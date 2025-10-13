Szakértők figyelmeztetnek: a leggazdagabb egy százalék magával ránthatja a gazdaságot

Az amerikaiak leggazdagabb 10 százaléka 5000 milliárd dollárral növelte vagyonát a második negyedévben. A tőzsdei fellendülés továbbra is elsősorban a legnagyobb befektetőknek kedvezett – derül ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) legfrissebb adataiból, amit a CNBC tett kontextusba.

A leggazdagabb 1 százalék magával ránthatja az amerikai gazdaságot / Fotó: Elbud

A leggazdagabb 1 százalék vagyona irdatlan ütemben nő

A felső 10 százalékba a beugró kétmillió dolláros nettó vagyon. A jegybank adatai alapján az idetartozó

dollármilliomosok összesített nettó vagyona rekordot döntött, elérte a 113 000 milliárd dollárt 2025. második negyedévében.

Ez az összeg az első negyedévben 108 000 milliárd dollár volt. A felső rétegek vagyonnövekedése három éve tart. 2020 óta a leggazdagabb 10 százalék több mint 40 000 milliárd dollárral gyarapodott.

Minden vagyoni rétegben volt növekedés az elmúlt évben, az alsó 50 százalék nettó vagyona 6 százalékkal emelkedett az elmúlt 12 hónapban a Fed adatai szerint. A leggyorsabb gyarapodás azonban továbbra is a csúcson tapasztalható.

A leggazdagabb 1 százalék vagyona az elmúlt évben 4000 milliárd dollárral nőtt, ami 7 százalékos emelkedést jelent. Nettó vagyonuk így rekordmagas, 52 000 milliárd dollárt ért el a második negyedévben.

A felső 0,1 százalék vagyona pedig 10 százalékkal nőtt az elmúlt évben. A járvány kezdete óta a legalább 46 millió dolláros vagyonnal rendelkező szupergazdagok összesített vagyona csaknem megduplázódott, és már meghaladja a 23 000 milliárd dollárt.

Jachtok egy New York-i kikötőben / Fotó: Frank_peters

Bár a leggazdagabb rétegek vagyona gyorsabban növekedett, a vagyoni arányok hosszú távon viszonylag stabilak maradtak. A legfelső 1 százalék a teljes amerikai háztartási vagyon 29 százalékát birtokolta a második negyedévben, szemben a 2000-ben mért 28 százalékkal. A felső 10 százalék 67 százalékos részesedéssel rendelkezett, míg az alsó 90 százalék a vagyon 33 százalékát birtokolta.

A vagyongyarapodás legfőbb mozgatórugója idén a tőzsde volt

A felső 10 százalék tulajdonában lévő részvények és befektetési alapok értéke egy év alatt 39 000 milliárd dollárról több mint 44 000 milliárdra emelkedett.

Az amerikaiak leggazdagabb 10 százaléka birtokolja a részvények és befektetési alapok több mint 87 százalékát.

A szupergazdagok száma is gyorsan növekszik. Az Altrata friss jelentése szerint a hatalmas vagyonnal rendelkező amerikaiak száma 2025 első felében 6,5 százalékkal emelkedett, miután tavaly 21 százalékkal nőtt. Az Egyesült Államokban már 208 090 ilyen személy él, ami a világ összes szupergazdagjának 41 százalékát jelenti.