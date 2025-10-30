A Lukoil rájött, hogyan lakhat jól a kecske úgy, hogy a káposzta is megmaradjon

A Lukoil csütörtökön bejelentette, hogy az amerikai szankciók miatt eladja külföldi érdekeltségeit a svájci székhelyű Guvnor energiakereskedelmi cégnek. A vevő tökéletes választás: a cég egyik társalapítója az a Gennagyij Timcsenko orosz milliárdos, aki Vlagyimir Putyin elnök közeli szövetségese, és akire a Krím-félsziget 2014-es elfoglalása miatt nyugati szankciókat szabtak ki, így el kellett adnia a részesedését.

A Lukoil megtalálta a vevőt külföldi érdekeltségeire / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök a két legnagyobb orosz olajipari vállalatot, a Lukoil mellett a Rosznyeftyet sújtotta büntetőintézkedésekkel, hogy a bevétel elapasztásával kényszerítse tárgyalóasztalhoz Moszkvát az ukrajnai tűzszünet érdekében. Válaszképpen a Lukoil közölte, hogy eladja külföldi érdekeltségeit, ami egy magyarországi céget is érint.

Az október 22-én bejelentett amerikai szankciók mindössze egy hónapos határidőt adnak a két orosz vállalatnak külföldi üzleti tevékenységük leállítására, ellenkező esetben súlyos büntetésekkel kell számolniuk.

A határidő november 21.

A Lukoil jelenleg világszerte mintegy 5000 benzinkutat üzemeltet, és a Rosznyefttel együtt Moszkva nyersolaj-exportjának körülbelül kétharmadát adja, emlékeztetett tudósításában a Politico.

A Lukoil érdekeltségeinek eladását Moszkvának is jóvá kell hagynia

A Reuters szerint a tervezett eszközeladás az eddigi legjelentősebb lépés egy orosz vállalat részéről, amely az Ukrajnában folyó háború miatt bevezetett nyugati szankciók eredményeként jött létre.

A legnagyobb külföldi érdekeltség az iraki Nyugat-Kurna 2 olajmező / Fotó: AFP

„A tranzakció főbb feltételeit a felek már korábban megegyezték. A Lukoil elfogadta az ajánlatot, és vállalta, hogy nem folytat tárgyalásokat más potenciális vevőkkel” – nyilatkozta a Lukoil a Gunvor ajánlatáról.

A Gunvor megerősítette, hogy tárgyalásokat folytat a Lukoillal külföldi eszközeinek esetleges megvásárlásáról. Az üzletet még az illetékes orosz hatóságoknak is jóvá kell hagyni.

A brit hírügynökség szerint sok más kereskedelmi vállalathoz, például a Vitolhoz és a Trafigurához hasonlóan a Gunvor is jelentős nyereségre tett szert az olaj- és gázárak emelkedéséből az ukrajnai háború kitörése után.

Ezeket a nyereségeket arra használták fel, hogy

finomítókat,

olajmezőket,

erőműveket

és szélerőműparkokat

vásároljanak.