Hatalmas vagyonokat keres Oroszország szövetségese a szankciók kijátszásával – szárnyal az ipar, kilőtt a GDP

Jól jár Kirgizisztán az ukrajnai háborúval és főleg azzal, hogy az Oroszország ellen hozott nyugati szankciók átalakították az ellátási láncokat. A legfrissebb adatok szerint 2025 első kilenc hónapjában 10 százalékkal bővült a kirgiz gazdaság az egy évvel korábbihoz képest, az értéke elérte a 13,7 milliárd dollárt.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kirgiz kollégájával. Kirgizisztán közel áll Oroszországhoz / Fotó: AFP

A hivatalos adatok szerint

a növekedést az építőipar, az ipar, a kereskedelem és a bányászat hajtotta.

Az építőipar majdnem 30 százalékkal bővült, a kereskedelem 11 százalékkal. A Reuters tudósítása szerint a jelentősen, a tavalyihoz képest 1,9 milliárd dollárral megugrott az államadósság is, július végére elérte a 8,4 milliárd dollárt.

A többnyire muszlimok lakta ország gazdasága alaposan megváltozott az utóbbi években. Korábban hagyományosan az Oroszországban dolgozó vendégmunkások hazautalt pénzétől függött, az ukrajnai háború kezdete óta azonban gyors gazdasági növekedésnek indult, mert a nyugati szankciók miatt Moszkvának harmadik országokon keresztül kell beszereznie a tiltott termékeket – és az egyik ilyen ország Kirgizisztán.

Kirgizisztán szerepét emeli a vámunió

Kirgizisztán a szankciók megkerülése terén felülmúlja a szomszédait, mert vámunióban van Oroszországgal. „A szankciók miatt afféle offshore központtá vált az orosz cégek számára, amelyek az üzleteik lebonyolítására használják a kirgiz pénzügyi rendszert” – mondta a hírügynökségnek Azamat Akenejev, a Stratégiai Tanulmányok Nemzeti Intézetének vezető közgazdasági szakértője.

Az ukrajnai háború alatt elképesztően megugrott a kirgiz export Oroszországba / Fotó: Reuters

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság ki is vetett szankciókat augusztusban kirgiz bankokra, amelyeket a szankciók kijátszásával vádol, Szadir Zsaparov elnök azonban élesen bírálta az intézkedést, és felszólította a két országot, hogy „ne kezelje politikai kérdésként a gazdaságot”.

Egyes szakértők szerint azonban sokkal többről van szó, Kirgizisztán nem pusztán passzív csatorna Oroszország szankciókerülési törekvéseiben, hanem egyúttal

kísérleti terep Kína számára.

Peking csendben egy tartós, szankcióknak ellenálló logisztikai folyosót épít ki, amely nemcsak Oroszország háborús gazdaságát támogatja, hanem egyúttal a világ második legnagyobb gazdaságát is hosszú távon elszigeteli a nyugati pénzügyi nyomástól, ha esetleg Moszkvához hasonló helyzetbe kerülne.