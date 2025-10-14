Deviza
EUR/HUF391.7 0% USD/HUF337.5 -0.37% GBP/HUF449.84 -0.4% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.9 -0.05% RON/HUF76.98 -0.03% CZK/HUF16.11 +0.02% EUR/HUF391.7 0% USD/HUF337.5 -0.37% GBP/HUF449.84 -0.4% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.9 -0.05% RON/HUF76.98 -0.03% CZK/HUF16.11 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,389.83 -0.21% MTELEKOM1,804 +0.56% MOL2,746 -1.72% OTP30,150 +0.17% RICHTER10,380 -0.48% OPUS552 +0.36% ANY7,280 -1.09% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,900 0% BUMIX9,623.05 +0.31% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,200.22 -0.34% BUX102,389.83 -0.21% MTELEKOM1,804 +0.56% MOL2,746 -1.72% OTP30,150 +0.17% RICHTER10,380 -0.48% OPUS552 +0.36% ANY7,280 -1.09% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,900 0% BUMIX9,623.05 +0.31% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,200.22 -0.34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vámháború
autóipar
Kína
Európai Unió

Az EU most vette észre, hogy Kína éppen kivérezteti: pániküzemmódba kapcsolt az európai autóipar – sorsdöntő tárgyalás jön Pekinggel

Az amerikai–kínai kereskedelmi háború nagy vesztese az európai autóipar lehet. Kína múlt héten jelentett be újabb exportkorlátozásokat, miközben már korábban is csak lassan adta ki a kiviteli engedélyeket.
VG/MTI
2025.10.14, 19:57
Frissítve: 2025.10.14, 20:39

A megszigorított kínai exportellenőrzések számos problémát okozhatnak az európai feldolgozóiparnak – mondta Maros Sefcovic, az Európai Unió kereskedelmi biztosa kedden a dániai Horsensben tartott informális miniszteri találkozón. A kínai hatóságokkal folytatott szüntelen kommunikáció ellenére eddig csak a Pekingbe elküldött exportengedély-kérelmek körülbelül felét dolgozták fel eredményesen, ami jelentősen megnehezíti a vállalatok tervezését és üzleti fejlődését – fűzte hozzá.

kína
Kína a ritkaföldfémek exportengedélyével tartja sakkban Európát / Fotó: Northfoto

Kína exportkorlátozásai különösen az európai autóiparnak fájnak

A biztos elmondta azt is, hogy különösen az európai autógyártóktól kap aggódó telefonhívásokat, miközben indokolatlannak nevezte a Kína által bevezetett exportellenőrzési gyakorlatot. Beszélt arról is, hogy a vállalatokat különösen a ritkaföldfémekkel való ellátás biztonsága aggasztja, miután Kína a múlt héten újabb exportkorlátozások bevezetését jelentette be. 

Ezekre a nyersanyagokra számos fejlett technológiai és hadiipari termék gyártásához van elengedhetetlenül szükség.

Sefcovic szerint tovább súlyosbítja a helyzetet a mostani kiterjesztett szabályozás, ám azt is bejelentette, hogy várhatóan a jövő hét elején egy videókonferencián vitatja majd meg a helyzetet a kínai kereskedelmi miniszterrel. Kollégáival már egyeztetett a G7-es országcsoport legnagyobb gazdaságainak illetékeseivel, köztük az amerikaiakkal is. A héten szerdán a G7-országok pénzügyminiszterei is foglalkoznak a témával, utána a kereskedelmi miniszterek is megvitatják az ügyet.

Az amerikai–kínai kereskedelmi háború járulékos vesztesége lehet az európai ipar

Az exportellenőrzések szigorítását a múlt héten jelentette be Kína, ami a kereskedelmi háború eszkalációjához vezetett az Egyesült Államokkal, miután Donald Trump amerikai elnök válaszként novembertől újabb 100 százalékos vámokkal fenyegette meg Kínát. Az Egyesült Államok már egy ideje szigorú exportkorlátozásokat vezetett be Kínával szemben a nagy teljesítményű csipekre. Ezenkívül a vámvita is eldurvult a két fél között.

Az európai acélipar védelmében az Európai Bizottság javasolt a korábbi 25 százalékosnál magasabb, 50 százalékos vámokat és alacsonyabb kvótákat a vámmentes importra, ami megfigyelők szerint főként a kínai dömping ellen védheti meg az európai acélgyártókat.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
767 cikk

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu