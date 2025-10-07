Bedöntheti az egész eurózóna gazdaságát Macron hataloméhsége – meddig tart a politikai bizonytalanság?

A hagyományos európai elit az elmúlt években egy számára mérgező koktéllal küzdött: Vlagyimir Putyin ukrajnai háborújával, Donald Trump globális kereskedelmet átalakító vámháborújával, valamint a radikális jobboldal térnyerésével. Emmanuel Macron hatalomban maradásért folytatott politikai játszmája kissé a futószalagon érkező olasz kormányválságokra emlékeztette a mainstream elitet és a piacokat is. Most azonban robbanásveszélyessé vált a helyzet, Macron toxikus elemmé vált az eurózóna gazdaságára nézve.

Hány kérészéletű kormányt tákol még össze Macron, míg belátja, hogy mennie kell? / Fotó: AFP

Szinte minden rekordot megdöntve a legutóbbi francia kormány kevesebb mint egy nap alatt omlott össze, ami pánikot keltett a piacokon, mivel új választások jöhetnek, amelyek a radikális jobboldalt minden eddiginél közelebb hozhatják a hatalomhoz.

Meddig húzza Macron és meddig tart a politikai bizonytalanság?

Brüsszelben és más európai fővárosokban a tisztviselők és diplomaták attól tartanak, hogy Macron elnök vezető szerepe olyan nemzetközi ügyekben, mint Ukrajna vagy Gáza, végzetesen meggyengül. Néhányan attól is félnek, hogy az egész eurózóna gazdasága veszélybe kerülhet emiatt. (Tegyük hozzá, Macron javaslatainak nagyobb volt a füstje, mint a lángja, sőt amikor európai csapatokat akart küldeni Ukrajnába, kifejezetten megrémítette az európai vezetőket és a befektetői közösséget.)

Franciaország túl nagy ahhoz, hogy elbukjon, így ez a véget nem érő politikai instabilitás az egész eurózónát kockáztatja

– mondta egy uniós ország diplomatája a Politico című lapnak. „Ez a téma ma minden folyosói beszélgetésben előkerül.”

Nem véletlenül. Franciaország

az EU második legnagyobb gazdasága,

a G7 egyik vezető tagja,

az EU egyetlen atomhatalma,

valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja.

Macron belföldön a radikális, Marine Le Pen neve által fémjelzett Nemzeti Tömörülés fenyegetésével is küzd, amely tartósan vezet a közvélemény-kutatásokban. Eközben a francia költségvetés romokban, az elnök által összetákolt, s eleddig meglehetősen rövid életű kormánykoalíciók nem tudják keresztülverni a közkiadások csökkentését célzó intézkedéseket a parlamentben.

Az elhúzódó politikai patthelyzet egyre valószínűbbé teszi, hogy még az év vége előtt új választásokat kell tartani, ami további, hónapokig tartó bizonytalanságot hozna.

Egyes megfigyelők már Macron idő előtti lemondását is elképzelhetőnek tartják, bár hivatali ideje 2027-ig tart. Bármelyik forgatókönyv is valósul meg, az megnyithatja az utat Marine Le Pen és a Nemzeti Tömörülés előtt.