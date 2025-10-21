A hálaadásig is elhúzódhat az amerikai kormányzati leállás – mekkora gazdasági károkat okoz ezzel?

A mostani lehet a leghosszabb ideig tartó kormányzati leállás az Egyesült Államok történetében. Megfigyelők eredetileg is úgy gondolták, hogy két-három hétig elhúzódhat, de mos már azt sem tartják kizártnak, hogy még novemberben is tartani fog, mert a lezárásához az kellene, hogy a Fehér Ház tárgyalásokba kezd a megállapodás érdekében, vagy a demokraták megadják magukat – egyelőre egyiknek sincs jele.

Egyelőre nem tudni, meddig tart a kormányzati leállás / Fotó: Anadolu via AFP

Az amerikai kormányzat október 1-jén állt le, és azóta újra és újra kudarcot vallottak a republikánusok próbálkozásai, hogy megszavazzák a törvényhozás felsőházában az ideiglenes költségvetésről szóló határozatot. A leállást kihasználva a kormányzat széles körű leépítésekbe kezdett a közalkalmazottak körében.

Scott Bessent pénzügyminiszter először azt mondta, hogy a leállás napi 15 milliárd dollárba kerül a világ legnagyobb gazdaságának, ezt később heti 15 milliárd dollárra módosította a Reuters jelentése szerint. Bessent úgy véli, hogy ez az egyetlen olyan faktor, amely lassítja a gazdaságot.

A negatív hatás pedig annál nagyobb lesz, minél tovább tart a paralízis.

Félig vakon dönt majd a Fed

Mivel nem működnek a szövetségi hivatalok, kulcsfontosságú gazdasági adatokat nem tudnak nyilvánosságra hozni, ami befolyásolhatja többek között a Federal Reserve október végi kamatdöntését is.

„Kissé vakon működünk, amíg tart a kormányzati leállás” – figyelmeztetett Michael Feroli, a JPMorgan amerikai gazdasággal foglalkozó vezető elemzője, aki szerint a kormányzati aktivitás csökkenése minden egyes héten 0,1 százalékot farag le az évesített GDP-növekedésből, amely a második fél évben 3,8 százalékos volt. Más elemzők 0,2 százalékos csökkenést prognosztizálnak.

Az amerikaiak minden felet felelősnek tartanak / Fotó: AFP

A hatás azonban most nagyobb lehet a leépítések és álláshelyek elvesztése miatt, ami kockázatot jelent a munkaerőpiac és a fogyasztás számára.

Mikor érhet véget a kormányzati leállás?

A demokraták az Obamacare, vagyis az Affordable Care Act (ACA) miatt makacsolták meg magukat, amelynek célja az egészségügyi biztosítás nélküli állampolgárok számának radikális csökkentése volt. Ennek kormányzati finanszírozása az év végén lejár, így jelentősen megemelkednek majd a díjtételek.