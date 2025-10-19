Deviza
gazdasági növekedés
orosz-ukrán háború
Kirgizisztán
orosz szankciók

Hatalmas vagyonokat keres Oroszország szövetségese a szankciók kijátszásával – szárnyal az ipar, kilőtt a GDP

Kína figyel és felkészül. Kirgizisztán gazdasága rohamosan nő, mióta az ukrajnai háború átalakította az ellátási láncokat.
M. Cs.
2025.10.19, 14:03

Jól jár Kirgizisztán az ukrajnai háborúval és főleg azzal, hogy az Oroszország ellen hozott nyugati szankciók átalakították az ellátási láncokat. A legfrissebb adatok szerint 2025 első kilenc hónapjában 10 százalékkal bővült a kirgiz gazdaság az egy évvel korábbihoz képest, az értéke elérte a 13,7 milliárd dollárt.

Kirgizisztán
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kirgiz kollégájával. Kirgizisztán közel áll Oroszországhoz / Fotó: AFP

A hivatalos adatok szerint 

a növekedést az építőipar, az ipar, a kereskedelem és a bányászat hajtotta.

Az építőipar majdnem 30 százalékkal bővült, a kereskedelem 11 százalékkal. A Reuters tudósítása szerint a jelentősen, a tavalyihoz képest 1,9 milliárd dollárral megugrott az államadósság is, július végére elérte a 8,4 milliárd dollárt.

A többnyire muszlimok lakta ország gazdasága alaposan megváltozott az utóbbi években. Korábban hagyományosan az Oroszországban dolgozó vendégmunkások hazautalt pénzétől függött, az ukrajnai háború kezdete óta azonban gyors gazdasági növekedésnek indult, mert a nyugati szankciók miatt Moszkvának harmadik országokon keresztül kell beszereznie a tiltott termékeket – és az egyik ilyen ország Kirgizisztán.

Kirgizisztán szerepét emeli a vámunió

Kirgizisztán a szankciók megkerülése terén felülmúlja a szomszédait, mert vámunióban van Oroszországgal. „A szankciók miatt afféle offshore központtá vált az orosz cégek számára, amelyek az üzleteik lebonyolítására használják a kirgiz pénzügyi rendszert” – mondta a hírügynökségnek Azamat Akenejev, a Stratégiai Tanulmányok Nemzeti Intézetének vezető közgazdasági szakértője.

Worker stands next to a conveyer belt carrying gold ore in Kumtor mine extraction factory in Tien Shan mountains
Az ukrajnai háború alatt elképesztően megugrott a kirgiz export Oroszországba / Fotó: Reuters

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság ki is vetett szankciókat augusztusban kirgiz bankokra, amelyeket a szankciók kijátszásával vádol, Szadir Zsaparov elnök azonban élesen bírálta az intézkedést, és felszólította a két országot, hogy „ne kezelje politikai kérdésként a gazdaságot”.

Egyes szakértők szerint azonban sokkal többről van szó, Kirgizisztán nem pusztán passzív csatorna Oroszország szankciókerülési törekvéseiben, hanem egyúttal 

kísérleti terep Kína számára.

Peking csendben egy tartós, szankcióknak ellenálló logisztikai folyosót épít ki, amely nemcsak Oroszország háborús gazdaságát támogatja, hanem egyúttal a világ második legnagyobb gazdaságát is hosszú távon elszigeteli a nyugati pénzügyi nyomástól, ha esetleg Moszkvához hasonló helyzetbe kerülne.

A számok önmagukért beszélnek

A The Diplomat elemzése szerint a számok önmagukért beszélnek. A The Washington Post tudósítása szerint a kirgiz export Oroszországba 250 százalékkal ugrott meg 2021 és 2022 között – hasonló mértékben, mint a Kínából származó kirgiz import.

 

A növekedést nem a fogyasztási javak vagy mezőgazdasági termékek adják, hanem gépek, elektronikai cikkek és kettős felhasználású áruk, olyasmik, amelyeknek a nyílt oroszországi exportjával megsértenék a nyugati szankciókat. A gépek kivitele Kirgizisztánból Oroszországba 41 ezer százalékkal (!) emelkedett.

Az Egy övezet, egy út biztosítja a hátteret

Kialakult egy keretrendszer a szankciók kijátszására, amely három jellegzetes tulajdonsággal rendelkezik: 

  • tartósság, 
  • tagadhatóság 
  • és kettős hasznosság.

A tartósság Kína infrastrukturális elkötelezettségeiből fakad. Kirgizisztán az elmúlt évtizedben több milliárd dollárt kapott az Egy övezet, egy út kezdeményezés keretében, így ma utak, vasutak és vámlétesítmények alkotnak 

zökkenőmentes kereskedelmi övezetet Hszincsiangtól Nyugat-Oroszországig.

A tagadhatóságot jogi homályosítás, fogyasztási cikkekként deklarált áruk, orosz állampolgárok által Biskekben létrehozott fedőcégek és a közvetlen SWIFT-tranzakciókat elkerülő fizetési csatornák biztosítják.

Bishkek,,Kyrgyzstan,-,August,31,,2024:,Aerial,View,Of,Ala-too
Biskek kihasználja az adódó lehetőségeket / Fotó: Collab Media

A kettős hasznosság a kritikus összetevő: a kereskedelmi forgalom nemcsak Oroszország katonai-ipari bázisát támogatja, hanem prototípusként is szolgál arra, hogyan álljon ellen szükség esetén Kína az esetleges jövőbeli szankcióknak.

Ki tud ellenállni egy ilyen jó üzletnek?

A rendszer nem korlátozódik Kirgizisztánra, része Üzbegisztán és Kazahsztán is. Az utóbbi nyugati vádak szerint segít Oroszországnak megkerülni a szankciókat, és az ország laza kereskedelmi politikájának elsősorban az orosz hadsereg a haszonélvezője. Az előbbin keresztül a szankciók ellenére brit cégek is jelentős értékben exportálnak olyan cikkeket, amelyek végül biztosan Oroszországban kötnek ki.

A dolog nem is okvetlenül centralizált, helyi vállalkozások is boldogan részt vesznek benne, mert roppant nyereséges, és a nyugati országoknak kevés az eszközük az összes kiskapu lezárására.

