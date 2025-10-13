Donald Trump digitális aranya: hogyan alakítja át az amerikai elnök a kriptovaluták világát?

A kriptoszektor egyértelműen Donald Trump mellé állt az elnöki címért folytatott küzdelemben, miután Trump többször pozitívan beszélt a digitális pénzről. Sőt, az elnök és felesége, Melania is indított egy mémcoint még Trump beiktatása előtt. Ugyan Trump második elnöki ciklusának középpontjában a vámok állnak, a visszatérő elnök fokozatosan beváltja a kriptotér felé tett ígéreteit.
A politikus márciusban aláírta az amerikai stratégiai bitcoin- és digitális eszköztartalék létrehozásáról szóló végrehajtási rendeletet, amelynek értelmében az amerikai kormány által lefoglalt kriptopénzekből hoznak létre egy állami tartalékot. Becslések szerint a polgári vagy büntetőjogi eljárásokból közel 200 000 bitcoin lehet állami kézben.
A készlet főként bitcoinból és más digitális eszközökből (eter, XRP, solana, cardano) áll majd, amelyeket nem terveznek eladni, hanem digitális aranyként kezelnek. Az elemzők szerint a tartalék mindenképpen létrejön, de azt nem tudni, hogy pontosan mikor. A piac arra számít, hogy legkésőbb jövőre a gyakorlatban is megvalósul a terv.
A júliusban elfogadott GENIUS Act egyik fő eleme, hogy a cégek kizárólag engedély birtokában bocsáthatnak ki stabilcoinokat az Egyesült Államokban. A törvény szigorú előírásokat támaszt a stablecoinok fedezetére és likviditására: minden kibocsátónak 1:1 arányban likvid és biztonságos eszközben kell tartania a fedezetet, például dollárkészpénzben, banki pénzeszközökben vagy rövid lejáratú amerikai állampapírokban.
Emellett a kibocsátók kötelesek havi tartalékjelentéseket készíteni, és lehetővé kell tenniük a tranzakciók befagyasztását hatósági kérés esetén. Az Egyesült Államokban továbbá a Clarity Act révén rendezik a digitális eszközök jogi státuszát, az Anti-CBDC Act pedig az állami túlzott befolyás korlátozását célozza a digitális valuták felett.
Utóbbi két törvényjavaslatot a képviselőház már elfogadta, jelenleg pedig a szenátus jóváhagyására várnak. A fentieken kívül Trump kinevezett egy kriptopiacért felelős elnöki tanácsadót maga mellé, és még a tőzsdefelügyelet élére is egy kriptobarát elnököt helyezett.
Ez a szabályozási fordulat biztonságot és kiszámíthatóságot hoz a piacnak, miközben az Egyesült Államok hosszú távon is meg kívánja őrizni a dollár globális vezető szerepét a stabilcoinok révén. Az EU ezzel szemben inkább központosított digitális jegybankpénzben (CBDC) gondolkodik, amely kevésbé rugalmas, és kevésbé ösztönzi az innovációt. Emiatt európai bankok konzorciumot hoztak létre, hogy euróalapú stabilcoint bocsássanak ki, így próbálják ellensúlyozni a dollár stabilcoinok dominanciáját.
A kriptovaluta (más néven kripto) egy digitális valuta, azaz nincs fizikai megvalósulási formája, bináris adatsorok gyűjteménye. Kriptográfiát (titkosítást) használ a tranzakciók biztonságáért, így lehetővé teszi a biztonságos, peer-to-peer tranzakciókat az interneten keresztül. A hagyományos valutákkal ellentétben a kriptovaluta teljesen decentralizált.
Ez azt jelenti, hogy nem kapcsolódik be a hagyományos bankrendszerbe, értéküket nem ellenőrzi vagy hitelesíti központi hatóság, pénzintézet. Jelenleg több ezer kriptovaluta létezik, a legfelkapottabbnak a bitcoin (ez volt az első kriptopénz, amely 2009-ben kezdett igazán elterjedni), és az ethereum számít.
A blokklánc az a technológia, amely a kriptovaluták mögött áll. Ez egy decentralizált, elosztott digitális főkönyv, amely a tranzakciókat több számítógépen rögzíti egy hálózatban. Az adatok blokkokban tárolódnak, amelyek egymáshoz láncolva vannak, vagyis a rögzített adatokat csak a hálózat konszenzusával lehet megváltoztatni, ami megszünteti a közvetítők, például bankok szükségességét.
A stabilcoin (vagy stablecoin) egy olyan kriptovaluta-típus, amely értékének stabilitását úgy éri el, hogy egy külső eszközhöz van kötve, például egy hagyományos fiat valutához (amerikai dollár) vagy egy árucikkhez (arany). A stabilitás célja, hogy megoldja a hagyományos kriptovaluták árfolyam-ingadozását, és alkalmasabbá tegye mindennapi tranzakciókra és pénzügyi alkalmazásokra.
Tweetek, mémek, milliók – Így rángatja a kriptopiacot a tömegpszichológia
A kriptovaluták világa ma már elképzelhetetlen lenne közösségi média nélkül. A digitális eszközök árfolyamait nem pusztán gazdasági hírek mozgatják, hanem villámgyorsan változnak a Twitter-, TikTok-, Reddit-, Telegram- és Discord-közösségek hangulata szerint. Ez a kapcsolat arra ösztönzi a befektetőket, hogy ne csak a fundamentumokra figyeljenek, hanem a közösségek reakcióira, a tweetekre is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.