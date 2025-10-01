Ezt, hogy csinálták Macronék? Egy éve véget ért, most mégis tovább drágult a párizsi olimpia – elég a franciák közpénze, ezért nem szabad Nyugat-Európának rendeznie

A 2024-es nyári olimpia és paralimpia 6,65 milliárd euró közpénzbe került a francia államnak, ez növekedés a júniusi 5,9 milliárd eurós kezdeti becsléshez képest – jelentette be a francia nemzeti ellenőrző szerv, amelynek megállapításait az ötkarikás ügyekre szakosodott insidethegames.biz ismertette. Pedig 2023-ban a közkiadást 2,44 milliárd euróra tervezték, míg tavaly a nemzeti ellenőrző szerv elnöke, Pierre Moscovici már azt mondta, hogy a párizsi olimpia "három, talán négy, öt milliárd euróba" fog kerülni az államnak.

Emmanuel Macron örömmel fogadta a 2024-es olimpiai és paralimpiai játékokat Párizsban / Fotó: Hans Lucas via AFP

A számvevőszék mostani pontosítása szerint viszont a közkiadások 3,02 milliárd, az infrastrukturális kiadások pedig 3,63 milliárd euróra rúgnak. Ezek az adatok magukban foglalják az olyan örökölt projekteket is, mint például a Szajna úszásra való alkalmasságának biztosítása a nyílt vízi úszó- és triatlonversenyekre való felkészülés során, amelyek később a nagyközönség számára is élvezhető fürdőhelyekké váltak — áll a jelentésben.

Az ötkarikás játékok helyi szervezőbizottsága különálló 4,4 milliárd eurós költségeit, amelyek 75 millió eurós többletet jelentettek, már korábban nyilvánosságra hozták.

Ez a pénz szinte kizárólag magánfinanszírozásból és a Solideótól, az olimpiai és paralimpiai játékok építési projektjeinek megvalósításáért felelős szervtől származott, amelyet részben államilag finanszíroztak.

Közpénzmilliárdok folytak le a Szajnán

Bár a párizsi olimpia adókból és kereskedelmi tevékenységekből származó állami bevételeket generált, amelyek becslések szerint 293,6 millió eurót tettek ki, ám ez szinte elhanyagolható hatással volt a gazdaság növekedésére - állapították meg az ellenőrök.

Az előnyök szerények voltak mind a felkészülési időszakban, mind maguk a játékok alatt, mivel a rendszeres turizmus részben kiszorult. A közép- és hosszú távú gazdasági előnyök továbbra is bizonytalanok – idézte a portál a számvevőszék dokumentumát.

Az állami ellenőrök hangsúlyozták továbbá, hogy bár az infrastrukturális kiadásokat "általában helyesen kezelték, a biztonsági kiadások költségvetésének folyamata különösen kiszámíthatatlannak bizonyult". A francia belügyminisztérium azzal érvelt, hogy

a játékok biztonsági költségeit, amelyek végül 1,44 milliárd eurós állami kiadást értek el,

nehéz volt előre becsülni a Szajna-parti nyitóünnepségre hozott példátlan városi biztonsági intézkedések és a megnövekedett fenyegetettségi szint miatt.