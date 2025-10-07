Szomorú hírt kapott Donald Trump, az erőfeszítései ellenére egyelőre kudarcot vallott

A Világbank kedden megemelte Kína 2025-ös gazdasági növekedési előrejelzését. A szervezet most a kínai gazdaság 4,8 százalékos növekedését várja idén, szemben az áprilisi 4 százalékos becsléssel. Az új előrejelzés így már közelebb áll Kína hivatalos céljához, amely nagyjából 5 százalékos GDP-növekedést irányoz elő 2025-re – írja elemzésében a CNBC.

A kínai gazdaság csaknem 5 százalékkal bővülhet idén / Fotó: Shutterstock

A Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi feszültségek áprilisban éleződtek ki, amikor az amerikai vámok ideiglenesen 100 százalék fölé emelkedtek a kínai importtermékek esetében. A két ország ezután időszakos fegyverszünetet kötött a vámháborúban, ami több meghosszabbítás után jelenleg november közepéig érvényes. Ennek eredményeképpen az Egyesült Államok átlagos vámtétele Kínával szemben 57,6 százalék, ami több mint duplája az év elejinek.

Kína ugyanakkor már tavaly év végén fokozta a gazdasági ösztönzőket, és idén célzott fogyasztásösztönző programokat is bevezetett, hogy élénkítse a kiskereskedelmi forgalmat. A gazdaság húzóerejének számító export tovább nőtt az év során, mivel a délkelet-ázsiai és európai szállítások ellensúlyozták az amerikai export gyors visszaesését. Az is segített, hogy a vállalatok a magasabb vámok előtt igyekeztek felhalmozni a rendeléseket.

Lassuló pályára kerül a kínai gazdaság

Az exportnövekedés részben ellensúlyozta a belföldi gyengeségeket, például az ingatlanpiaci válságot és a gyenge fogyasztói keresletet, ám ez a lendület várhatóan lassulni fog.

A Világbank szerint Kína GDP-növekedése 2026-ban 4,2 százalékra mérséklődik, részben az export bővülésének lassulása miatt.

A szakértők arra számítanak, hogy Peking visszafogja az állami ösztönzőket is, hogy megakadályozza az államadósság gyors növekedését.

Kína kiskereskedelmi forgalma augusztusban éves alapon 3,4 százalékkal nőtt, ami elmaradt az elemzői várakozásoktól. Az ingatlanberuházások tovább estek: az év első nyolc hónapjában 12,9 százalékkal csökkentek, míg a január–júliusi időszakban 12 százalékkal.

Az október eleji nyolcnapos, két ünnep közötti, úgynevezett Aranyhét előzetes adatai is visszafogott fogyasztói aktivitást jeleznek. „A belföldi utasforgalom napi átlaga október 1. és 5. között 296 millió volt, ami 5,4 százalékos éves növekedést jelent – ám ez elmarad a májusi, 7,9 százalékos bővüléstől” – közölte Ting Lu, a Nomura vezető kínai közgazdásza hétfői elemzésében.

A tényleges fogyasztásnövekedés még a hivatalos adatoknál is gyengébb lehet

– tette hozzá Lu.