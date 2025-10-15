Deviza
EUR/HUF391.85 +0.04% USD/HUF337.5 -0.03% GBP/HUF449.84 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF91.96 +0.04% RON/HUF76.99 +0.02% CZK/HUF16.11 +0.03% EUR/HUF391.85 +0.04% USD/HUF337.5 -0.03% GBP/HUF449.84 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF91.96 +0.04% RON/HUF76.99 +0.02% CZK/HUF16.11 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
labdarúgás
Luis Suarez
Lionel Messi
Inter Miami

Messihez képest aprópénzért játszik, de így is évi félmilliárd forintért lövi a gólokat az immár 600 találatnál járó Luis Suárez

Jövő januárban már 39 éves lesz, de még mindig jó formában futballozik Luis Suárez, az Inter Miami csatára hétvégén profi pályafutása 600. gólját szerezte. Az uruguayi támadó, bár kulcsembere a David Beckham által alapított klubnak, még saját csapatán belül sem tartozik a legjobban fizetett labdarúgók közé. A Miamiból Lionel Messi, Sergio Busquets és Jordi Alba is többet keres nála, a teljes amerikai bajnokságot nézve pedig csak a 62. a bérlistán, ahol olyan játékosok is megelőzik Luis Suárezt, mint a volt Fradi-légiós Myrto Uzuni vagy a magyar válogatott Gazdag Dániel.
Gombos Krisztián
2025.10.15., 02:48

Mérföldkőhöz érkezett pályafutásában Luis Suárez, az Inter Miami veterán támadója: az uruguayi csatár góllal vette ki a részét az Atlanta United ellen vasárnap aratott 4-0-s győzelemből, ezzel pedig már profi karrierje 600. találatát érte el. 

Luis Suárez, Inter Miami
Luis Suárez már 600 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját profi pályafutása során/Fotó: AFP

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) adatai szerint két brazil, Pelé és Romario, valamint jelenlegi csapattársa, az argentin Lionel Messi után a negyedik dél-amerikai futballista, akinek ez sikerült. A sort még 18 évesen kezdte hazájában, a Nacional fiataljaként, s a későbbi Bajnokok Ligája- és Copa América-győztes, ötszörös spanyol bajnok klasszis, aki az Ajax Amszterdam, a Liverpool és a Barcelona légiósaként is gólkirályi címet szerzett.

Érdekesség, hogy bár Suárez vitathatatlanul húzóembere a Miaminak, sem ligaszinten, sem a csapaton belül nem tartozik a legjobban fizetett labdarúgók közé. A 38 esztendős játékos évente 1,5 millió dollárt keres (508 millió forint), ezzel az MLS, az amerikai bajnokság bérlistáján a 62., megelőzi többek közt az egykori Fradi-légiós, Myrto Uzuni, aki egy hajszállal többet, 1,520 dollárt vihet haza az Austin FC-től, illetve Gazdag Dániel is, aki 2 millióért erősíti a Columbus Crew együttesét.

Az Inter Miamin belül hárman is többet kapnak Suáreznél: 

  • a ligarekorder Lionel Messi bónuszokkal együtt kereken 20 milliót kaszál évente, 
  • az egész bajnokság rangsorában második mögötte a szintén ex-barcás Sergio Busquets, ő 8,7 millió dolláért ölti fel hétről hétre a flamingórózsaszín szerelést, 
  • míg az idény végén visszavonuló Jordi Alba 6 millióért teszi meg ugyanezt, amivel ő az MLS ötödik legjobban kereső focistája.

Suárez ugyan nevéhez és eredményeihez mérten tehát mostanság viszonylag szerény gázsiért rúgja a labdát, összességében azért nem kell a megélhetése miatt aggódnia: összvagyonát a Marca mintegy 70 millió dollárra becsüli, és olyan cégek szponzorálták az évek során, mint az Adidas, a Puma, a Pepsi vagy a Beats.

A Liverpool és a Barca is szép pénzt fizetett Luis Suárezért, a Miami már ingyen szerezte meg

A Transfermarkt összesítése szerint karrierje folyamán különböző klubjai 125,52 millió eurót fizettek ki Luis Suárezért, két transzfer során adtak érte különösen szép summát: 2011 telén a Liverpool 26,5 millió eurót utalt el a játékjogáért az Ajaxnak, aztán a Vörösök 2014 nyarán már 81,7 millió euróért adták tovább az uruguayi gólgyárost a Barcelonának. Jelenlegi kenyéradója, az Inter Miami tavaly januárban ingyen igazolta át a brazil Grémiótól.

Miamiban újra összeállhat a legendás Messi-Neymar-Suárez csatársor

A Barcelona után az Inter Miamiban is együtt rohamozhatja az ellenfelek kapuját az egykor rettegett Lionel Messi, Luis Suárez és Neymar alkotta csatártrió. A Daily Mail értesülései szerint Neymar azt követően csatlakozhat majd jóbarátaihoz, hogy szerződése lejár brazil klubjával, a Santosszal az idei év végén.

A három játékos a katalán csapatban 2014 és 2017 között futballozott együtt, összesen 364 gólt szereztek és 173 gólpasszt adtak közös szerepléseik alkalmával. A 2014/15-ös szezonban a Barcelona triplázott, megnyerve a Bajnokok Ligáját, a spanyol bajnoki címet és a nemzeti kupát. 

A katalánoktól 2017-ben igazolt át a Paris Saint-Germainhez, a francia klub akkor világrekordot jelentő 222 millió eurót fizetett a Barcának érte. A PSG után, 2023 augusztusától a szaúd-arábiai al-Hilalban játszott, amely 2025 januárjában felbontotta a szerződését. A 33 éves Neymar - aki 79 gólt szerzett a brazil válogatottban, s ezzel a legeredményesebb a nemzeti csapat történetében - a Santosszal előbb hat hónapra szóló szerződést írt alá, később az idei év végéig meghosszabbította azt.

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
Luis Suarez

Messihez képest aprópénzért játszik, de így is évi félmilliárd forintért lövi a gólokat az immár 600 találatnál járó Luis Suárez

A Miamiban sem ő a legjobban fizetett játékos, de a Columbust erősítő Gazdag Dániel is többet keres az uruguayi legendánál.
1 perc
csirkés

Nincs megállás: megint éttermet nyit az új csirkés gyorsétteremlánc a fővárosban

Az elmúlt hónapokban több gyorsétterem is országszerte, A Travis’ Tenders idén nyitja meg a második éttermét.
7 perc
ZalaZONE

Nagyon fontos változás: új gazdája lett Magyarország világhírű autóipari központjának – mostantól ők irányítják

Új alapítvány kezébe került a zalaegerszegi tesztpálya.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu