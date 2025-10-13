Kínában a személygépkocsik szeptemberi kiskereskedelmi értékesítései éves összevetésben 6,3 százalékkal, 2,241 millióra nőttek – áll a kínai járműgyártók szakmai képviseleti szervezete, a CPCA hétfői jelentésében.

Szárnyal a kínai autópiac: az elektromos járművek húzzák a növekedést / Fotó: Patrick Foto / Shutterstock

Az idei első három negyedévben az eladott autók száma 9,2 százalékkal, 17 millióra emelkedett.

Az új energiafelhasználású járművekből (NEV) 1,296 milliót értékesítettek Kínába szeptemberben, 15,5 százalékkal többet a tavaly szeptemberinél. Az idei első kilenc hónapban 8,87 millió ilyen autót adtak el, 24 százalékkal többet a tavalyinál. Az akkumulátoros elektromos járművekből (BEV) 826 ezret értékesítettek, ami 28,5 százalékos növekedést jelent éves szinten. A Tesla 71 525 járművet adott el Kínában szeptemberben,ez az év második legjobb havi adata a márciusi 74 127 után.

A Tesla szeptemberi kínai értékesítése 0,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, ami lényeges javulás az augusztusi 9,93 százalékos éves eséshez képest.

Szeptemberben egyebek között a BYD eladásai 10,2 százalékkal, 347 ezerre csökkentek, a Geely Autóé 42,8 százalékkal, 232 ezerre nőttek, a Chery járműgyártóé pedig 3,6 százalékkal, 121 ezerre estek vissza éves szinten.

Kína személygépkocsi-exportja szeptemberben éves szinten 20,7 százalékkal, 528 ezerre nőtt. Az idei első kilenc hónapban a kivitel 12,5 százalékkal, 3,999 millióra emelkedett.