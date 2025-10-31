Páratlan siker: kiviszik a magyar technológiát egy külföldi atomerőműbe — Európa országai egymásnak adják a kilincset a régióban

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a magyar tárcavezető az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) közgyűlését követően többek között azeri, georgiai és üzbég kollégájával is kétoldalú megbeszélést folytatott — közölte az MTI.

Szijjártó Péter Szamarkandban mutatta be a magyar szárazhűtéses technológiát, ami hatalmas előrelépés az üzbég atomprogramnak / Fotó: KKM / MTI

Szijjártó Péter beszéde elején nagy dolognak nevezte, hogy Üzbegisztán épülő atomerőművében nagy valószínűséggel a magyar szárazhűtéses technológiát fogják felhasználni.

Jó hír, hogy az idei esztendő végéig aláírásra kerül a megállapodás, amelynek értelmében a formálódó üzbegisztáni nukleáris projektben ez az egyedi magyar technológia is meg fog jelenni

— ismertette a tárcavezető.

Keleti nyitás Magyarországról

A miniszter azt is üdvözölte, hogy az Azerbajdzsánnal és Üzbegisztánnal folytatott együttműködés Magyarországot a nemzetközi energiapiacon teljesen új dimenzióba helyezi, mert azáltal, hogy magyar vállalatok itteni földgáz- és kőolajmezőkben szereztek tulajdonrészeket, hazánk már nemcsak vevőként léphet fel a nemzetközi piacokon, hanem „sok százmillió köbméternyi földgázzal és sok százezer tonna kőolajjal” eladóként is.

Ahogy arról korábban beszámoltunk,

Üzbegisztánban elkezdődtek a kisméretű atomerőmű építésének talajmunkái, és az orosz fővállalkozó Roszatom az első betonöntéssel a jövő év elején Pakson is gyorsítófokozatba kapcsol.

Az ország ezzel csatlakozik a nukleáris energiát használó országok táborába, de Magyarország is figyelemmel kísérheti egy olyan létesítmény építését, amelyhez hasonlót idővel maga is telepítene, és feladata is lehet az üzbég atomerőmű építése során.

Ez már teljesen más dimenziót jelent, s Magyarország energiabiztonságának javításához nagyon sokat tesz hozzá

– fogalmazott Szijjártó Péter Szamarkandban.

Tizenöt éve élen Eurázsiában

Szijjártó Péter kifejtette, hogy Magyarország nem most kezdte el a kapcsolatok építését Közép-Ázsiával és a kaukázusi régióval, hanem tizenöt éve, amikor is „az európaiak emiatt kinevettek minket, meg azt mondták, hogy diktatúrákkal üzletelünk”. „Ma már ezek az európai vezetők egymásnak adják a kilincset a világnak ezen táján, és odavannak egy-egy fényképért az itteni elnökökkel, ami nem is csoda, ugyanis a közép-ázsiai és kaukázusi térség a világ egyik leggyorsabban fejlődő térsége” – mutatott rá.

És mi, magyarok, nagy hasznot húztunk abból, hogy már tizenöt éve a kölcsönös tisztelet talaján állva építjük itt a kapcsolatrendszerünket, nem oktatunk ki senkit, nem gondoljuk, hogy nekünk kéne megmondani, hogy hogyan éljenek itt az emberek, és ezt a tiszteletet nagyra értékelik a világnak ezen a táján

– folytatta.

Georgia és Magyarország hasonló véleményen van

A miniszter végül arról is beszámolt a georgiai hivatali partnerével való tárgyalása kapcsán, hogy a dél-kaukázusi ország esete jól demonstrálja a brüsszeli politikát jellemező kettős mércét.

Georgiában egy patrióta párt nyerte meg a legutóbbi választást is, amely egy önkormányzati választás volt, egy olyan patrióta párt, amely a nemzeti érdekeket követi, amely fontosnak tartja a békét, amely fontosnak tartja a családokat, amely patrióta, konzervatív értékeket követ. És az Európai Unió, Brüsszel, mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy ellehetetlenítse ezt a patrióta georgiai kormányt, mindenfajta szankciókat akarnak bevezetni a georgiaiakkal szemben, meg akarják szüntetni a vízummentességet

– figyelmeztetett.