NextGenerationEU
helyreállítási alap
Európai Bizottság
uniós támogatás
Lengyelország

Átszakadt a brüsszeli gát: eurómilliárdokat utalnak át Varsónak – soha nem látott lendületet kap a lengyel helyreállítási terv

A pénz az oktatás, a tiszta energia, a közlekedés és a digitalizáció fejlesztését segíti, miközben Varsó már közel a teljes uniós helyreállítási támogatás felét lehívta. Az Európai Bizottság jóváhagyta Lengyelország harmadik kifizetési kérelmét a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében, összesen 6,2 milliárd euró értékben.
VG
2025.10.29., 18:27

Kifizetődik Donald Tusk Brüsszel-barát politikája: Lengyelország újabb jelentős uniós forráshoz jut a NextGenerationEU programból, miután az Európai Bizottság szerdán jóváhagyta a 6,2 milliárd eurós harmadik kifizetési kérelmét. A bizottság értékelése szerint Varsó teljesítette az ehhez szükséges 30 mérföldkövet és 14 célt, így az ország a helyreállítási terv negyedik és ötödik részletét is megkaphatja.

Donald Tusk, Lengyelország lengyel parlament Szejm bizalmi szavazás
 Az Európai Bizottság jóváhagyta Lengyelország harmadik kifizetési kérelmét a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében, összesen 6,2 milliárd euró értékben / Fotó: Klaudia Radecka / AFP

A brüsszeli testület szerint a mostani csomag kulcsfontosságú reformokat és beruházásokat támogat, amelyek a lengyel gazdaság hosszú távú versenyképességét és a zöldátállást is erősítik. A projektek között szerepel a fűtési rendszerek korszerűsítése, a hidrogéntechnológiák fejlesztése, a korai gyermekellátás javítása, valamint a 5G-hálózat kiépítését akadályozó bürokratikus akadályok lebontása.

Újabb eurómilliárdokat kap Lengyelország

A program részeként kötelező alacsony kibocsátású zónákat vezetnek be a legszennyezettebb városokban, megkezdik az úthálózat biztonsági fejlesztését, és olyan jogi keretet alakítanak ki, amely megkönnyíti a megújuló energiák hálózati integrációját – különösen a tengeri szélerőművekét.

A 2024. december 27-én benyújtott kifizetési kérelemről a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (EFC) négy héten belül ad véleményt. A kifizetés a pozitív bizottsági döntést és a hivatalos határozat elfogadását követően történhet meg.

Lengyelország helyreállítási és ellenálló képességi terve összesen 59,8 milliárd eurót tartalmaz, ebből 34,5 milliárd euró hitel és 25,3 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás. 

A mostani döntéssel a kifizetett összeg 26,9 milliárd euróra nő, ami a teljes csomag 45 százalékát jelenti – az előirányzott célok 38 százaléka pedig már teljesült.

A bizottság döntése egyértelműen jelzi: a lengyel kormány és Brüsszel viszonya stabilizálódik, a korábbi jogállamisági viták után a pénzáramlás ismét gördülékenyebb. A mostani támogatás új lendületet adhat a zöld- és digitális beruházásoknak, miközben a lengyel gazdaság növekedésének fenntartásához is kulcsfontosságú forrásokat biztosít a következő hónapokra.

Botrányos nyilatkozatot tett Tusk az Északi Áramlat felrobbantásáról: Lengyelország megtagadja a németek kérését, Ukrajnát választja – "Nem az a baj, hogy felrobbant"

A lengyel kormányfő kijelentette: Varsónak nem áll szándékában kiadni Németországnak az ukrán férfit, akit a gázvezeték elleni szabotázzsal gyanúsítanak. Donald Tusk szerint Európa valódi problémája nem az Északi Áramlat felrobbantása, hanem az, hogy a vezeték egyáltalán megépülhetett.

 

