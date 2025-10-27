Deviza
légikatasztrófa
repülőgép
vadászgépek

Ilyen nincs: 30 percen belül zuhant le ugyanott Amerika legendás vadászgépe és harci helikoptere, senki se tudja, hogyan történhetett – mindent elronthat Amerika és Kína között

A haditengerészet vasárnapi közleménye szerint mind az F/A–18F Super Hornet és egy MH–60R Sea Hawk helikopter is az USS Nimitz hadihajóról szállt fel, és a rutinművelet során, 30 perc különbséggel zuhantak le.
Andor Attila
2025.10.27, 07:05
Frissítve: 2025.10.27, 08:38

A közlemény szerint a Sea Hawk zuhant le elsőként helyi idő szerint délután 2:45-kor. A fedélzeten tartózkodó háromfős személyzetet később kimentették – közölte a haditengerészet.

légikatasztrófa
F–18: ilyen vadászgép is elpusztult a légi katasztrófában / Fotó: NurPhoto via AFP

A haditengerészet közleménye szerint a 22-es vadászrepülő század „Fighting Redcocks” kötelékéhez tartozó Super Hornet 15:15-kor zuhant le. A közlemény szerint mindkét legénységi tag katapultált közvetlenül a vadászgép lezuhanása előtt.
A különálló incidensek Donald Trump elnök ázsiai diplomáciai körútjának kezdetén történtek ezen a héten, amelyet vasárnap Malajziában kezdett.

Kínába is megy

A körút várhatóan magában foglal egy kínai szakaszt is, ahol Trump találkozik Kína vezetőjével, Hszi Csin-pinggel – írja a BusinessInsider. 
Scott Bessent pénzügyminiszter vasárnap azt sugallta, hogy az Egyesült Államok esetleg visszavonja a Kínával szembeni 100 százalékos vámok kivetését célzó tervét, miután Trump előzetes tárgyalásokat folytatott pekingi tisztviselőkkel Kuala Lumpurban.

A vasárnapi vadászgép-szerencsétlenség az amerikai haditengerészet negyedik Super Hornet-vesztesége az elmúlt 12 hónapban. A 60 millió dolláros vadászgépek közül az elsőt tavaly decemberben lőtték le a Vörös-tenger felett, míg további kettő idén tavasszal zuhant le a repülőfedélzetéről.

Mindhárom korábban elveszett repülőgép az USS Harry S. Truman fedélzetén állomásoztak, amely a Nimitz osztályába tartozó repülőgép-hordozó volt.
Az MH–60R Sea Hawk a haditengerészet legfejlettebb Sea Hawk változata, amely lényegében a Black Hawk helikopter tengeri bázisú változata. Becslések szerint körülbelül negyvenmillió dollárba kerülő helikoptert sokféle küldetésre építették, beleértve a tengeralattjárók felkutatását és megtámadását, repülő parancsnoki állásként való szolgálatot vagy mentőakciók végrehajtását.
Az 1975-ben hadrendbe állított Nimitz a haditengerészet legrégebbi, még szolgálatban lévő repülőgép-hordozója, és osztályának vezető hajója. Az 50 éves hadihajó leszerelése a tervek szerint jövőre kezdődik.

Eljöhet a kereskedelmi háború vége 

Az Egyesült Államok és Kína áttörést értek el a kereskedelmi tárgyalásokon. A felek olyan megállapodási keretet dolgoztak ki, amely következtében Donald Trump nem vezet be újabb büntetővámokat, Hszi Csin-ping pedig várhatóan elhalasztja a ritkaföldfémekre vonatkozó exportkorlátozásait. A két vezető csütörtökön írhatja alá a kereskedelmi háborút lezáró dokumentumot.
Az Egyesült Államok és Kína megállapodott a kétoldalú kereskedelmet szabályozó egyezség kereteiben, és lekerülhet a napirendről az újabb amerikai büntetővám – közölte Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap. A tárcavezető több amerikai televíziónak adott interjúban közölte, hogy a kínai miniszterelnök-helyettessel Malajziában tartott kétnapos egyeztetéssorozat eredményeként 

„tartalmas keretet” dolgoztak ki, amely tárgyalási alapként a két elnök elé kerülhet csütörtökre tervezett találkozójukon.

Scott Bessent az NBC, a CBS és az ABC televíziós csatornáknak adott interjúkban arról is beszámolt, hogy a kínai féllel zajlott tárgyalás eredményeként nagy valószínűséggel sikerül elkerülni azt, hogy az Egyesült Államok bevezesse a Donald Trump elnök által a közelmúltban kilátásba helyezett 100 százalékos importvámot Kínára. "Meggyőződésem, hogy ez most gyakorlatilag lekerült az asztalról” – fogalmazott Scott Bessent a CBS televíziónak nyilatkozva, míg az NBC csatornán arról számolt be, hogy a kínai fél valószínűleg halasztást alkalmaz majd a ritkaföldfémek exportkorlátozásának bevezetésében.

