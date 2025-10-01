Deviza
EUR/HUF389.11 -0.19% USD/HUF331.79 -0.13% GBP/HUF447.03 +0.09% CHF/HUF415.97 -0.29% PLN/HUF91.36 -0.05% RON/HUF76.53 -0.24% CZK/HUF16.04 +0.13% EUR/HUF389.11 -0.19% USD/HUF331.79 -0.13% GBP/HUF447.03 +0.09% CHF/HUF415.97 -0.29% PLN/HUF91.36 -0.05% RON/HUF76.53 -0.24% CZK/HUF16.04 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,157.11 +0.29% MTELEKOM1,810 +2.03% MOL2,750 +1.93% OTP28,970 +0.98% RICHTER9,835 -2.72% OPUS553 -1.6% ANY7,300 -3.44% AUTOWALLIS160 -1.84% WABERERS4,950 +2.27% BUMIX9,269.43 -1% CETOP3,483.85 +0.95% CETOP NTR2,177.98 +0.95% BUX99,157.11 +0.29% MTELEKOM1,810 +2.03% MOL2,750 +1.93% OTP28,970 +0.98% RICHTER9,835 -2.72% OPUS553 -1.6% ANY7,300 -3.44% AUTOWALLIS160 -1.84% WABERERS4,950 +2.27% BUMIX9,269.43 -1% CETOP3,483.85 +0.95% CETOP NTR2,177.98 +0.95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
olimpia
Macron
Franciaország
Párizs
költségvetés

Ezt, hogy csinálták Macronék? Egy éve véget ért, most mégis tovább drágult a párizsi olimpia – elég a franciák közpénze, ezért nem szabad Nyugat-Európának rendeznie

A francia belügyminisztérium azzal érvelt, hogy a játékok biztonsági költségeit, amelyek végül 1,44 milliárd eurós állami kiadást értek el, nehéz volt előre becsülni. A párizsi olimpia háromszor többe került, mint mondták, de Macron elnöknek nem ez a legnagyobb baja most.
VG
2025.10.01., 20:13

A 2024-es nyári olimpia és paralimpia 6,65 milliárd euró közpénzbe került a francia államnak, ez növekedés a júniusi 5,9 milliárd eurós kezdeti becsléshez képest – jelentette be a francia nemzeti ellenőrző szerv, amelynek megállapításait az ötkarikás ügyekre szakosodott insidethegames.biz ismertette. Pedig 2023-ban a közkiadást 2,44 milliárd euróra tervezték, míg tavaly a nemzeti ellenőrző szerv elnöke, Pierre Moscovici már azt mondta, hogy a párizsi olimpia "három, talán négy, öt milliárd euróba" fog kerülni az államnak.

FRANCE-BAYROU-MACRON, olimpia, paralimpia, -G5-SAHEL
Emmanuel Macron örömmel fogadta a 2024-es olimpiai és paralimpiai játékokat Párizsban / Fotó: Hans Lucas via AFP

A számvevőszék mostani pontosítása szerint viszont a közkiadások 3,02 milliárd, az infrastrukturális kiadások pedig 3,63 milliárd euróra rúgnak. Ezek az adatok magukban foglalják az olyan örökölt projekteket is, mint például a Szajna úszásra való alkalmasságának biztosítása a nyílt vízi úszó- és triatlonversenyekre való felkészülés során, amelyek később a nagyközönség számára is élvezhető fürdőhelyekké váltak — áll a jelentésben.

Az ötkarikás játékok helyi szervezőbizottsága különálló 4,4 milliárd eurós költségeit, amelyek 75 millió eurós többletet jelentettek, már korábban nyilvánosságra hozták. 

Ez a pénz szinte kizárólag magánfinanszírozásból és a Solideótól, az olimpiai és paralimpiai játékok építési projektjeinek megvalósításáért felelős szervtől származott, amelyet részben államilag finanszíroztak. 

Közpénzmilliárdok folytak le a Szajnán

Bár a párizsi olimpia adókból és kereskedelmi tevékenységekből származó állami bevételeket generált, amelyek becslések szerint 293,6 millió eurót tettek ki, ám ez szinte elhanyagolható hatással volt a gazdaság növekedésére - állapították meg az ellenőrök.

Az előnyök szerények voltak mind a felkészülési időszakban, mind maguk a játékok alatt, mivel a rendszeres turizmus részben kiszorult. A közép- és hosszú távú gazdasági előnyök továbbra is bizonytalanok – idézte a portál a számvevőszék dokumentumát. 

Az állami ellenőrök hangsúlyozták továbbá, hogy bár az infrastrukturális kiadásokat "általában helyesen kezelték, a biztonsági kiadások költségvetésének folyamata különösen kiszámíthatatlannak bizonyult". A francia belügyminisztérium azzal érvelt, hogy

a játékok biztonsági költségeit, amelyek végül 1,44 milliárd eurós állami kiadást értek el,

 nehéz volt előre becsülni a Szajna-parti nyitóünnepségre hozott példátlan városi biztonsági intézkedések és a megnövekedett fenyegetettségi szint miatt.

Macron Franciaországa egyre többet hibázik

Rekordot jelentő 3400 milliárd euróra duzzadt a francia államadósság a második negyedévben, eléri immár a GDP 115,6 százalékát a csütörtökön nyilvánosságra hozott hivatalos adatok szerint. Ez tovább erősíti a nyomást a nemrégiben megválasztott Sébastien Lecornu miniszterelnökre, akinek számolnia kell a szakszervezetek további sztrájkjaival és tiltakozó akcióival is.

Lecornut szeptember elején nevezte ki Emmanuel Macron elnök, miután az előző kormányfő, Francois Bayrou is belebukott a megszorításokat ígérő költségvetésbe. Egyelőre még új kormánya sincs, a kabinet összeállítását október 2-ig ígéri, amikor a múlt hetihez hasonló újabb országos munkabeszüntetést és tiltakozásokat szerveznek a szakszervezetek.

Sikerkommunikáció de mire?

Tony Estanguet, a szervezőbizottság vezetője korábban francia újságírók előtt tartott sajtótájékoztatóján elmondta, az ötkarikás viadal pénzügyi mutatói felülmúlták a szakemberek előrejelzéseit, az olimpia bevétele mindent egybevéve eléri a másfél milliárd eurót, a tiszta profit pedig mintegy 76 millió euróra tehető. Ez az összeg ugyan nem tűnik túl nagynak, de így is örömteli eredmény, hiszen a közelmúltbeli olimpiák általában masszívan mínuszosak voltak. Emlékezetes: Budapest is indult volna a 2024-es olimpia megrendezésére, de politikai nyomásra visszalépett.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
OpenAI

Az Apple felkötheti a gatyáját – hatalmas tech szövetség jött létre: a Samsung és az OpenAI összefognak a riválisok ellen

Az összefogás a Samsungot MI-nagyhatalommá teheti.
5 perc
ANO

Csehország sorsfordító választás előtt: Brüsszel-ellenes kormány alakulhat?

Babis visszatérhet a hatalomba.
5 perc
kár

Rémületre sör, újranyitják az Oktoberfestet, de már óriási a kár

Este már újra lehet rendelni a söröket.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.