Együtt a bajban Von der Leyen és Merz, és akkor dőlhetnek hátra, ha egy magyar mutató elkezd javulni

Túlzás lenne azt állítani, hogy attól lélegezhetne fel Ursula von der Leyen és Friedrich Merz, ha azt látnánk, az ellenkezője történik annak, amit a keddi magyar ipari termelési adatok mutattak (kitartó visszaesést). Ha azonban mellétesszük az ugyanakkor közölt német ipari adatokat, és megmutatjuk az összefüggést a hasonlóan elkeserítő közép-európai trenddel, már érthetőbbé válik, miért okozna politikai megkönnyebbülést az Európai Bizottság elnökének és a német kancellárnak, ha a magyar ipar szárnyalni kezdene. Egyúttal demonstrálva az uniós gazdasági szövetség erejét.

A magyar ipari termelés és a német együtt a kátyúban: egymást sem szeretik, de egyszer talán Von der Leyen és Merz is rájön, hogy nem a háború a megoldás / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Egy nagyon beszédes német grafikonon mutatjuk be, miről van szó, és mi köze mindennek a magyar ipar tengődéséhez.

Előtte azonban egy kis ismétlés: a nagy közép-európai gazdaságok ipara szerkezetileg úgy épült fel – történelmi adottság, amíg nem fordul a történelem –, hogy Európa legnagyobb gazdasága, a német trendjei határozzák meg az irányt. Kevésbé a népes Lengyelországban, ahol a belső fogyasztás is jelentős erő, jobban a cseheknél, szlovákoknál, magyaroknál, románoknál. A legerősebb a lánc a válságban lévő német autóiparral, de van egyéb is.

Merz még hat hónapja sincs hatalmon, Von der Leyen azonban már lassan hat éve, a vigasztalan gazdasági trendekért és Európa fokozódó versenyképesség-vesztéért azonban mindketten megkapják a magukét, az utóbbi ellen épp most és főleg pont ezért nyújtottak be bizalmatlansági indítványokat az Európai Parlamentben.

Miközben az Európai Unió gazdasága elvileg kilábalóban van, a német ipar megrendelései egyre fogynak

Eközben kedden kijöttek a friss német ipari adatok, és kiderült, hogy a júliusi 2,7 százalék után már megint estek a megrendelések, 0,8 százalékkal, pedig az elemzők már 1,4 százalékos emelkedést reméltek. Még nagyobb a baj, amit a lenti grafikon mutat. (A gyenge havi német rendelési számokhoz már szinte hozzászoktunk, növekedést az elmúlt 36 hónapnak csak egyharmadában láthattunk.)

A havi adatokban mínusz jött mínusz után, a grafikonból ugyanakkor azt látjuk: a 2021-es szinthez képest egyre lejjebb szállnak a német ipari megrendelések, és már bőven a globális és európai sokkokkal teli 2020-as évek előtti szintek alatt tartunk. Hol a kilábalás? Ez egyértelmű hanyatlás.