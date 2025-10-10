Ebből a kínai tartományból érkezhetnek Magyarország legújabb beruházásai: havonta ezer tehervonatot küld Európába – Szijjártó Péter a saját szemével nézte meg

Szijjártó Péter Facebook-oldalán közölte a hírt: Magyarország nagyon sokat profitált a Kínával fenntartott stratégiai együttműködéséből.

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy Európában elsőként csatlakoztunk az Egy övezet, egy út kezdeményezéshez, melynek nyomán modern beruházások és több mint tízezer munkahely jött létre hazánkban.

Kína Habei tartománya hatalmas magyar gazdasági partnerré nőtte ki magát / Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

A külügyminiszter megnevezte a legnagyobb gazdasági problémát

Szijjártó Péter úgy fogalmazott Facebook-posztjában:

Mi a saját tapasztalataink alapján ellenezzük a világ blokkosodását, és kiállunk a kölcsönös tiszteletre és szabályokra épülő világkereskedelem működése mellett.

– közölte.

Szijjártó Péter hozzátette: Hebei tartomány fontos szerepet játszik az európai–kínai együttműködésben. Havonta ezer tehervonat indul onnan Európa felé és a tartományból több vállalat is tervez beruházást végrehajtani Magyarországon. Jó lenne, ha Európa nem ideológiai, hanem gyakorlati alapon közelítene a Kínával való együttműködéséhez.

Wang Zhengpu, a kínai Hebei tartomány kormányzója járt nálunk.

– közölte.

Pécs környékét is beveszi Kína

A pécsi autóipari beruházás – amelyről Lázár János Lázárinfó nevű eseményén is beszámolt – nem feltétlenül újdonság, hiszen arról már a múlt hónapban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is beszélt. Elmondása szerint a következő hetekben még remek hírekkel szolgálhat majd. Korábban lapunknak Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese elmondta, hogy Dél-Magyarország kimaradt abból az ipari boomból, ami az ország többi területét érintette az utóbbi 10-15 évben. Azonban azt is jelezte, hogy sok esetben a beruházó már tisztában van azzal, hogy hova szeretné a gyárat építeni, így a tárgyalások során nincs egyszerű dolga a kormányzatnak sem.

A miniszterhelyettes szerint azonban itt az ideje, hogy a Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld is részesedjen ezekből a sikerekből. Hozzátette, hogy elsősorban kínai vállalatokkal tárgyalnak, mivel szerinte az európai politika tönkretette az európai autóipart. Magyar Levente Pécs kapcsán kifejtette, hogy elsősorban autóipari beruházásban gondolkodnak, és

ő is említette a most Lázár János által felvetett 600 hektáros ipari parkot, ami egy zöldmezős beruházás lehet.

A kínai autóipar számára az elektromos autókat célzó uniós vámok és a belföldi öldöklő verseny miatt is egyaránt fontos lehet európai gyárak felhúzása, így szívesen költöznének az unió határain belülre. Magyar Levente arról is beszélt, hogy a tervezett beruházás hangsúlyozottan nem akkumulátorgyártás lesz. Hamarosan tehát úgy tűnik, hogy Győr, Kecskemét, Debrecen és Szeged mellé Pécs is csatlakozhat, hiszen a városban egy óriási beruházás készül.