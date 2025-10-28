Így védheti ki Magyarország az amerikai szankciókat az orosz olajra: Orbán Viktorra óriási küzdelem vár – brutális a tét

Új helyzetet teremthet Magyarország kőolajellátásában, hogy az Európai Unió Oroszország elleni legfrissebb szanckiói mellett amerikai szakciókat is bejelentettek. Ez uttóbbiak a Lukoilra, a Rosznyeftyre és ezek 24 leányvállalatára vonatkoznak. Az Egyesült Államok döntése azonban még nem lépett hatályba, Magyarország pedig több eszközt is igénybe vehet annak érdekében, hogy azok hatását ne, vagy ne teljesen kelljen elszenvednie.

Orosz oldalon a Lukoil kerülhet rosszabb helyzetbe/Fotó: lukoil.ru

Azonban mielőbb lépnie kell. Igaz, hogy – uniós kötelezettségének eleget téve 90 napra elegendő kőolaj-, illetve olajtermék-tartalékkal kell rendelkeznie, és ennél többje van –, de a vésztartalék felélése nem megoldás, csak segítség. Mint Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője jelezte, az uniós országoknak cselekvési tervvel kell rendelkezniük arra az esetre, ha az amerikai döntés őket is érintené.

Több dolgot is tehet Magyarország

A magyar kormány dolgozhat – nyilván dolgozik is – az uniós szóvivő által említett cselekvési terven. Ennek fő eleme lehet az orosztól eltérő kőolaj feldolgozására való átállás. Ismert, hogy a Mol műszakilag már 2022 óta dolgozik az alternatív olajra történő váltásra, de az orosz szállító teljes lecserélése a gyakorlatban nem célja annak számos hátránya miatt. E téren az ígérkezhet újdonságnak, hogy szélsőséges esetben erre mégis rákényszerülhet.

Terítéken lehet egy derogációs kérelem is az amerikai szankció alól. Ezt a feltételezést erősíti meg, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy újságírónak azt válaszolta, hogy a kormány ezen a héten elemzi az amerikai döntés pontos jogi és fizikai jelentését, ha pedig szükséges, akkor Orbán Viktor miniszterelnök erről is egyeztet a jövő héten Donald Trump amerikai elnökkel.

Bár további részleteket Szijjártó Péter nem közölt, nem kizárt, hogy Orbán Viktor a tilalom részlegességét fogja kérni, esetleg a hatályba lépésének későbbre tolását. Érvelhet Magyarország tengerpart-nélküliségével – tehát azzal, hogy csak közvetve és drágábban juthat olajhoz a világpiacról –, továbbá azzal is, hogy a Mol finomítója Magyarországon egyelőre az orosz olajkeverék-minőségre optimalizáltan működik.