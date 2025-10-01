Európa izgatottan lesi, hogy vet véget Amerika a kormányzati leállásnak – ezért baj nekünk is

Éjfélkor megtörtént, amitől az Egyesült Államokban visszatérően tartanak, de többnyire sikerül elkerülni: leállt a kormányzat. Az amerikai média természetesen ezzel van tele ilyenkor, persze Európában is tudósítanak róla, furcsaságként. Az európai intézményrendszerek nem ismerik a költségvetési vitáknak ezt a kimenetelét, ha arra akad is példa, hogy a következő év költségvetését nem sikerül időben elfogadni. Az amerikai kormányzati leállás azonban nem olyan fajta egzotikum az európaiak számára, mint a pingvinek vándorlása, ugyanis közvetlen hatással jár ránk – minél hosszabb, annál fájdalmasabban.

A kormányzati leállás első napján még nyitva a Lincoln-emlékmű, őriz a katona, talicskát tol a munkás Fotó: AFP

Mit jelent az amerikai kormányzati leállás?

Kormányzati leállás az USA-ban 1976 óta lehetséges, azóta 22-szer történt meg. Többnyire csak pár napig tartott a pártoknak megoldást találni költségvetési vitáik megoldására. De volt már 35 napos leállás is, mégpedig Donald Trump első elnöki ciklusa idején, 2018. december 22-től, amikor a mexikói határfal finanszírozásáról nem tudtak megegyezni a kormányzó republikánusok és az ellenzéki demokraták.

Mi történik ilyenkor?

Csak a létfontosságú munkát végző alkalmazottak dolgoznak tovább, a többieket kényszerszabadságra küldik, és még az előzőek sem mindig kapják meg időben a fizetésüket (a szerződéses dolgozók pedig akár még utólag sem).

Bezárnak a kormányzati irodák, ügynökségek, nemzeti parkok, múzeumok, kutatóintézetek.

Leállhatnak vagy lassulhatnak az adminisztratív szolgáltatások, például az. útlevél- és vízumkérelmek feldolgozása, a tudományos kutatások, engedélyezések.

Már a fentiekből sejthető, hogy az európaiak közül mindazok, akiknek amerikai kormányzati eljárásokan kell részt venniük, falakba ütközhetnek kormányzati leállás idején.

Lassan szinte minden befagy, ami kormányzati munkahely, nem csak Washingtonban Fotó: AFP

Az amerikai gazdaságban és igazgatásban idén, Trump elnök második ciklusának elején amúgy is sok a változás, és a kormányzat kiesése már létező bizonytalanságokra épít újabbakat.

A gazdasági hatások az európai partnereket is elérik. Az idén kivetett új vámok, és a bevezetésüket megelőző viták és félelmek amúgy is megnehezítették a termelés, eladás és a forráselosztás tervezését, a hivatali eljárások bizonytalan időre történő leállása pedig mindezekre még rátesz egy lapáttal. Már az amerikai gazdaság kis lelassulása is jelentős hatást gyakorolhat bizonyos típusú európai vállalatok bevételeire, beruházásaira és profitjára, ennek megfelelően a tőzsdéken mármost is latolgatják, miképp változhatnak a cégek kilátásai, a leállás hosszától is függően.