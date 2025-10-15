Úgy elkapkodták az elektromos autókat, hogy ilyen még nem is volt – itt az oka
Összesen 2,1 millió új generációs autót (NEV) adtak el szeptemberben a gyártók, csaknem kétszázezerrel megfejelve a tavaly decemberi csúcsot, s 26 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi volument. A Rho Motion jelentésében egy kalap alá veszi az elektromos hajtású és a tölthető (plug-in) hibrideket, részletes bontást nem közölt a piackutató cég, amely Kína pozitív szerepét hangsúlyozza az elektromos átállás folyamatában.
Az elektromos átállás folyamatában most megfigyelhető ugrás mögött azonban egyszeri tényezők és adminisztratív intézkedések húzódnak meg, így a dinamika fenntarthatóságáról kételyeket fogalmaztak meg a szakértők. Abban semmilyen meglepő nincs, hogy az átállás motorja Kína, háromból két NEV-autó szeptemberben is ott kelt el.
Kína toronymagasan vezeti a statisztikát
Összesen 1,3 milliós tételről van szó, a NEV-kategória részesedése a forgalomból ezúttal 57 százalékos volt. Kínában a szeptember jellemzően a kiemelten nagy forgalmú hónapok közé tartozik, a nyaralásról visszaérkező emberek ilyenkor különösen hajlamosak autójuk lecserélésére vagy első elektromos gépkocsijuk megvásárlására.
Igaz, ez a világ legtöbb országára is jellemző. Kínában a gyártók közötti gyilkos árverseny is a kedvcsináló tényezők közé tartozik, ugyanakkor
az állami támogatások év végi kifutása is sietségre ösztökéli az embereket.
Peking az NEV-autók vásárlását egymillió forintnyi jüannal támogatja, a keretnek nincs felső határa, de él a rizikó, hogy a következő évben már kivezetik a programot vagy csökkentik az ingyenes juttatást, esetleg szigorúbb feltételekhez kötik, mondván a program már elérte a célját, az államnak ideje lesz kiszállni, mivel az árak a valóban megfizethető szintre süllyedtek.
A NEV-autók vásárlását a helyhatóságok is preferálják, köreikből már hallani a visszahúzódásról szóló híreket. Akárhogy is lesz, a többi között
- a BYD,
- a Tesla,
- a Li Auto,
- a Nio,
- a Xiaomi,
- és az Xpeng
által uralt NEV-piac további pezsgésére bizton számítani lehet.
Trump visszafordította az idő kerekét
Nem mondható ez el Észak-Amerikára, ahol Donald Trump januári beiktatásával az elektromos autózás alól kirúgták a sámlit, a klímaszkeptikus elnök elődje, Joe Biden valamennyi, az ágazat fejlődését segítő intézkedését, szövetségi támogatását egyetlen tollvonással eltörölte.
Javára legfeljebb annyit lehet írni, hogy a valóban gáláns, a zöldautó-vásárláshoz nyújtott 7500 dolláros adókedvezményt csak szeptember végi hatállyal annulálta, azaz a gyártóknak és a vásárlóknak hagyott valamennyi felkészülési időt.
Charles Lester, a Rho Motion adatelemzője szerint a jó üzlet reményében sokan az utolsó pillanatig kivártak a vásárlással, ez magyarázza a szeptemberi rekordot. Amit aztán markáns visszaesés követ a negyedik negyedévben, mivel az elektromos autók alapból 7500 dollárral megdrágulnak mind a vállalkozások, mind a lakossági vásárlók számára.
A visszaesés tompítására a gyártók a haszonkulcsuk terhére árengedményekkel próbálják fenntartani az érdeklődést.
Így tesz a piacvezető Tesla is, amely épp most mutatta be a "megfizethető" árú Model Y Standard és a Model 3 Standard verziókat, hajszállal 40 ezer dollár dollár alá nyomva a húszféle extrától megfosztott autók árát. A lecsupaszítással ötezer dollárral tudják olcsóbban adni az említett modelleket.
Elemzők kételkednek az átütő sikerben, de már az is érdem az Elon Musk vezette óriáscég számára, hogy a lélektani határ alá vitte az árait. Bár az érzékenységi küszöb inkább a 30 ezer dollárnál húzódik a széles amerikai rétegek szemében. Mindenesetre a Tesla és társai szeptemberben 66 százalékkal több, 215 ezer autót tudtak értékesíteni az észak-amerikai piacon. Európában a legnagyobb autópiacon,
Németországban az állami NEV-vásárlási támogatások két éves szünetet követő felújítása hozta meg a vásárlási kedvet,
a kontinensen összesen 427 541 darab NEV-fogyott a múlt hónapban, ez 36 százalékos év/év alapú előrelépés. A világ többi részén 48 százalékos pluszt és 153 594 darabos értékesítést összesítettek a Rho Motion szakemberei.