Úgy elkapkodták az elektromos autókat, hogy ilyen még nem is volt – itt az oka

Globális értékesítési rekordot döntött a szeptember az új generációs autók értékesítésében, de a pörgést jobbára egyedi hatások okozták – derül ki a Rho Motion iparági piacelemző cég friss számaiból. A piacot Kína uralja, részesedése stabilan kétharmados.
Kriván Bence
2025.10.15, 13:04

Összesen 2,1 millió új generációs autót (NEV) adtak el szeptemberben a gyártók, csaknem kétszázezerrel megfejelve a tavaly decemberi csúcsot, s 26 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi volument. A Rho Motion jelentésében egy kalap alá veszi az elektromos hajtású és a tölthető (plug-in) hibrideket, részletes bontást nem közölt a piackutató cég, amely Kína pozitív szerepét hangsúlyozza az elektromos átállás folyamatában.

Kína Tesla
Kína dominanciája az új generációs autók globális piacán már-már  nyomasztó / Fotó: AFP

Az elektromos átállás folyamatában most megfigyelhető ugrás mögött azonban egyszeri tényezők és adminisztratív intézkedések húzódnak meg, így a dinamika fenntarthatóságáról kételyeket fogalmaztak meg a szakértők. Abban semmilyen meglepő nincs, hogy az átállás motorja Kína, háromból két NEV-autó szeptemberben is ott kelt el. 

Kína toronymagasan vezeti a statisztikát

Összesen 1,3 milliós tételről van szó, a NEV-kategória részesedése a forgalomból ezúttal 57 százalékos volt. Kínában a szeptember jellemzően a kiemelten nagy forgalmú hónapok közé tartozik, a nyaralásról visszaérkező emberek ilyenkor különösen hajlamosak autójuk lecserélésére vagy első elektromos gépkocsijuk megvásárlására. 

Igaz, ez a világ legtöbb országára is jellemző. Kínában a gyártók közötti gyilkos árverseny is a kedvcsináló tényezők közé tartozik, ugyanakkor

 az állami támogatások év végi kifutása is sietségre ösztökéli az embereket. 

Peking az NEV-autók vásárlását egymillió forintnyi jüannal támogatja, a keretnek nincs felső határa, de él a rizikó, hogy a következő évben már kivezetik a programot vagy csökkentik az ingyenes juttatást, esetleg szigorúbb feltételekhez kötik, mondván a program már elérte a célját, az államnak ideje lesz kiszállni, mivel az árak a valóban megfizethető szintre süllyedtek. 

TÜRKIYE-CHINESE AUTOMOBILE-CHERY-TOP-SELLING BRAND
A kínai vásárlók másfél száz márka modelljei közül választhatnak / Fotó: Xinhua via AFP

A NEV-autók vásárlását a helyhatóságok is preferálják, köreikből már hallani a visszahúzódásról szóló híreket. Akárhogy is lesz, a többi között

  • a BYD,
  • a Tesla,
  • a Li Auto,
  • a Nio,
  • a Xiaomi,
  • és az Xpeng

által uralt NEV-piac további pezsgésére bizton számítani lehet.

Trump visszafordította az idő kerekét

Nem mondható ez el Észak-Amerikára, ahol Donald Trump januári beiktatásával az elektromos autózás alól kirúgták a sámlit, a klímaszkeptikus elnök elődje, Joe Biden valamennyi, az ágazat fejlődését segítő intézkedését, szövetségi támogatását egyetlen tollvonással eltörölte. 

Javára legfeljebb annyit lehet írni, hogy a valóban gáláns, a zöldautó-vásárláshoz nyújtott 7500 dolláros adókedvezményt csak szeptember végi hatállyal annulálta, azaz a gyártóknak és a vásárlóknak hagyott valamennyi felkészülési időt.

US President Trump unveils a Tesla car at the White House
Elon Musk és Donald Trump. Az elektromos átállás támogatásának ügyében sincsenek egy állásponton /  Fotó: AFP

Charles Lester, a Rho Motion adatelemzője szerint a jó üzlet reményében sokan az utolsó pillanatig kivártak a vásárlással, ez magyarázza a szeptemberi rekordot. Amit aztán markáns visszaesés követ a negyedik negyedévben, mivel az elektromos autók alapból 7500 dollárral megdrágulnak mind a vállalkozások, mind a lakossági vásárlók számára. 

A visszaesés tompítására a gyártók a haszonkulcsuk terhére árengedményekkel próbálják fenntartani az érdeklődést. 

 Így tesz a piacvezető Tesla is, amely épp most mutatta be a "megfizethető" árú Model Y Standard és a Model 3 Standard verziókat, hajszállal 40 ezer dollár dollár alá nyomva a húszféle extrától megfosztott autók árát. A lecsupaszítással ötezer dollárral tudják olcsóbban adni az említett modelleket. 

Kína Tesla
Az "olcsósított"  Tesla Model Y Standard piacra dobásával  próbálja Elom Nusk enyhíteni az adókedvezmény eltörlésének negatív hatásait / Fotó: Tesla Motor

Elemzők kételkednek az átütő sikerben, de már az is érdem az Elon Musk vezette óriáscég számára, hogy a lélektani határ alá vitte az árait. Bár az érzékenységi küszöb inkább a 30 ezer dollárnál húzódik a széles amerikai rétegek szemében. Mindenesetre a Tesla és társai szeptemberben 66 százalékkal több, 215 ezer autót tudtak értékesíteni az észak-amerikai piacon. Európában a legnagyobb autópiacon, 

Németországban az állami NEV-vásárlási támogatások két éves szünetet követő felújítása hozta meg a vásárlási kedvet, 

a kontinensen összesen 427 541 darab NEV-fogyott a múlt hónapban, ez 36 százalékos év/év alapú előrelépés. A világ többi részén 48 százalékos pluszt és 153 594 darabos értékesítést összesítettek a Rho Motion szakemberei.

