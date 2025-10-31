Deviza
labdarúgás
Konferencia-liga
Puskás aréna

Újabb nemzetközi kupadöntő házigazdája lehet a Puskás Aréna

Megpályázza a 2028-as és 2029-es Konferencialiga-döntő rendezését a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ). Ezzel a 2023-as Európa-liga-döntő és a jövőre esedékes Bajnokok Ligája-finálé után a harmadik számú európai kupasorozat döntőjének is házigazdája lehetne Budapest.
VG
2025.10.31, 13:39
Frissítve: 2025.10.31, 13:59

A szövetség pénteki közleménye szerint szerint a 2028-as Konferencialiga-döntő megrendezésére Magyarországon kívül Franciaország (Lille), Olaszország (Torinó), Kazahsztán (Asztana) és Lengyelország (Gdansk) jelezte eddig a szándékát, a 2029-es döntő iránt pedig e négy országon kívül Finnország (Helsinki) is érdeklődik. A végleges pályázatokat a pályázati dokumentációval együtt június 10-ig kell benyújtani. Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága 2026 szeptemberében jelöli ki a döntők házigazdáit.

Konferencialiga-döntő, Puskás Aréna
Legutóbb 2023-ban rendeztek nemzetközi kupadöntőt a Puskás Arénában: akkor a Roma csapott össze a Sevillával az EL-trófeáért. 2028-ban vagy 2029-ben a Konferencialiga-döntőnek is Budapest lehet a házigazdája / Fotó: AFP

Az MLSZ közleménye emlékeztet, hogy 2010 óta Magyarország számos fontos UEFA-esemény házigazdája volt. ,2014-ben férfi U19-es Európa-bajnokságot, 2019-ben női Bajnokok Ligája-döntőt, 2020-ban Szuperkupa-döntőt, 2021-ben U21-es Európa-bajnokságot rendezett, valamint társházigazdája volt a felnőtt Európa-bajnokságnak. 

2023-ban három fontos UEFA-rendezvény volt Magyarországon: a férfi U17-es Európa-bajnokság, a női futsal-Európa-bajnoki döntő és az Európa-liga döntője. Jövőre a Puskás Aréna ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének, 2027-ben pedig női U19-es Európa-bajnokságot rendez Magyarország.

