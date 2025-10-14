Lengyelország dühöng, féltékenyek Magyarországra: nem értik, hogyan lehetett ott Orbán Viktor a békecsúcson, miközben se Nawrocki, se Tusk nem kapott meghívót

Több tucat vezető utazott Egyiptomba egy csúcstalálkozóra, amelynek célja a gázai háború ünnepélyes lezárása. A résztvevők listáján nem szerepelt Lengyelország képviselője – idéze a lengyel sajtót a Hírek Lengyelországból a közösségi médiában.
A békekötést követően a vezetők csúcstalálkozón vitatták meg a gázai háború lezárásáról szóló megállapodást. A rendezvényt Donald Trump és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi vezető közösen szervezte, Egyiptom pedig két éve Katarral és az USA-val együtt vesz részt az Izrael és a Hamász közötti tárgyalásokban. A nagy ceremóniára több tucat vezető volt hivatalos.
Trump a békecsúcs kellős közepén, az egész világ előtt hitet tett Orbán Viktor mellett: "Te fantasztikus vagy, lesz most egy választás, 100 százalékban mögötted állunk" – videó
A vezetőknek gyorsan kellett alkalmazkodniuk a Sínai-félszigetre való utazáshoz, mivel a csúcstalálkozó ötlete csupán néhány nappal korábban született meg. Trump már jelezte, hogy a gázai megállapodás lehet a legfontosabb politikai eredménye.
A legfontosabb eseményeket a legjelentősebb és legközelebbi szövetségesek körében ünneplik. Az amerikai médiában, különösen a közel-keleti ügyekben jól értesült Axios portálon közzétett résztvevői lista először csak több arab monarchia, Törökország, Pakisztán, Indonézia, valamint néhány európai ország – Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Olaszország – vezetőit vagy külügyminisztereit tartalmazta.
Később a lista bővült. Az egyiptomi állami média a csúcstalálkozó előtt néhány órával már több tucat résztvevőt említett. Először az arab monarchákat – Jordánia királyát, Katar, ill. Kuvait emírjét, Bahrein királyát –, valamint muszlim országok elnökeit: Törökország, Indonézia, Azerbajdzsán és a Palesztin Hatóság vezetőjét.
Ezután más „nagy neveket” is felsoroltak: Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz kormányfő, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, Kiriákosz Micotákisz görög kormányfő, Mark Carney kanadai miniszterelnök, Sebaz Sarif pakisztáni miniszterelnök,
Orbán Viktor magyar kormányfő,
valamint Örményország, Norvégia, Irak miniszterelnökei, Ciprus elnöke és az Európai Tanács elnöke.
A Donald Trump számára ennyire fontos eseményen régiónkból – amely olyannyira függ az amerikai támogatástól (és bizonyos értelemben az amerikai elnök hangulatától) – csak Magyarország miniszterelnöke volt jelen, amely ország egyébként a biztonsági kérdésekben eltérő politikát folytat, mint Lengyelország, Románia vagy a balti államok – hívta fel a figyelmet a lengyel média.
Csalódottan állapították meg, hogy Lengyelország képviselője nem szerepel a listán, miközben jelen voltak Magyarország, Örményország, Azerbajdzsán és Ciprus vezetői. Tekintettel arra, hogy kik képviselik az USA-t és más fontos, ünneplő országokat, Lengyelországot a legmagasabb szinten kellett volna képviselni a békecsúcson: vagy Karol Nawrocki elnöknek vagy Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek.
De a térségből egyedül Orbán Viktort hívták, ráadásul Trump az egész világ előtt hitet tett mellette.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.