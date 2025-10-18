Deviza
Hazai pályán gáncsolják a Lufthansát: túl magasak az adók, száz járat szűnhet meg hamarosan - drasztikus lépésre kényszerül a légitársaság

VG
2025.10.18, 11:31
Frissítve: 2025.10.18, 11:52

Akár heti száz járatát is megszüntetheti jövő nyáron a Lufthansa Németországban: a légitársaság vezérigazgatója, Carsten Spohr egy friss interjúban elmondta, a Németországban hatályos adók és díjak olyan mértékben rontják a belföldi járatok profitabilitását, hogy jó eséllyel nem lesz más választásuk, mint drasztikusan csökkenteni ezek számát – írja a Bloomberg. A cégvezér hozzátette: ha nem csökkentik a járatszámot, akkor más módon kell megtalálják a pénzt az üzemeltetésükre, például további, más területeket érintő költségcsökkentéseken keresztül.

Munich,,Germany,-,August,25.,2025,:,Lufthansa,City,Airlines, lufthansa,
Nincs könnyű helyzetben a Lufthansa / Fotó: Dirk Daniel Mann / Shutterstock

Nincs könnyű helyzetben a Lufthansa

A felülvizsgálat alatt álló útvonalak között szerepelnek a München és Münster-Osnabrück, valamint München és Drezda közötti járatok, melyeken a légitársaság jelenleg veszteségesen működik. A helyzet nehézségét bemutatandó a cégvezér emlékeztetett, hogy 

2019 óta megduplázódtak a németországi működés költségei az adók és díjak emelkedése nyomán.

Spohr hozzátette, a Lufthansa magasabb kihasználtságot tapasztal az első, az üzleti és a prémium turistaosztályon, lévén az adók és díjak arányaiban nagyobb terhet rónak a turistaosztályú jegyekre.

A légitársaságok vezetői régóta panaszkodnak Németország magas légitársaságokat terhelő díjaira és adóira. A héten például a Ryanair jelentette be, hogy ugyanezen okok miatt 800 000 ülőhellyel csökkenti téli kapacitását Németországban, és 24 útvonalat töröl a kínálatából.

A Lufthansa jelenleg a tavalyi nyereség- és árréscsökkenésből próbál kilábalni, és ennek érdekében 2030-ig négyezer adminisztratív álláshelyet szüntet meg a csoport egészében. A vállalat nehezen javítja eredményességét, különösen a névadó légitársaságnál, míg néhány kisebb, alacsonyabb költségű légitársasága, például a Discover üdülési járatai, jobb eredményeket érnek el a Lufthansánál. A Discover a héten bejelentette, hogy 2028-ig 10 repülőgéppel bővíti flottáját, köztük négy A350-900-as géppel, amelyek javítják az üzemanyag-hatékonyságot a hosszú távú útvonalakon.

