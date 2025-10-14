Az EU most vette észre, hogy Kína éppen kivérezteti: pániküzemmódba kapcsolt az európai autóipar – sorsdöntő tárgyalás jön Pekinggel

A megszigorított kínai exportellenőrzések számos problémát okozhatnak az európai feldolgozóiparnak – mondta Maros Sefcovic, az Európai Unió kereskedelmi biztosa kedden a dániai Horsensben tartott informális miniszteri találkozón. A kínai hatóságokkal folytatott szüntelen kommunikáció ellenére eddig csak a Pekingbe elküldött exportengedély-kérelmek körülbelül felét dolgozták fel eredményesen, ami jelentősen megnehezíti a vállalatok tervezését és üzleti fejlődését – fűzte hozzá.

Kína a ritkaföldfémek exportengedélyével tartja sakkban Európát / Fotó: Northfoto

Kína exportkorlátozásai különösen az európai autóiparnak fájnak

A biztos elmondta azt is, hogy különösen az európai autógyártóktól kap aggódó telefonhívásokat, miközben indokolatlannak nevezte a Kína által bevezetett exportellenőrzési gyakorlatot. Beszélt arról is, hogy a vállalatokat különösen a ritkaföldfémekkel való ellátás biztonsága aggasztja, miután Kína a múlt héten újabb exportkorlátozások bevezetését jelentette be.

Ezekre a nyersanyagokra számos fejlett technológiai és hadiipari termék gyártásához van elengedhetetlenül szükség.

Sefcovic szerint tovább súlyosbítja a helyzetet a mostani kiterjesztett szabályozás, ám azt is bejelentette, hogy várhatóan a jövő hét elején egy videókonferencián vitatja majd meg a helyzetet a kínai kereskedelmi miniszterrel. Kollégáival már egyeztetett a G7-es országcsoport legnagyobb gazdaságainak illetékeseivel, köztük az amerikaiakkal is. A héten szerdán a G7-országok pénzügyminiszterei is foglalkoznak a témával, utána a kereskedelmi miniszterek is megvitatják az ügyet.

Az amerikai–kínai kereskedelmi háború járulékos vesztesége lehet az európai ipar

Az exportellenőrzések szigorítását a múlt héten jelentette be Kína, ami a kereskedelmi háború eszkalációjához vezetett az Egyesült Államokkal, miután Donald Trump amerikai elnök válaszként novembertől újabb 100 százalékos vámokkal fenyegette meg Kínát. Az Egyesült Államok már egy ideje szigorú exportkorlátozásokat vezetett be Kínával szemben a nagy teljesítményű csipekre. Ezenkívül a vámvita is eldurvult a két fél között.