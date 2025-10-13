Összeomlik az ország, amelynek magyar királya volt - az elnök már elmenekült

A feje tetején áll Antananarivo. Az afrikai köztársaságot, Benyovszky Móric egykori királyságát, zűrzavarba taszította a Z generáció elégedetlensége, mint a feltörekvő országok közül több másikat is. A négy hete tartó erőszakos és véres megmozdulások eredménye: Madagaszkárról egy francia katonai repülőgépen vasárnap kimenekítették Andry Rajoelina elnököt.

Madagaszkár forrong, akárcsak Benyovszky idejében, az elnököt elmenekítették a franciák / Fotó: AFP

A Radio France International eleddig megerősítetlen információja, hogy erre Emmanuel Macron közbeavatkozására került sor, a Bloomberg jelentése szerint még nem kommentálta a fejleményeket a francia elnöki hivatal és külügyminisztérium. A madagaszkári francia követség kizárta, hogy katonai beavatkozás történjék az egykori francia gyarmaton.

Madagaszkár népessége akkora, mint a cseh, osztrák és a magyar együtt, területre még hozzácsaphatjuk Lengyelországot, gazdaságilag pedig a rengeteg természeti kincsekkel megáldott ország az egyik legszegényebb a világon, a Világbank szerint tízből nyolc lakója a szegénységi küszöb alatt él.

Fotó: AFP

Ezt elégelték meg a fiatal tüntetők, akikre átragadt a Z generáció más feltörekvő országokban – Marokkóban, Indonéziában, Nepálban és Kenyában – tapasztalt izgalma a korrupció és szegénység kontrasztja miatt, amelyet a közösségi média táplál. A madagaszkári fiatalok megmozdulásai a múlt hónapban kezdődtek a víz- és áramszünetek miatt. A tüntetők a biztonsági erőkkel is összecsaptak, eddig legalább 22 a halálos áldozatok száma.

Madagaszkár: az elnök katonái a Z generációs tüntetők mellé álltak

Rajoelina elnöktől, aki fiatal korában antanarivói klubokban volt DJ, már távol van ez a generáció. A most 51 éves politikus 2009-ben ragadta magához a hatalmat a hadsereg támogatásával. 2014-ben lemondott, de 2018-ban megnyerte a választásokat, és visszatért az elnöki székbe, majd 2023-ban egy vitatott szavazáson újabb mandátumot nyert.

A hét végén a megmozdulásokban történt egy fordulat, ami az elnök elmeneküléséhez vezethetett. Egy elit katonai egység, a Capsat – amely 16 éve kulcsszerepet játszott abban, hogy Rajoelina hatalomra került – a tüntetők oldalára állt.