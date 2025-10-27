Elbontják a gigantikus gyárkomplexumot, 5000 új lakást építenek a helyére: egymilliárd eurós ingatlanfejlesztés indul Erdélyben

Egy korszak zárul le, és egyben egy új kezdődik Kolozsváron: az erdélyi város legendás nehézgépgyárának, a CUG-nak a hatalmas területét most egy nagyszabású fejlesztés keretében alakítják át modern városnegyeddé. A Hexagon ingatlanfejlesztő több mint 20 millió euróért vásárolta meg a 32 hektáros telket, ahol a tervek szerint mintegy egymilliárd eurós beruházás valósul meg. A helyszín nemcsak a román ipartörténet egyik szimbóluma, hanem Kolozsvár fejlődésének új központja is lehet – írja a Maszol.

Egymilliárd eurós ingatlanfejlesztés indul Kolozsváron / Fotó: Havran Zoltán

A Szamosújvár felőli kijáratnál fekvő hatalmas telek egykor több ezer embernek adott munkát. A CUG (Combinatul de Utilaj Greu) 1970-ben jött létre energetikai berendezések gyártására, és a 80-as években élte fénykorát, amikor már több mint 8500 dolgozót foglalkoztatott. A rendszerváltás után azonban a vállalat széthullott: nyolc kisebb cégre oszlott, melyek megrendelések híján sorra bezártak. Mire 2002-re elérkezett az ipari korszak vége, mindössze 617 ember dolgozott az egykori mamutvállalatnál, az üzemcsarnokok pedig lassan az enyészeté lettek.

Most viszont a CUG-telep új életre kelhet. A Hexagon és a Romania Property Club bejelentése szerint

a területen egy vegyes rendeltetésű városnegyed épül, melyben legalább ötezer lakás, irodák, szolgáltatóegységek, valamint zöldterületek is helyet kapnak.

A fejlesztés nemcsak Kolozsvár városszerkezetét alakítja át, hanem az egyik legnagyobb magánberuházás Romániában az utóbbi években.

A kolozsvári ingatlanpiac egyébként is rekordokat dönt: az ország legdrágább városaként szeptemberben négyzetméterenként 3183 euró volt az átlagos lakásár – 17 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor. Ez a lendület részben annak köszönhető, hogy a város ipari múltjának helyén sorra nőnek ki a földből a modern lakó- és üzleti negyedek.

Jó példa erre a Carbochim nevű gyár területén már zajló fejlesztés, ahol 500 millió eurós beruházás keretében egy 120 ezer négyzetméteres bevásárlóközpont, irodák és lakások épülnek. A CUG-projekt azonban ezt is felülmúlja méretében és ambíciójában:

a fejlesztők célja, hogy a terület hosszú évtizedek után ismét a város egyik gazdasági és társadalmi motorjává váljon

– immár a nehézgépgyártás helyett a 21. századi városi élet központjaként.