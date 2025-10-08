Deviza
Tragédia Madridban: négy munkás vesztette életét, amikor összeomlott az épület alattuk

Életét vesztette négy munkás egy házomlásban, az áldozatok holttestét szerda hajnalban találták meg a romok között. A madridi mentősök ellátták a sebesülteket, de az alagsorban ragadt és az összeomláskor a tetőn dolgozó munkások életét már nem tudták megmenteni.
VG
2025.10.08, 12:40
Frissítve: 2025.10.08, 12:52

José Luis Martínez-Almeida madridi polgármester tájékoztatása szerint a szakemberek úgy vélik, hogy a felújítás alatt álló épület legfelső, hatodik emeleti födémje szakadt le, és okozta az épület részleges beomlását — közölte a Deutsche Welle.

madrid,mentős,munkás, tragédia
A mentésről a madridi mentősök nyilatkoztak az X oldalukon / Fotó: X/@AlmeidaPP_

Az áldozatok közül ketten az alagsorban dolgoztak a tragédia idején, egyikük pedig a legfelső emeleten tartózkodott. A negyedik áldozat az építkezés munkavezetője volt. A Madrid belvárosában zajló felújításon negyvenen dolgoztak, a helyszínen a mentők három embert láttak el sérülések miatt, de csak egyiküket szállították kórházba, lábtöréssel. A tűzoltók órákon át kutattak a négy eltűnt személy után, drónokkal és keresőkutyákkal is, mielőtt rábukkantak a holttestekre. A környéket lezárták a hatóságok, a szomszédos épületek lakóit evakuálták, akik csak azután térhetnek haza, hogy szakemberek megvizsgálták, biztonságos-e az otthonuk.

A madridi mentősök mindenkit elláttak

A mentők és a helyi média szerint körülbelül 30-40 ember dolgozott az épületben, amelyet négycsillagos szállodává alakítottak át.

Az átalakítás alatt álló épület több mennyezeti szerkezete is összeomlott

– mondta Beatriz Martin, a madridi mentőszolgálat szóvivője a riportereknek. Martin szerint még túl korai lenne a baleset okait firtatni, mivel azonban munkahelyi balesetről van szó, a madridi rendőrség „vezeti a baleset kivizsgálását” – közölte a madridi mentőszolgálat egy másik bejegyzésében az X-en.

Órákkal a holttestek kiemelése előtt Madrid polgármestere, José Martinez-Almeida azt nyilatkozta, hogy a romok alatt eltűnt emberek keresése összetett, nehéz feladat, és hozzátette, hogy kutyás rendőröket hívtak segítségül.

Fotó: REUTERS/AFP
Fotó: AFP

