A Lukoil rájött, hogyan lakhat jól a kecske úgy, hogy a káposzta is megmaradjon

Megtalálták a tökéletes vevőt a külföldi vagyonukra. A Lukoil az amerikai szankciók miatt kényszerül drasztikus lépésekre.
M. Cs.
2025.10.30, 13:51
Frissítve: 2025.10.30, 14:12

A Lukoil csütörtökön bejelentette, hogy az amerikai szankciók miatt eladja külföldi érdekeltségeit a svájci székhelyű Guvnor energiakereskedelmi cégnek. A vevő tökéletes választás: a cég egyik társalapítója az a Gennagyij Timcsenko orosz milliárdos, aki Vlagyimir Putyin elnök közeli szövetségese, és akire a Krím-félsziget 2014-es elfoglalása miatt nyugati szankciókat szabtak ki, így el kellett adnia a részesedését.

Lukoil
A Lukoil megtalálta a vevőt külföldi érdekeltségeire / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök a két legnagyobb orosz olajipari vállalatot, a Lukoil mellett a Rosznyeftyet sújtotta büntetőintézkedésekkel, hogy a bevétel elapasztásával kényszerítse tárgyalóasztalhoz Moszkvát az ukrajnai tűzszünet érdekében. Válaszképpen a Lukoil közölte, hogy eladja külföldi érdekeltségeit, ami egy magyarországi céget is érint.

Az október 22-én bejelentett amerikai szankciók mindössze egy hónapos határidőt adnak a két orosz vállalatnak külföldi üzleti tevékenységük leállítására, ellenkező esetben súlyos büntetésekkel kell számolniuk. 

A határidő november 21.

A Lukoil jelenleg világszerte mintegy 5000 benzinkutat üzemeltet, és a Rosznyefttel együtt Moszkva nyersolaj-exportjának körülbelül kétharmadát adja, emlékeztetett tudósításában a Politico.

A Lukoil érdekeltségeinek eladását Moszkvának is jóvá kell hagynia

A Reuters szerint a tervezett eszközeladás az eddigi legjelentősebb lépés egy orosz vállalat részéről, amely az Ukrajnában folyó háború miatt bevezetett nyugati szankciók eredményeként jött létre.

A legnagyobb külföldi érdekeltség az iraki Nyugat-Kurna 2 olajmező / Fotó: AFP

„A tranzakció főbb feltételeit a felek már korábban megegyezték. A Lukoil elfogadta az ajánlatot, és vállalta, hogy nem folytat tárgyalásokat más potenciális vevőkkel” – nyilatkozta a Lukoil a Gunvor ajánlatáról.

A Gunvor megerősítette, hogy tárgyalásokat folytat a Lukoillal külföldi eszközeinek esetleges megvásárlásáról. Az üzletet még az illetékes orosz hatóságoknak is jóvá kell hagyni.

A brit hírügynökség szerint sok más kereskedelmi vállalathoz, például a Vitolhoz és a Trafigurához hasonlóan a Gunvor is jelentős nyereségre tett szert az olaj- és gázárak emelkedéséből az ukrajnai háború kitörése után.
Ezeket a nyereségeket arra használták fel, hogy 

  • finomítókat, 
  • olajmezőket, 
  • erőműveket 
  • és szélerőműparkokat 

vásároljanak.

Az egész világot behálózza a vagyon

A moszkvai székhelyű Lukoil a globális olajtermelés mintegy 2  százalékát adja. Legnagyobb külföldi eszköze az iraki Nyugat-Kurna 2 olajmező, amely a világ egyik legnagyobbja, és amelyben 75 százalékos részesedéssel rendelkezik.

A burgaszi a Balkán legnagyobb finomítója / Fotó: AFP

Az orosz Interfax hírügynökség jelentése szerint a mező termelése áprilisban meghaladta a napi 480 000 hordót, és a Lukoil sok külföldi céggel ellentétben nem evakuálta ottani dolgozóit az izraeli–iráni konfliktus idején.

A társaság tulajdonában van továbbá a napi 190 000 hordó kapacitású bolgár burgaszi finomító, amely a Balkán legnagyobb ilyen létesítménye, valamint a Petrotel olajfinomító Romániában.

A Lukoil olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába, valamint a törökországi STAR finomítóba,

amely az azerbajdzsáni állami olajvállalat, a SOCAR tulajdonában van és nagymértékben függ az orosz nyersolajtól.

A Lukoil részesedéssel rendelkezik emellett olajterminálokban és kiskereskedelmi üzemanyagláncokban Európában, valamint különböző projektekben Közép-Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában.

 

