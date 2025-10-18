Őrült akciót vezettek be a kínai webáruházak: mostantól filléres ajánlatokkal árasztják el az internetet – a legújabb iPhone-t is durván leárazhatják

Szokatlan húzásra ragadtatták magukat a nevezetes Szinglinap, azaz november 11. főszereplői, azaz a kínai e-kereskedelmi óriásvállalatok: az eredetileg egyetlen napra szorítkozó hiperakciós online vásárlási őrületet öt hétre (!) húzták szét, hátba ettől beindul a pénzére egyre jobban vigyázó kínai (és külhoni) fogyasztó.

Tavalyi kép: folyik a valódi kínai szinglinapon online megrendelt áruk kiszállítása a JD.com raktárából / Fotó: AFP

Az érdeklődést szokásosan hatalmas leárazások jellemzik, melyekből minden napra jut – ígérik a szervezők, akik platformjaikon összehozzák a kínálatot a kereslettel. A korábbihoz képest lanyha kínai fogyasztás fellendítése alapvető gazdasági cél, ebben

az Alibaba

és a JD.com

is egyetért. Az amerikai–kínai kereskedelmi és vámháború eszkalálódása, a hazai verseny fokozódása, az ingatlanpiaci válság, de még a természeti katasztrófákkal súlyosbított honi időjárás is negatív hatással van a vásárlási hajlandóságra.

Mennyire vevők a kínaiak a százforintos jégeralsóra?

Nagy kérdés, hogy olyan ajánlatokkal, mint a szállítással együtt mindössze 30 dollárcentért kínált, 50 ezer darab termo jégeralsó online kiárusítása mekkorát tud dobni a GDP-n és a kiskereskedelmi forgalmon. Ezt a JD.com kínálja, amely emellett százezer termékre aggatja az „év legalacsonyabb árcéduláját” az öthetes kampányidőszak alatt.

A Reuters által megkérdezett fogyasztók lelkesedése összességében fékezett habzásúnak mondható, egyikük csak egy kényelmes sportcipő után vágyott, de a sűrű kínálatban nem talált magának megfelelőt. Lehet persze, hogy túl igényes az illető, vagy nem támaszkodott kellőképpen a mesterséges intelligenciára (MI), amelyet bevetettek az idei akciósorozatban, hogy a gyakorlatlan is segítse, navigálja a potenciális vásárlót a számára (?) ideális termék megtalálásában.

A lényeg, hogy ha úgy is ott jár, akkor költsön is valamennyit.

Szakértők szerint az MI megdolgoztatása megtérülő vállalkozás, keresési és ajánlási tippjeivel akár 10 százalékkal is több kattintásra, s ezzel termékszemlézésre ösztökéli a kijelző vagy a képernyő előtt ülő, bizonytalankodó „áldozatát”.

Meddig tartható fenn az érdeklődés?

A JD.com október 9-én indította el kampányát, ami egybeesett Kína munkába való visszatérésével a nyolcnapos Aranyhét után, de a ByteDance Douyin alkalmazása, vagyis a TikTok honi testvéralkalmazása is e napon kezdte a promócióit. Az Alibabánál, amelytől a Szinglinap alapötlete származik, s amely 7 milliárd dollárral szponzorálja az eseményt, szerda este dördült el a startpisztoly.