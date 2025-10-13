Szárnyal a kínai autópiac: az elektromos járművek húzzák a növekedést

Kínában a személygépkocsik szeptemberi kiskereskedelmi értékesítései éves összevetésben 6,3 százalékkal, 2,241 millióra nőttek – áll a kínai járműgyártók szakmai képviseleti szervezete, a CPCA hétfői jelentésében.
Az idei első három negyedévben az eladott autók száma 9,2 százalékkal, 17 millióra emelkedett.
Az új energiafelhasználású járművekből (NEV) 1,296 milliót értékesítettek Kínába szeptemberben, 15,5 százalékkal többet a tavaly szeptemberinél. Az idei első kilenc hónapban 8,87 millió ilyen autót adtak el, 24 százalékkal többet a tavalyinál. Az akkumulátoros elektromos járművekből (BEV) 826 ezret értékesítettek, ami 28,5 százalékos növekedést jelent éves szinten. A Tesla 71 525 járművet adott el Kínában szeptemberben,ez az év második legjobb havi adata a márciusi 74 127 után.
A Tesla szeptemberi kínai értékesítése 0,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, ami lényeges javulás az augusztusi 9,93 százalékos éves eséshez képest.
Szeptemberben egyebek között a BYD eladásai 10,2 százalékkal, 347 ezerre csökkentek, a Geely Autóé 42,8 százalékkal, 232 ezerre nőttek, a Chery járműgyártóé pedig 3,6 százalékkal, 121 ezerre estek vissza éves szinten.
Kína személygépkocsi-exportja szeptemberben éves szinten 20,7 százalékkal, 528 ezerre nőtt. Az idei első kilenc hónapban a kivitel 12,5 százalékkal, 3,999 millióra emelkedett.
Ez kiábrándító: kiderült, mennyivel olcsóbb a legújabb Mercedes Kínában, mint Magyarországon – döbbenetes a különbség, de hogyan lehetséges?
Kecskemét és Sanghaj között többmilliós árkülönbség húzódik. Az új Mercedes CLA esetében a brutális kínai árverseny óriási szakadékot okozott a két piac között. Ez nemcsak a helyi gyártásnak és adópolitikának köszönhető, hanem a kínai elektromosautó-piac kiélezett árversenyének is. Az új Mercedes CLA majdnem egyszerre jelent meg Magyarországon és Kínában, de az árkülönbség szembetűnő: míg nálunk több mint 21 millió forinttól indul, addig a kínai piacra készült változat már 36 ezer dollártól, vagyis alig 13 millió forintért elérhető.
