Kína és az ASEAN egymáshoz menekül az amerikai vámok elől

Nem csupán Donald Trump amerikai elnök csábítja szorosabb gazdasági együttműködésre a délkelet-ázsiai országokat, hanem Kína is, hasonló sikerrel: Peking kedden kibővítette szabadkereskedelmi megállapodását a 11 tagú Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN). Az új megállapodást Kuala Lumpurban írták alá Li Csiang kínai és Anwar Ibrahim malajziai kormányfő jelenlétében.

Aláírták a kibővített szabadkereskedelmi megállapodást Kína és az ASEAN között / Fotó: Anadolu via AFP

Az ASEAN Kína legnagyobb kereskedelmi partnere, a kétoldalú forgalom tavaly elérte a 771 milliárd dollárt, a kibővített megállapodás pedig a Global Times tudósítása szerint kilenc nagyobb területre terjed ki, köztük öt újra is:

a digitális

és a zöldgazdaságra,

az ellátási láncok kapcsolódására,

a versenyre és a fogyasztóvédelemre,

valamint a mikro-, a kis és a közepes méretű vállalatok támogatására.

Ez segíthet Pekingnek, hogy intenzívebbé tegye a együttműködést az összesen 3800 milliárd dolláros GDP-vel rendelkező ASEAN-nal, és az amerikai vámok ellenére tovább pörgesse az exportját, amely szeptemberben így is hat hónapja nem látott ütemben, 8,3 százalékkal nőtt.

Még az Egyesült Államokba is napi egymilliárd dollár értékű kínai árucikk áramlik, bár a második vámháború idővel végérvényessé teheti a világ két legnagyobb gazdaságának szétválását.

Az ASEAN Donald Trumppal is nyélbe ütötte az üzletet

Az ASEAN duplán jól járt: Livel együtt Trump is részt vett a szervezet csúcstalálkozóján Malajziában, és több egyezményt is nyélbe ütött a térség országaival, amelyek nagyobb hozzáférést biztosítanak az Egyesült Államok számára a ritkaföldfémekhez, és mentesítenek bizonyos árucikkeket az amerikai vámok alól. Ez azért volt fontos, mert az ASEAN-tagállamok Egyesült Államokba irányuló áruexportja nagyobb, mint a kínai.

ASEAN-expo Kínában / Fotó: NurPhoto via AFP

A 11 tagállam számára kulcsfontosságúak a jó kapcsolatok a világ két legnagyobb gazdaságával,

hogy biztosítsák a folyamatos alapanyag-ellátást az iparuk számára, és a hozzáférést a fogyasztóképes piacokhoz.

„Fel kell gyorsítanunk a kereskedelem és a befektetések liberalizációját és megkönnyítését, valamint meg kell erősítenünk az ipari integrációt és a kölcsönös függőséget” – hangsúlyozta Li a találkozón.