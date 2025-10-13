Kína megint ámulatba ejtette a világot: olyan naperőművet indított be, ami sehol máshol nincs, 25 százalékkal több energiát termel - videón a hatalmas tornyok

Kína a Góbi sivatagban üzembe helyezte a világ első napenergia-erőművét, amely állítólag olcsóbb és hatékonyabb technológiát alkalmaz, és bővíthető – közölte a South China Morning Post.

A kínai napelempark napnyugta után és felhős időben is termeli az energiát. / Fotó: John Moore / Getty Images

A China Three Gorges vállalat által épített, Kanszu tartomány északnyugati részén található erőmű két toronyból táplál egy turbinát – ez az első ilyen megoldás a világon.

Ezernyi tükör és két torony a kínai sivatagban

Közel 27 ezer tükröt szereltek fel, amelyek a napfényt a 200 méter magas, egymástól körülbelül egy kilométerre álló tornyokra összpontosítják. Ez koncentrált hőt termel, amely 570 Celsius-fokig megolvasztja és tárolja a sót.

Ez pedig gőzt hoz létre, amely meghajtja a turbinákat és fenntartja az áramellátást, még naplemente után vagy felhős napokon is.

A sivatagban rejlő lehetőségek

A kettős tornyok lehetővé teszik, hogy a keleti torony reggel befogja a nap sugarait, míg délután a nyugati torony veszi át a feladatot. A két tükörmezőt úgy alakították ki, hogy egy részük átfedésben van. A HVG megírta, hogy ez azért hasznos megoldás, mert így alacsonyabb lett az építési költség, egy ilyen erőműnél ugyanis a speciális tükrök a teljes költség közel 60 százalékát teszik ki.

A most készülő erőmű egy nagyobb tisztaenergia-projekt része, amely hasznosítja a szélenergiát, és napelemfarmot is magában foglal. A teljes komplexum együttesen évente félmillió háztartást láthat el elektromos árammal.

Kína 21 hasonló tornyos kialakítású naperőművet üzemeltet kereskedelmi céllal, ezek összesített kapacitása 1,57 millió kilowatt. Emellett további 30 építés alatt áll, amelyek összesen nagyjából 3,1 millió kilowattal növelik ezt a fajta kapacitást, amiből látszik a megoldás hatékonysága és népszerűsége.