNBC.

A CCTV kínai állami televízió tudósítása szerint azonban 

a díj minden évben emelkedik,

és 2028 áprilisában már eléri a tonnánkénti 1120 jüant (53 536 forintot). A díj így egy nagyobb teherhajó esetében 

  • akár hárommillió, 
  • 2028-ban pedig már a tízmillió dollár is lehet.
China's Goods Trade Total Import And Export Value Increased ?
Az új díjat egymás hajóira vetették ki / Fotó: CFOTO via AFP

A Reuters által megkérdezett elemzők szerint a Coscót érinti majd leginkább az intézkedés, amely a világ legnagyobb hajózási vállalata, a 2026-ban várható 3,2 milliárd dollárnyi amerikai kikötői díj majdnem felét fogja fizetni.

Áthárítják majd a magasabb költségeket

A két ország által kivetett díj érinti majd az olajszállító tankerek 13 és a konténerszállítók 11 százalékát Omar Nokta, a Jefferies elemzője szerint. Az új díjak azonban nem feltétlenül zavarják meg a tengeri szállítási iparágat, mert a megnövekedett költségeket valószínűleg a magasabb árak formájában áthárítják a megrendelőkre.

A Cosco részvényárfolyamára nem is volt hatással az intézkedés, az 2 százalékkal emelkedett kedden. A cég igazgatótanácsa jóváhagyta azt a tervet, hogy a következő három hónapban legfeljebb 1,5 milliárd jüan értékben saját részvényeket vásároljanak a vállalati érték fenntartása érdekében.

 

