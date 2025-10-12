Mindent megad a vendégmunkásoknak az egyik leggazdagabb európai ország, akkora a munkaerőhiány – vagyonokat lehet keresni

Liechtenstein, az Alpokban fekvő európai miniállam, amely a világ egyik leggazdagabb országa, munkaerőt keres az EURES-en (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) keresztül. A portál közel 300 állásajánlatot tett közzé, amelyekre a spanyolok jelentkezhetnek, amennyiben megfelelnek a követelményeknek és rendelkeznek tartózkodási engedéllyel – írja a Noticiastrabajo.

Kastély Lichensteinben / Fotó: robertharding via AFP

Ez a mikroállam nemcsak lenyűgöző tájképével, hanem robusztus gazdaságával is kiemelkedik,

itt a világon a legmagasabb az egy főre jutó GDP. Ez a siker nagyrészt a kedvező adópolitikájának köszönhető, 12,5 százalékos a társasági adó kulcsa, és 8,1 százalékos az áfa.

Liechtensteinben az átlagfizetés bruttó 6800 CHF (svájci frank) körül mozog havonta (körülbelül 7150 euró ). Míg a legszerényebbek fizetése is 2500 CHF (körülbelül 2630 euró) körül mozog, a legképzettebb és legfelelősségteljesebb szakemberek havi 10 000 CHF (körülbelül 10 500 euró) feletti fizetést is elérhetnek.

Nyilván az igazgatók keresnek itt is a legjobban, de jól megfizetik a call center vezetőket is. A felső vezetők 16 740 svájci frank (körülbelül 15 227,40 euró), a call center menedzserek 14 207 svájci frank (körülbelül 12 948,37 euró) fizetést vihetnek haza átlagosan.

A lista másik végén,

a legrosszabbul fizetettek az óvodai asszisztensek, a szociális tanácsadók

és a szabók/varrónők, 2224 svájci frank (körülbelül 2024,64 euró), 2564 svájci frank (körülbelül 2332,24 euró) és 2585 svájci frank (körülbelül 2351,35 euró) fizetéssel.

De milyen állásokat kínálnak?

Minden állásajánlatot az EURES-hálózat portálján tesznek közzé, az alábbiakban a legfrissebb álláshirdetések találhatók.

Teljes munkaidős háztartási munkát keresünk. Állandó szerződés szociális juttatásokkal. Ingyenes szállás biztosított. Háztartási területen szerzett előzetes tapasztalat vagy képzés, valamint német nyelvtudás szükséges.

Teljes munkaidős háztartási alkalmazott. Állandó szerződés juttatásokkal és átlagon felüli fizetéssel. Háztartási munkában szerzett korábbi tapasztalat vagy képzettség, valamint német nyelvtudás szükséges.

Teljes munkaidős felületkezelő gépkezelő és kemencekezelő. Ideiglenes szerződés.

Teljes munkaidős összeszerelő munkás. Határozott idejű szerződést kínálnak. A fizetés tapasztalattól és képzettségtől függ.

Teljes munkaidős logisztikai munkatársakat keresnek. Határozott idejű szerződéssel, a fizetés tapasztalattól és képzettségtől függ.

Házvezetőnői állást kínálnak bentlakásos otthonban. Szállást kínálnak (nem részletezve, hogy benne van-e az árban), átlagon felüli fizetést és szociális juttatásokat.

Teljes munkaidős borbély. Stabil szerződést kínálnak egy prémium fodrászatban, versenyképes fizetéssel és jó munkakörülményekkel.

Mi szükséges a munkavállaláshoz Lichtensteinben?

Legfontosabb,

erősen ajánlott, tehát nem elengedhetetlen a német, az ország anyanyelvének ismerete.

Ez azonban önmagában még nem nyit meg sok munkalehetőséget.

Bár Liechtenstein nem tagja az Európai Uniónak, az Európai Gazdasági Térséghez tartozik. A Munkaügyi és Szociális Gazdasági Minisztérium honlapja szerint tartózkodási engedély szükséges, mivel nem létezik a munkavállalók szabad mozgása. Liechtenstein az alábbi engedélyeket biztosítja.

Rövid távú engedély: legfeljebb 12 hónapig tartó munkavégzésre jogosít, kivételes esetekben meghosszabbítható.

Tartózkodási engedély: 12 hónapnál hosszabb tartózkodásra jogosít, ötévente megújítható.

Állandó tartózkodási engedély: öt év folyamatos tartózkodás után.

Letelepedési engedély: 10 év tartózkodás után.

Határátlépési engedély: azoknak, akik szomszédos országban élnek és Liechtensteinben dolgoznak.

Az országban való munkavégzés nagy előnye – a messze átlag feletti fizetések mellett – a stabilitás. Azt sem szabad elfelejteni, hogy Lichtenstein rendelkezik az egyik legjobb egészségügyi és oktatási rendszerrel.