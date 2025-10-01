Olaszország kitörne a szégyenlistáról – már idén teljesítheti az EU hiánycélját

Olaszország költségvetési hiánya már 2025-ben elérheti az Európai Unió által előírt, a bruttó hazai termék (GDP) 3 százalékában megszabott plafont – derült ki a római pénzügyminisztérium előkészítés alatt álló tervezetéből. Ez a fordulat a vártnál gyorsabb kilábalást jelentene az EU túlzottdeficit-eljárásából, mely évek óta nyomás alatt tartja az ország gazdaságpolitikáját. Giorgia Meloni kormányfő kabinetje csütörtökön tárgyalhatja a javaslatot, amely többek között a költségvetési hiány leszorítása mellett adócsökkentést és családtámogatásokat is tartalmaz.

Meloni kormánya leszorítja a költségvetési hiányt – véget érhet az uniós eljárás / Fotó: rawf8

A kiszivárgott tervezetben 0,6 százalékos idei növekedési ütem szerepel, míg 2026-ra 0,7 százalékos GDP-bővüléssel számol a kormány. Bár a pénzügyminisztérium hivatalosan nem kommentálta az adatokat, szakértők szerint a cél elérése komoly politikai és gazdasági előrelépést jelentene:

egyrészt Olaszország kikerülhetne az EU „szégyenlistájáról”,

másrészt javulhatna a befektetői bizalom, ami csökkentheti az államadósság finanszírozási költségeit.

Az elmúlt években Olaszország rendre túllépte a 3 százalékos hiánylimitet – legutóbb még a pandémia előtt, 2019-ben sikerült az alatt maradnia. A mostani fordulatot részben az teszi lehetővé, hogy a római kormány fegyelmezettebb fiskális politikát folytat, miközben igyekszik mozgásteret hagyni a középosztály adócsökkentésére, a munkahelyteremtő beruházások ösztönzésére és a fiatal családok támogatására – számolt be a Bloomberg.

A költségvetési fegyelemnek nemcsak az uniós elvárások teljesítése miatt van jelentősége. Az Egyesült Államok részéről egyre erősebb nyomás nehezedik a NATO-tagokra a védelmi kiadások növelésére.

Ha Olaszország sikerrel zárja le a túlzottdeficit-eljárást, nagyobb mozgástere lehet a katonai költségvetés emelésére, amivel közelebb kerülhet a szövetség által meghatározott célhoz.

A hitelminősítők már most érzékelik a javuló tendenciát: a Fitch szeptember 19-én emelte fel az ország besorolását, ami 2021 óta az első pozitív döntés volt Rómával kapcsolatban. Ha a költségvetési hiány tartósan az uniós küszöb alatt marad, további felminősítések következhetnek, ami mérsékelheti az ország több mint 140 százalékos GDP-arányos államadósságának finanszírozási terheit.