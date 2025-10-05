Nem csak a budapesti gasztropiac tarol: megnéztük a lisszaboni Time Out Marketet – ez a legnagyobb különbség

A portugál főváros ikonikus Time Out Marketje már évek óta a világ egyik legismertebb gasztronómiai helyszíne. Lisszabonban jártunk, ahol megnéztük a nemzetközi brand első, 2014-ben nyílt egységét, így össze tudtuk hasonlítani a budapesti Corvin Palace-ban nyílt gasztropiaccal. A kínálat széles spektrumot ölel fel: a hagyományos portugál hal- és húsételektől a modern nemzetközi street food fogásokig minden megtalálható.
A helyi identitást leginkább a nemzeti édesség, a pastel de nata képviseli. Az apró, ropogós leveles tésztás kosárkába töltött krémes sütemény ára mindössze 1,40 euró (544 forint), ami kedvezőnek számít egy olyan turisztikai központban, ahol
a főételek ára jellemzően 12–18 euró (4660–7000 forint) között mozog.
Nem csoda, hogy a legnagyobb sor is ennél a pultnál állt.
Gazdasági szempontból a lisszaboni piac jelentősége abban rejlik, hogy a helyi tradíciókat prémium szinten mutatja be a turistáknak, miközben árképzésével nem szigeteli el a helyi fogyasztókat sem. A pastel de nata elérhetősége például kifejezetten fontos üzenet: a világmárkává vált piac megőrizte a portugál konyha egyik legfontosabb jellegzetességét, méghozzá mindenki számára elérhető áron.
Szinte minden pultban lehetett kapni napi menüt, ami egységesen 12,5 euróba (4860 forint) kerül. Ezek általában egyszerűbb ételek, a legtöbb hely csirkét kínált valamilyen körettel ezért az árért. Az ország adottságaiból eredendően rengeteg pultnál lehetett halételt kapni, ezeknek valamelyest magasabb az ára.
Kipróbáltuk Budapest legújabb turistamágnesét: az ország legjobb éttermei a Blaha Lujza téren – mutatjuk, elbírja-e a pénztárcánk
Szeptember 20-án nyitotta meg a kapuit az ország legújabb gasztronómiai és kulturális piactere a Corvin Palace első emeletén, egy helyre csábítva a legjobb hazai éttermeket. A Világgazdaság betekintést nyerhetett a Time Out Market Budapest kulisszái mögé, ahol megnéztük, melyik hely milyen kínálattal várja a vendégeket, és mindez mennyibe is kerül. Találtunk főételt kicsit több, mint 3000 felett, és kicsit kevesebb, mint 17 ezer forint alatt is.
A budapesti Time Out Market a Blaha Lujza téri Corvin Palace-ban nyílt meg 2025 szeptemberében, és máris komoly érdeklődés övezi. A helyszínválasztás gazdasági szempontból stratégiai döntés: a Blaha egyszerre közlekedési csomópont és kulturális átalakulás előtt álló tér, így
a piac megnyitása új lendületet adhat a környék fejlődésének.
A budapesti kínálat szintén vegyes, a három klasszikus magyar ételeket kínáló étterem mellett hangsúlyos a nemzetközi vonal is. Az árképzés is ennek megfelelően alakul:
egy főétel átlagosan 3500–5000 forint, míg a desszertek és kisebb harapnivalók ára 1500–2500 forint körül mozog. Ez a szint körülbelül azonos a tipikus budapesti éttermek árszínvonalával, és illeszkedik ahhoz a koncepcióhoz, amely a Time Out Market brandjét globálisan is jellemzi:
Turisztikai hatás szempontjából Budapest számára a piac egy újfajta pozicionálást jelent: a főváros a regionális gasztronómiai központok közé kívánja magát beemelni. A Time Out ebben segít, hiszen rengeteg turistát vonz a brand, és a régióban egyelőre nincsenek máshol jelen: a hírek szerint Prágában nyílik majd egységük 2027-ben.
A két piac közötti különbséget jól mutatja az árszint és a kínálat pozicionálása. Lisszabonban egy ikonikus sütemény 560 forintnak megfelelő összegért elérhető, a magyar fővárosban ilyen olcsó fogás nincs, viszont klasszikus ennivalóban viszont jobban állunk. A főételek Portugáliában 4800–7200 forintnak felelnek meg, Budapesten 3500–5000 forintba kerülnek – tehát a magyar piac egyes fogásokban olcsóbb. A fogyasztói élményben közel azonos a két egység: Lisszabonban a pastel de nata a tradíció és a nemzeti identitás szimbóluma, Budapesten pedig például gulyáslevesből található többféle prémium változat, akár 2 Michelin-csillagos séftől is kóstolhatjuk a legendás magyar ételt.
A budapesti piac hosszú távon akár katalizátora lehet a környék gazdasági megújulásának, ahogy azt Lisszabon példája is mutatja: egy gasztronómiai csarnok akkor válik valódi turisztikai vonzerővé, ha képes a nemzeti identitást és a modern nemzetközi trendeket egyszerre közvetíteni.
Olyan pláza jön létre Budapesten, amilyen nincs még egy a régióban: még Prágát is előzi a magyar főváros, Bécs a kanyarban sincs
Lisszabon, Barcelona, Dubaj, New York: még lehetne sorolni, mely városokban üzemel hatalmas sikerrel a Time Out Market, a legnagyobb gasztronómiai és kulturális piactérhálózat. A nagy múltú Corvin Palace felújításáról és működtetéséről, valamint a Time Out Market Budapest létrejöttéről kérdeztük Balogh Olivért és Balogh Viktort. A két üzletember elmondta, mennyiből, valamint hogyan újult meg a Blaha Lujza tér legendás épülete, és miért tesz jót a magyar turizmusnak ez az új piactér. Újranyit a Corvin-tető is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.