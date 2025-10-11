Deviza
Nincs lehetetlen: Brüsszel kitalálta a nagy trükköt, hogyan tud 140 milliárd eurót adni Ukrajnának úgy, hogy senki ne vegye észre

A konstrukciót az orosz befagyasztott vagyonokra alapoznák, de a részletek még kérdésesek – miközben a G7-országok is hasonló megoldáson gondolkodnak. Az Európai Bizottság szerint az új, 140 milliárd eurós ukrán hitelgaranciákat nem kellene beleszámítani a tagállamok költségvetési hiányába.
VG
2025.10.11., 12:00

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Ukrajnának tervezett 140 milliárd eurós kölcsön garanciáit ne számítsák bele az uniós tagállamok költségvetési hiány- és adósságcéljaiba – jelentette be Valdis Dombrovskis gazdasági biztos pénteken. A lépés célja, hogy a tagállamok pénzügyi mozgástere ne szűküljön tovább az ukrajnai támogatás miatt.

EU Economic and Financial Affairs Council Meeting in Brussels költségvetési hiány
Valdis Dombrovskis gazdasági biztos szerint az új, 140 milliárd eurós ukrán hitelgaranciákat nem kellene beleszámítani a tagállamok költségvetési hiányába / Fotó: Anadolu via AFP

A hitelt az elképzelések szerint az orosz jegybank befagyasztott eszközei biztosítanák. Az Európai Unió ezekre a mintegy 300-350 milliárd dollárnyi vagyonra építené a kölcsönt, amelyet Kijev csak akkor fizetne vissza, ha Moszkva megtéríti a háborús károkat. 

A konstrukció kockázatát tehát a jövőbeli orosz jóvátétel fedezné.

Dombrovskis szerint mivel a garanciák „várhatóan nem kerülnének ténylegesen lehívásra”, azok nem növelnék a tagállami adósságot. A végső döntést azonban az Eurostat hozza majd meg, amelynek jóvá kell hagynia, hogy a garanciák statisztikailag ne számítsanak bele a költségvetési egyenlegbe.

A tervről a Reuters szerint pénteken tárgyaltak az uniós pénzügyminiszterek is, köztük az olasz Giancarlo Giorgetti, aki több tagállammal együtt aggályokat fogalmazott meg a garanciák terjedelmével kapcsolatban. Belgium például azt szeretné, ha a kockázatot az összes tagország közösen viselné, hiszen az orosz vagyonok jelentős része a belga Euroclear rendszeren keresztül van befagyasztva.

Dombrovskis emellett azt is jelezte, hogy a Bizottság vizsgálja, miként lehetne megakadályozni, hogy egyes tagállamok blokkolják az Oroszország elleni szankciók meghosszabbítását. Jelenleg ugyanis az ilyen döntésekhez teljes egyhangúság kell az EU-ban, ami többször is nehézséget okozott.

Brüsszel: nem számít a költségvetési hiány, ha Ukrajnáról van szó

A biztos az IMF becslésére hivatkozva hozzátette, hogy Ukrajna 2026–2027-ben mintegy 60 milliárd dolláros finanszírozási hiánnyal nézhet szembe – a katonai támogatást nem számítva. Az ügyet a jövő héten Washingtonban, a Világbank és az IMF éves ülésein is napirendre tűzik a G7-országok pénzügyminiszterei.

Dombrovskis szerint az EU nem várja el a G7-partnerektől, hogy vállaljanak garanciát az uniós hitelre, de arra ösztönzi őket, hogy saját befagyasztott orosz eszközeiket hasonló módon hasznosítsák. Kanada és az Egyesült Királyság már jelezte, hogy követné a brüsszeli modellt.

Összetörte Zelenszkij álmát a Világbank: vége a rózsaszín ködnek, már látszik a valóság az ukrán gazdaságról

Ukrajna gazdasága 2026-ban várhatóan csak 2 százalékkal fog növekedni, ami jócskán elmarad a korábbi 5,2 százalékos előrejelzéstől. A gyengülés főként a háború, az alacsony beruházások, az infrastruktúra romlása, a magas gázimport és az agrárkivitel csökkenése miatt következhet be.

 

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz
175 cikk
175 cikk

 

 

