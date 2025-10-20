A magyarok már évek óta használhatják, a briteknél csak most élesítette a Lidl

Mostanra megszokottá vált, hogy azok a jelentős kiskereskedelmi vállalatok, melyek vásárlói applikációt is fejlesztenek, nem pusztán a csak azon belül kínált kedvezményekkel próbálják elérni vásárlóiknál a telepítést, hanem azzal is, hogy egyre több kényelmi funkciót integrálnak saját alkalmazásaikba. Most a brit kiskereskedelmi piacon is jelentős szereplőnek számító Lidl jelentette be, hogy Lidl Pay néven a digitális pénztárcát – hasonlót, mint például a Google Wallet – beépítette alkalmazásába – írja az Origo. A megoldást Magyarországon néhány évvel korábban vezették be.

A Lidl Pay a brit vásárlóknál is beépült a Lidl Plus alkalmazásba (illusztráció)

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Újabb módja az érintésmentes fizetésnek a Lidl Pay

A Lidl Pay megoldást használók mostanitól érintésmentesen tudnak fizetni a brit lánc üzleteiben pusztán okostelefonuk használatával. Ehhez persze a regisztráció elvégzésekor előzetesen meg kell adni a használni kívánt bankkártya adatait, amiket ugyanakkor tanúsított, magas szintű technikai megoldásokkal védenek az illetéktelen hozzáférésektől. Az érintésmentes fizetésnek ez a módja mind az online, mind a hagyományos kasszáknál működik majd a vállalat ígérete szerint, s a fizetés jóváhagyásához a vásárlók éppolyan egyszerűen juthatnak el az alkalmazáson belül, mint a kedvezményes kuponokhoz.

Ilyen még nem volt Magyarországon: újfajta boltot indított a Lidl Magyarországon is újdonsággal jelentkezett a Lidl a napokban. Miként a Világgazdaság arról beszámolt, mozgóboltot indít a vállalat, melynek célja, hogy javítson a vidék élelmiszer-ellátottságán a Lidl Magyarország. A kiskereskedelmi lánc célja, hogy még közelebb kerüljenek az egészen kicsi településeken élő vásárlókhoz.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.