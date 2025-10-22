Deviza
LNG-szabályozás az EU-ból: az USA és Katar figyelmeztet, hogy ha bevezetik, az sokkal jobban fájhat Európának, mint hinné

Az Egyesült Államok és Katar közös levélben figyelmeztette az Európai Uniót, hogy súlyos kereskedelmi, beruházási és energiaellátási következményekkel kell szembenéznie, ha nem enyhít az új, szigorú vállalati fenntarthatósági szabályozásán. Washington és Doha szerint a jogszabály veszélyezteti az orosz gáz kiváltása kulcselemének, a cseppfolyósított földgáznak az importját. Ha nem történik változás, az az unió teljes energiabiztonságát és a Donald Trumppal kötött friss kereskedelmi megállapodást is alááshatja.
Schweickhardt Gyula
2025.10.22., 11:34
Fotó: shutterstock

Az EU vezetőinek küldött, a Financial Times által megszerzett, közös levélben az amerikai és a katari energiaügyi miniszterek egyértelművé teszik: az uniós Vállalati Fenntarthatósági Átvilágítási Irányelv elfogadása „egzisztenciális fenyegetést” jelent az európai gazdaság növekedésére, versenyképességére és ellenálló képességére. A figyelmeztetés abban az eshetőségben érvényes, ha az EU nem visszakozik a szigorúbb szabályozás bevezetésétől. A levél kritikus pillanatban érkezett, hiszen az unió éppen arra törekszik, hogy ne csak fenntartsa, de jelentősen növelje is a megbízható cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) beszállításokat. Az uniós jogalkotók akár már pénteken megkezdhetik a vitát a jogszabályról.

Liquefied,Natural,Gas,Tanker,During,Loading,At,An,Lng,Offshore szankciók
LNG-szállító hajó horgonyzik egy tengeri LNG-terminál mellett / Fotó: Evgeny Haritonov / Shutterstock

Zavar keletkezhet az LNG-ellátásban

Az ügy gazdasági és energiapolitikai tétje óriási. Az EU gázellátásának mintegy 16 százaléka az Egyesült Államokból, 4 százaléka pedig Katarból származik. Az európai energiaügyi miniszterek hétfőn megállapodtak abban, hogy a fennmaradó, 19 százaléknyi orosz gázimportot 2027 végéig teljesen kivezetik, ami tovább növeli a stratégiai függőséget az alternatív, tengeren érkező forrásoktól, így az amerikai és katari LNG-től is.

A 2027-től fokozatosan bevezetendő átvilágítási törvény lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy a globális árbevételük 5 százalékáig terjedő bírsággal sújtsák azokat a vállalatokat, amelyeknek az ellátási lánca károsítja a környezetet vagy sérti az emberi jogokat. A szabályozás a jelenlegi formájában azokra az EU-n kívüli cégekre is vonatkozna, amelyeknek a nettó árbevétele a Európai Unión belül meghaladja a 450 millió eurót. 

A levél szerint a szabályozás szigorú és extraterritoriális jellege annyira megnehezítené az LNG-exportot, hogy az veszélybe sodorná a Donald Trump elnök és az EU között júliusban megkötött, 750 milliárd dolláros kereskedelmi megállapodás teljesítését is.

Washington régóta ellenzi a törvényt, amely amerikai cégeket is uniós jogi eljárásoknak tehet ki. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter már a múlt hónapban jelezte, hogy az uniós klímaszabályok komolyan megzavarhatják a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokat. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a jogszabályt nemcsak külső partnerek, hanem egyes európai vezetők, köztük Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök is bírálták, és az elvetését sürgették, ami arról tanúskodik, hogy az unión belül sincs egyetértés a kérdésben.

Az, hogy az EU két vezető gazdasága is bírálta a csomagot, arra enged következtetni, hogy Washington és Doha levele valószínűleg nem fog süket fülekre találni.

