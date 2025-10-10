Ez most már egyértelmű: Kína megkezdte átvenni az uralmat a világ felett – megszabta az új játékszabályokat

A legújabb szigorítás értelmében a holmium, az erbium, a túlium, az európium és az itterbium exportja is engedélykötelessé válik november 8-tól. Ez a lépés szorosan követi a napokban bejelentett, a ritkaföldfémek feldolgozásához és újrahasznosításához szükséges technológiákra és berendezésekre vonatkozó exportkontrollt. Kína a teljes értéklánc felett megerősíti az ellenőrzését, a bányászattól a késztermékekig. Ezzel részletesebben már itt foglalkoztunk.
A pekingi kereskedelmi minisztérium által bejelentett szabályozás legkirívóbb aspektusa az, hogy december 1-jétől már azoknak a külföldi cégeknek is igazodniuk kell a kínai előírásokhoz, amelyek kínai technológiát vagy anyagot használnak a ritkaföldfém-termeléséhez, még akkor is, ha magában az ügyletben nincs is kínai vállalat.
Ennek meglépésével Peking befolyása messze túlnyújtózik az ország határainak takaróján és a világpiac egészét maga alá tűri.
Egyértelmű, hogy a célkeresztben a csúcstechnológiai szektorok állnak. A szabályozás különösen drákói szigorral ellenőrzi a félvezető- és a védelmi ipari felhasználók működését. A minisztérium egyértelművé tette, hogy katonai célú exportengedélyeket egyáltalán nem fognak kiadni, és ez a tilalom kiterjed a mesterséges intelligencia katonai célú kutatására is. A 14 nanométernél fejlettebb lapkák vagy a 256 rétegű memóriachipek esetében pedig az engedélyeket kizárólag eseti elbírálás alapján adják meg, ha egyáltalán megadják.
Kína a világ ritkaföldfém-ellátásának több mint 90 százalékát adja, ezek az elemek pedig nélkülözhetetlenek az elektromos járművektől és szélturbináktól kezdve a legmodernebb haditechnikai berendezésekig szinte mindenben. Már a bejelentés időpontja is félreérthetetlen üzenetet hordoz magában. Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök tervezett dél-koreai találkozója előttre időzítettek. Ez határozott, és az amerikai fél számra is félreérthetetlen kifejezése annak, hogy Kína nem retten vissza az össze rendelkezésére álló politikai és gazdasági eszköz felhasználásától.
