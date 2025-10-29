Gigantikus kínai akkumulátorgyár épül alig 40 kilométerre a magyar határtól

A kínai Gotion High-Tech 1,2 milliárd euró értékben elektromosautó-akkumulátorgyárat épít Szlovákiában. A GIB EnergyX Slovakia nevű kínai akkumulátorgyár – a Gotion és a szlovák InoBat Auto közös vállalkozása – az ország történetének második legnagyobb külföldi beruházása lesz. A magyar határtól csupán 40 kilométerre épülő gyár várhatóan 2027-ben kezdi meg a teljes körű termelést, Steven Cai, a Gotion EMEA elnöke szerint – számolt be a Bloomberg.

Robert Fico szlovák miniszterelnök üdvözölte a kínai akkumulátorgyár megépülését / Fotó: Robert Fico / Facebook

Robert Fico szlovák miniszterelnök üdvözölte a gyár megépülését. „Kapcsolatunk Kínával a nemzetközi jog és a belügyekbe való be nem avatkozás elvének kölcsönös tiszteletén alapul” – mondta Fico kedden a dél-szlovákiai Nagysurányban tartott alapkőletételi ünnepségen. A kormányfő egyúttal bírálta az általa „a féktelen liberalizmus káros hatásainak” nevezett jelenséget Európában.

Az akkumulátorgyár építésével egy időben elmérgesedik az EU és Kína kapcsolata

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szombaton arra figyelmeztetett, hogy minden lehetőséget mérlegel Kína nyersanyag-kiviteli korlátozásaira adott válaszként. Emmanuel Macron francia elnök pedig a múlt héten arra szólította fel az uniós vezetőket, fontolják meg az úgynevezett ellenkényszerítő eszköz alkalmazását, amely az EU legjelentősebb kereskedelmi védelmi mechanizmusa.

Robert Fico az utóbbi időben igyekezett minél több kínai befektetőt Szlovákiába vonzani. Stratégiájával Orbán Viktor példáját követi, aki szintén jelentős kínai beruházásokat hozott Magyarországra, többek között az elektromosautó-gyártó BYD és az akkumulátorgyártó CATL gyárait.

Szlovákia gazdasága szorosan kötődik az autóiparhoz, amely az ország GDP-jének mintegy 10 százalékát adja.