Közeleg a fekete karácsony: Kína az ünnepek előtt hátat fordít Amerikának – a vámháború elüldözte az exportőröket

A vámháborús hullámvasúton zötykölődő kínai exportőrök közül egyre többen hátat fordítanak az amerikai piacnak. Konyhai gépektől egészen a halloweeni dekorációkig mindenféle terméket gyártó cégek igyekeznek új vevőket találni Európában, Latin-Amerikában, a Közel-Keleten és Afrikában. Ennek hatása karácsonyra brutális lesz, amely az amerikai fogyasztók pénztárcáját is szét fogja cincálni.

Az amerikai vámháború kiszámíthatatlansága miatt egyre több kínai exportőr hagy fel az Egyesült Államokban folytatott üzlettel, ez pedig karácsonyra a boltok polcain is meg fog látszódni / Fotó: AFP

Jacky Ren, a Gstar Electronics Appliance tulajdonosa – aki korábban bevételeinek több mint hatvan százalékát amerikai megrendelésekből szerezte – mostanra teljesen „feladta a kereskedést” az Egyesült Államokban. A Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy

a hónapok óta tartó vámemelések és enyhítések, a rövid tűzszünetek, majd Donald Trump újabb fenyegetései – ezúttal háromszámjegyű vámemelésről – teljesen kimerítették, és megbízhatatlanná vált számára a piac.

Ren története messze nem egyedi. A kínai vámhivatal friss adatai szerint az ország exportja az év első kilenc hónapjában 7,1 százalékkal, 19,95 ezermilliárd jüanra – közel 2,8 ezermilliárd dollárra – nőtt, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokba irányuló szállítások drámaian visszaestek. A növekedés Peking számára politikailag fontos üzenet: a gazdaság még mindig állja a sarat a geopolitikai és kereskedelmi feszültségek közepette.

De a számok mögött feszültség és frusztráció húzódik. Lou Xiaobo, aki keleti Kínában halloweeni díszeket gyárt, jelenleg Brazíliában próbál új partnereket találni. Szerinte azonban a „A globális kereslet nem elég erős ahhoz, hogy pótolja az amerikai piacot. A rendelésállományunk és a bevételünk a felére esett vissza”.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a kínai exportorientált gyártás egyszerre próbál új piacokra áttérni, ami azonnal lenyomta az árakat. A gyártók egyre gyakrabban veszteséggel értékesítenek, csak hogy mozgásban maradjanak. „Az amerikai piac elvesztése olyan, mintha a vasút elveszítené a mozdonyt” – fogalmazott Ren.

A kínai exporthiány karácsonyra az USA-t is eléri

A dél-kínai Kantonban rendezett őszi világvásár nyitónapján a Reuters beszámolója szerint amerikai vásárlót szinte egyáltalán nem lehetett látni. Helyettük Latin-Amerikából, Délkelet-Ázsiából és Európából érkeztek érdeklődők. A legtöbb vállalat pedig ma már nem terjeszkedni akar, hanem túlélni.