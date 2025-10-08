Deviza
EUR/HUF393.39 +0.08% USD/HUF338.64 +0.41% GBP/HUF453.51 +0.18% CHF/HUF422.83 +0.13% PLN/HUF92.47 +0.06% RON/HUF77.16 +0.08% CZK/HUF16.13 +0.07% EUR/HUF393.39 +0.08% USD/HUF338.64 +0.41% GBP/HUF453.51 +0.18% CHF/HUF422.83 +0.13% PLN/HUF92.47 +0.06% RON/HUF77.16 +0.08% CZK/HUF16.13 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
ipari termelés
cseh gazdaság
német gazdaság
ipari megrendelés
magyar gazdaság
Közép-Európa

Együtt a bajban Von der Leyen és Merz, és akkor dőlhetnek hátra, ha egy magyar mutató elkezd javulni

Az Európai Bizottság elnökét kudarcos gazdaságpolitikájáért vonják kérdőre a héten az Európai Parlamentben, a német kancellárt az ipar kínlódásáért bírálják. A magyar ipari termelési adatok közzététele épp egybeesett a német ipari megrendelések publikálásával – ha hozzátesszük az összefügést azzal, amit a régiónk iparában is látunk, világos, mi az, ami csökkenthetné a politikai nyomást Ursula von der Leyenen és Friedrich Merzen.
Pető Sándor
2025.10.08., 06:01

Túlzás lenne azt állítani, hogy attól lélegezhetne fel Ursula von der Leyen és Friedrich Merz, ha azt látnánk, az ellenkezője történik annak, amit a keddi magyar ipari termelési adatok mutattak (kitartó visszaesést). Ha azonban mellétesszük az ugyanakkor közölt német ipari adatokat, és megmutatjuk az összefüggést a hasonlóan elkeserítő közép-európai trenddel, már érthetőbbé válik, miért okozna politikai megkönnyebbülést az Európai Bizottság elnökének és a német kancellárnak, ha a magyar ipar szárnyalni kezdene. Egyúttal demonstrálva az uniós gazdasági szövetség erejét. 

A magyar ipari termelés és a német együtt a kátyúban: egymást sem szeretik, de egyszer talán Von der Leyen és Merz is rájön, hogy nem a háború a megoldás
A magyar ipari termelés és a német együtt a kátyúban: egymást sem szeretik, de egyszer talán Von der Leyen és Merz is rájön, hogy nem a háború a megoldás / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Egy nagyon beszédes német grafikonon mutatjuk be, miről van szó, és mi köze mindennek a magyar ipar tengődéséhez.

Előtte azonban egy kis ismétlés: a nagy közép-európai gazdaságok ipara szerkezetileg úgy épült fel – történelmi adottság, amíg nem fordul a történelem –, hogy Európa legnagyobb gazdasága, a német trendjei határozzák meg az irányt. Kevésbé a népes Lengyelországban, ahol a belső fogyasztás is jelentős erő, jobban a cseheknél, szlovákoknál, magyaroknál, románoknál. A legerősebb a lánc a válságban lévő német autóiparral, de van egyéb is.

Merz még hat hónapja sincs hatalmon, Von der Leyen azonban már lassan hat éve, a vigasztalan gazdasági trendekért és Európa fokozódó versenyképesség-vesztéért azonban mindketten megkapják a magukét, az utóbbi ellen épp most és főleg pont ezért nyújtottak be bizalmatlansági indítványokat az Európai Parlamentben.

Miközben az Európai Unió gazdasága elvileg kilábalóban van, a német ipar megrendelései egyre fogynak

Eközben kedden kijöttek a friss német ipari adatok, és kiderült, hogy a júliusi 2,7 százalék után már megint estek a megrendelések, 0,8 százalékkal, pedig az elemzők már 1,4 százalékos emelkedést reméltek. Még nagyobb a baj, amit a lenti grafikon mutat. (A gyenge havi német rendelési számokhoz már szinte hozzászoktunk, növekedést az elmúlt 36 hónapnak csak egyharmadában láthattunk.)

 

A havi adatokban mínusz jött mínusz után, a grafikonból ugyanakkor azt látjuk: a 2021-es szinthez képest egyre lejjebb szállnak a német ipari megrendelések, és már bőven a globális és európai sokkokkal teli 2020-as évek előtti szintek alatt tartunk. Hol a kilábalás? Ez egyértelmű hanyatlás.

Német ipar, magyar ipari termelés és Közép-Európa gazdasága

Aligha leszünk meglepve, ha végignézünk a német iparral erősen integrált uniós keleti szárny nagy gazdaságainak fejleményein:

  • A cseheknél már mintha kilábalás kezdődött volna az idén az ipari termelésben, de augusztusban 1,4 százalékos éves visszaesést rögzítettek,
  • a szlovákoknál sorjáznak a mínuszok, és augusztusban ugyanez várható a júliusi mínusz 4,6 százalék után,
  • a románoknál több és vastagabb a havi mínusz az idén, mint a pluszok, és az idén kezdődött megszorítások után a fogyasztás biztos nem támasztja meg őket,
  • a magyaroknál mínuszra mínusz, augusztusban éppen 7,3 százalék,
  • a lengyeleknél pedig majdnem lenullázódtak a korábban visszanyert pluszok.

Az adatok, a francia válsággal karöltve, odasóztak az eurónak, a forintnak és a cseh koronának is. (A cseh számok hétfőn jöttek ki.)

Német gazdaság: mindig a reménysugár, az alagút végén azonban alagút

Aki figyeli az európai gazdasági jelentéseket követő szakértői kommentárokat, az energiaválság lecsengése óta azt látja, hogy egy-egy lesújtó adathoz rendre hozzárendelik a kilábalás reményét idéző részleteket. Nem történt ez most sem másképpen. Az alagút végén azonban folyton az alagút látszik – erről írtunk a három hete megjelent német ipari beszerzésimenedzser-index kapcsán is, felhívva a figyelmet arra a zavarba ejtő tényre, hogy miközben az előretekintő BMI-k mindig optimizmust tükröznek, az ipari termelés folyton esik. 

Nincs másképp most sem, de mindenképp ki kell térni rá, mire építik a hanyatlás ellenére az előretekintő optimizmust.

Merz májusban felállt kormánya a korábbi szűkmarkúsággal szakítva – amelynek másolása a napokban a cseh kormány mandátumába került – hatalmas kiadási tervekkel állt elő. Az előrejelzők szerint – írja az ipari adatok kapcsán a Bloomberg – először apró visszapattanás várható, majd felpörgés, ahogy a közberuházások elérik a gazdaságot. Ezt tükrözi már, hogy Merz kormánya a héten várhatóan szakít korábbi előrejelzésével, és stragnálás helyett 0,2 százalékos GDP-növekedést jósol erre az évre. 

Itt jön a „de”: a vezető német kutatóintézetek két hete figyelmeztettek, hogy nem lesz ebből tartós kilábalás, ha nem születnek a növekedést megalapozó reformok.

Német problémák, amelyek túlnőnek a németeken – talán Brüsszelig is eljut, mi aggasztja a vállalatokat

És csakugyan. Ha csak a friss ipari adatok részleteire rápillantunk, azt látjuk, hogy a német belföldi megrendelések máris növekedtek augusztusban 4,7 százalékkal, csakhogy a német gazdaság exportfókuszú, a külföldi megrendelések pedig 4,1 százalékot zuhantak. Ezen ugyan mit javít a belföldi költekezés, a külső versenyképességgel maradtak fenn orvosolandó bajok.

Nem véletlen, hogy egy évvel Brüsszelből megrendelt versenyképességi jelentése megjelenése után Mario Draghi rendkívül csalódottan nyilvánult meg az előrehaladásról, és Ursula von der Leyent †– aki az Ukrajna szót aránytalanul többször használja, mint a versenyképességet, és aki szerint Európa harcban áll – előnytelen külkereskedelmi megállapodásaiért támadják, amelyek a vámháborús időkben nem javítják, hanem tovább rontják az uniós pozíciókat. 

Eközben a fogyasztás élénkülése remény, de a bizalmi mutatók nem akarnak javulni. (Megkérdezhetnénk: ha mindennap és órában azt halljuk, hogy mindenhol röpködnek az orosz drónok, a lengyel temetőben robbanóanyagot rejt el a diverzáns, leállnak a repterek, Moszkva támadásra készül, a háború akár küszöbön is állhat – hogyan épül ebből fogyasztói bizalom?) 

Ukrajna háborús győzelme, és mi aggasztja az uniós cégeket – két külön világ, amelyek a kudarcban érnek össze

A Bloomberg mesterséges intelligencia alapján végzett gyorskutatás szerint az európai cégeket az ipari teljesítmény kapcsán messze nem az aggasztja, mikor győzik le Oroszországot – ha az európai sajtó meg is telt félelemkeltő jelentésekkel –, vagy hogy gyorsan csatlakozik-e az EU-hoz Ukrajna, hanem például főleg az, hogy a brüsszeli politika óriási versenyképességi károkat okozva magasra tolta és ott tartja ez energiárakat Európában, és bürokratikus korlátokat állít segítő intézkedések helyett. 

Csak egy kis ízelítő a régiónkból:

Stara Planina Hold, tőzsdén jegyzett holding Bulgáriában, éves jelentés:

Az Európai Unió üzleti környezetének romlása – amelyet az ukrajnai és közel-keleti katonai konfliktusok, a magas energiaárak, a túlzott szabályozás és a képzett munkaerő hiánya okoz – továbbra is visszafogja a vállalkozói aktivitást, tőkekiáramláshoz és a versenyképesség csökkenéséhez vezet. Európa jelentősen lemarad fő versenytársai, az Egyesült Államok és Kína mögött a gazdasági növekedés, az innováció, a csúcstechnológiák és a demográfiai mutatók terén.

Grupa Azoty, lengyel vegyipari csoport, negyedéves jelentés (szeptember 24.):

Az EKB kamatcsökkentései eddig nem tudták élénkíteni a keresletet… Az energia és a nyersanyagok magas költségei – más régiókhoz képest – továbbra is aláássák a versenyképességet. Ismét az európai jövedelmezőségi kihívások és a költség-versenyképesség hiánya – különösen az energiaszektorban –, valamint a globális túlkapacitás együttesen az átszervezési döntések fő mozgatórugói. 

SIJ Group, szlovén acélvállalat, féléves jelentés (2025. március)

Az európai acélipar – más iparágakhoz hasonlóan – már hosszabb ideje nehézségekkel küzd az üzleti környezetben. Az ágazatot hátrányosan érintik a magas energiaköltségek, amelyek jelentősen rontják a versenyképességet, az európai gazdaság lassulása, az Ázsiából származó felesleges, olcsó acélimport növekedése a védtelen európai piacon, a geopolitikai bizonytalanságok, az Egyesült Államok kereskedelmi korlátozásai, valamint a zöldátállással járó költségek.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Oroszország

Németország egyik legnagyobb cége kétségbeesve vallotta be: nem tudja otthagyni Oroszországot – elképesztő magyarázattal állt elő

Más nyugati cégek hatalmas nyereséget zsebelnek be a háborús gazdaságban.
8 perc
cseh gazdaság

Együtt a bajban Von der Leyen és Merz, és akkor dőlhetnek hátra, ha egy magyar mutató elkezd javulni

Világos, mi az, ami csökkenthetné a politikai nyomást – ezek az adatok mindent elmondanak.
2 perc
KSH

Tűkön ül a devizapiac: szerda reggel kitálal a KSH – mit hozhat a szeptemberi inflációs adat?

A forint újra gyengülő pályára állt, miközben az elemzők a drágulás lehetséges lassulását vagy gyorsulását latolgatják.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu