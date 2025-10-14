Deviza
EUR/HUF392.46 +0.2% USD/HUF339.1 +0.1% GBP/HUF450.45 -0.27% CHF/HUF422.3 +0.3% PLN/HUF92.06 +0.13% RON/HUF77.11 +0.14% CZK/HUF16.12 +0.07% EUR/HUF392.46 +0.2% USD/HUF339.1 +0.1% GBP/HUF450.45 -0.27% CHF/HUF422.3 +0.3% PLN/HUF92.06 +0.13% RON/HUF77.11 +0.14% CZK/HUF16.12 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Egyiptom
Tusk
Nawrocki
Trump
Orbán Viktor
békekötés
Lengyelország

Lengyelország dühöng, féltékenyek Magyarországra: nem értik, hogyan lehetett ott Orbán Viktor a békecsúcson, miközben se Nawrocki, se Tusk nem kapott meghívót

Több tucat világvezető gyűlt össze az egyiptomi Sarm es-Sejkben, hogy ünnepélyesen lezárják a gázai háborút. A békecsúcson, amelyet Donald Trump és Abdel-Fattáh esz-Szíszi közösen szervezett, a Hamász által fogva tartott utolsó izraeli túszok szabadon bocsátását is ünnepelték. A résztvevők között ott volt Orbán Viktor magyar miniszterelnök Egyiptomban, de Lengyelország képviselője feltűnően hiányzott a listáról.
VG
2025.10.14., 07:27

Több tucat vezető utazott Egyiptomba egy csúcstalálkozóra, amelynek célja a gázai háború ünnepélyes lezárása. A résztvevők listáján nem szerepelt Lengyelország képviselője – idéze a lengyel sajtót a Hírek Lengyelországból a közösségi médiában.

Donald Trump Orbán Viktor, lengyel, egyiptom
A Hamász és Izrael fogolycseréjét követő ünnepségen jelen volt Donald Trump és Orbán Viktor is, de Lengyelországból senkit nem hívtak / Fotó: AFP

A békekötést követően a vezetők csúcstalálkozón vitatták meg a gázai háború lezárásáról szóló megállapodást. A rendezvényt Donald Trump és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi vezető közösen szervezte, Egyiptom pedig két éve Katarral és az USA-val együtt vesz részt az Izrael és a Hamász közötti tárgyalásokban. A nagy ceremóniára több tucat vezető volt hivatalos.

Trump a békecsúcs kellős közepén, az egész világ előtt hitet tett Orbán Viktor mellett: "Te fantasztikus vagy, lesz most egy választás, 100 százalékban mögötted állunk" – videó

Gyorsan kellett döntést hozni Egyiptomban

A vezetőknek gyorsan kellett alkalmazkodniuk a Sínai-félszigetre való utazáshoz, mivel a csúcstalálkozó ötlete csupán néhány nappal korábban született meg. Trump már jelezte, hogy a gázai megállapodás lehet a legfontosabb politikai eredménye.

A legfontosabb eseményeket a legjelentősebb és legközelebbi szövetségesek körében ünneplik. Az amerikai médiában, különösen a közel-keleti ügyekben jól értesült Axios portálon közzétett résztvevői lista először csak több arab monarchia, Törökország, Pakisztán, Indonézia, valamint néhány európai ország – Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Olaszország – vezetőit vagy külügyminisztereit tartalmazta.

Később a lista bővült. Az egyiptomi állami média a csúcstalálkozó előtt néhány órával már több tucat résztvevőt említett. Először az arab monarchákat – Jordánia királyát, Katar, ill. Kuvait emírjét, Bahrein királyát –, valamint muszlim országok elnökeit: Törökország, Indonézia, Azerbajdzsán és a Palesztin Hatóság vezetőjét.

A dobpergés után sem merültek fel lengyel nevek

Ezután más „nagy neveket” is felsoroltak: Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz kormányfő, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, Kiriákosz Micotákisz görög kormányfő, Mark Carney kanadai miniszterelnök, Sebaz Sarif pakisztáni miniszterelnök,

Orbán Viktor magyar kormányfő,

valamint Örményország, Norvégia, Irak miniszterelnökei, Ciprus elnöke és az Európai Tanács elnöke.

A Donald Trump számára ennyire fontos eseményen régiónkból – amely olyannyira függ az amerikai támogatástól (és bizonyos értelemben az amerikai elnök hangulatától) – csak Magyarország miniszterelnöke volt jelen, amely ország egyébként a biztonsági kérdésekben eltérő politikát folytat, mint Lengyelország, Románia vagy a balti államok – hívta fel a figyelmet a lengyel média.

Csalódottan állapították meg, hogy Lengyelország képviselője nem szerepel a listán, miközben jelen voltak Magyarország, Örményország, Azerbajdzsán és Ciprus vezetői. Tekintettel arra, hogy kik képviselik az USA-t és más fontos, ünneplő országokat, Lengyelországot a legmagasabb szinten kellett volna képviselni a békecsúcson: vagy Karol Nawrocki elnöknek vagy Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek.

De a térségből egyedül Orbán Viktort hívták, ráadásul Trump az egész világ előtt hitet tett mellette.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
energia

Nem lehet tovább titkolni: annyira nincs gáz Ukrajnában, hogy elhalasztották a fűtési szezon kezdetét – magyarázkodik az energiaminisztérium

Elhlasztották a fűtési szezon első napját az ukránok.
8 perc
Trump

Részvénypiac: ismét bizonytalanná vált a Trump - Hszi Csin-ping találkozó, eszkalálódhat a vámháború - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

A részvénypiac így bizonytalan a kínai-amerikai vámháborúval kapcsolatban, újabb eszkalációtól tart.
3 perc
Tusk

Lengyelország dühöng, féltékenyek Magyarországra: nem értik, hogyan lehetett ott Orbán Viktor a békecsúcson, miközben se Nawrocki, se Tusk nem kapott meghívót

Lengyelország dühöng, amiért nem hívták meg a békekötésre.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu