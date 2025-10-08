Megalapította a Lidlt, ma ő a leggazdagabb Németországban

Közzétette az 500 leggazdagabb német listáját a Manager Magazin. A csúcson állók üzleteit szinte mindenki ismeri Magyarországon, a milliárdosok nevét azonban alig. A csúcson a kiskereskedelem helyet váltotta az autóipar, és a harmadik helyre is „kiskereskedők” futottak be. Németország nem a techmágnások földje (bár a „győztes” befektetett a mesterséges intelligenciába is), mint az Egyesült Államok és Kína, abban azonban nem különbözik tőlük, hogy a milliárdosok milliárdjai egyre szaporodnak.

A leggazdagabb német birodalmához ezek a cégek tartoznak / Fotó: NurPhoto via AFP

A csúcsra a 2024-es adatokat összesítő listán, csakúgy mint 2022-ben a Lidl és a Kaufland üzletláncok alapítója került. A neve Dieter Schwarz, a vagyona tavaly 43,7 milliárd euróra rúgott.

A Lidl Magyarországon az egyik legnagyobb diszkontlánc. A Kauflandot is sokan ismerik, és nem csak azok, akik német nyelvterületre látogattak az elmúlt évtizedekben. Nálunk nincs jelen, de felröppent, hogy ide készülhetnek, talán azért, mert szlovákiai lánca indított egy weboldalt, amely magyar vásárlóknak szól, és forintban is feltüntetik az árakat.

Dieter Schwarz három héttel a második világháború kitörése után született Heilbronnban, az apja Josef Schwarz gyümölcsnagykereskedő volt (a cégének Lidl volt a neve, de nem a mai Lidl elődje). Dieter Schwarz 1973-ban nyitotta meg Ludwigshafenben az első Lidl diszkontüzletet, 1984-ben indította el a Kaufland hipermarketláncot, és mára az övé Európa legnagyobb élelmiszer-kiskereskedelmi csoportja. Nem kedveli a nyilvánosságot, ritkán ad interjút és fotót is alig találni róla.

A leggazdagabb német: a trónról autóipari milliárdosokat taszított le

Aki ismeri a hatalmas elbocsátásokra kényszerülő német autóiparról szóló jelentéseket, talán nem csodálkozott, hogy az első helyről a leggazdagabb németek listáján kiütötték az autómilliárdosokat. Az ő márkájuk is nagyon ismert Magyarországon, nemcsak négy keréken, hanem nagybefektetőként is: ez a BMW.

Egy évvel korábban még a lista élén álltak a BMW fő részvényesei, Susanne Klattel és Stefan Quandt, de 36,1 milliárd eurós vagyonukat mostanra rendesen maga mögött hagyta Schwarz – számolt be az osztrák Kronen Zeitung.