Egy magyar Lukoil-érdekeltségnek is pofon az amerikai szankció

Magyaroszágon is működik egy Lukoil-tulajdonú vállalat, amely új tulajdonoshoz kerülhet amiatt, hogy anyavállalatát orosz október 22. óta amerikai szankciók sújtják. Ez a Lukoil Lubricants Europe GmbH Magyarországi Fióktelepe. Korábban voltak Magyarországon Lukoil-benzinkutak is, de a hálózat már évek óta a lengyelországi PKN Orlené.

Elbúcsúzhat egy időre az európai piac a Lukoil kenőnanyagaitól/Fotó: mk1one / Shutterstock

A budapesti fióktelep 2013 óta működik. Jegyzett tőkéje 256 millió forint, vezető tisztségviselője a dunaszerdahelyi Tomas Ribanszky. A 2025 áprilisában közzétett, nyilvános pénzügyi beszámolója 2023-ra vonatkozik. A kft. abban az évben 110,2 millió eurós, értékesítésből származó árbevétel mellett 4,1 millió euró adózott eredményt ért el. Ez az egy évvel korábbinak mindössze a bő harmada.

Anyavállalata kenőanyagokat gyárt, forgalmaz és exportál, valamint egyéb olajipari termékeket és vegyi anyagokat importál. Honlapja szerint az európai piacot kizárólag a három teljesen saját tulajdonú keverőüzeméből látja el kész kenőanyagokkal. E gyárak Finnországban, Ausztriában és Romániában működnek. Európai elosztóközpontként a cég 2016-ban elkészült bécsi tartályparkja szolgál.

A Lukoil Lubricants csak egy csepp az eladandó vagyon tengerében

Mindazonáltal a Lukoil Lubricants súlya szerény az orosz olajóriás teljes külföldi portfólióján belül. A Lukoilnak projektjei vannak a Balkánon, a Közel-Keleten, az EU egyes részein és az Egyesült Államokban. A társaság az OFAC (az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyon Ellenőrző Hivatala) engedélye szerint november 21-ig értékesítheti az eszközeit. Hatalmas portfólióról van szó:

A társaság Ausztriában és Finnországban gyárt kenőanyagat (az orosz lap felsorolásában nem szerepel a honlapról idézett romániai gyár);

A Lukoilé a fenti, bécsi Lukoil Lubricants;

Hollandiában 45 százalékos részesedése van a zeelandi finomítóban;

Romániában működik a Petrotel-Lukoil finomító (az ország legnagyobb olajfinomítója, évi 2,5 millió tonna finomítói kapacitással);

Bulgáriában a Lukoil Neftohim Burgasz olajfinomító (a Balkán-félsziget legnagyobb olajfinomító vállalata);

Azerbajdzsánban a társaságnak 19,99 százaléka van a Shah Deniz gázkondenzátum-mező üzemeltető konzorciumában;

Kazahsztánban 12,5 százaléka a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorciumban (CPC), 5 százaléka a Tengiz olajmező projektben, 13,5 százaléka a Karacsaganak olaj- és gázkondenzátum mezőben;

Irakban a Lukoilé a West Qurna-2 mező (a világ egyik legnagyobb olajmezője) fejlesztésének joga, emellett 60 százaléka van a 10. blokk projektben;

Az Egyesült Arab Emírségekben 5 százaléka van a Ghasha projekt koncessziójában;

Kongóban 25 százaléka van a Marine XII tengeri szénhidrogén-termelő projektben.

Továbbá a Lukoilnak Oroszországon kívül körülbelül 2400 benzinkútja volt 2024-ben. A hálózatok

az Egyesült Államokban,

Belgiumban,

Hollandiában,

Olaszországban,

Bulgáriában,

Moldovában,

Szerbiában,

Montenegróban és Macedóniában

működnek. A Lukoilé ezeb felül a genfi székhelyű Litasco kereskedőcég, valamint részesedései vannak termelési projektekben Ghánában (a mélyvízi Tano projekt), Mexikóban (Amatitlan 10., 12. és 28. blokk), Nigériában (az OML-140 tengeri projekt), Kamerunban (a mélyvízi Etinde projekt), Egyiptomban és Üzbegisztánban.