Magyarok építik Szlovákia első gigantikus akkumulátorgyárát: nincs jobb náluk a szakmában, a debreceni kínai beruházások miatt ennyire profik – így fog kinézni a Gotion üzeme

A magyar West Hungária Bau Kft. (WHB) egyszerre két, Szlovákiában megvalósuló, stratégiai jelentőségű beruházás kivitelezésében vesz részt: egy kórház és egy akkumulátorgyár építésében.

A magyar építőipari vállalat a szlovákiai Surányban a Gotion akkumulátorgyár előkészítő munkálatait végzi / Fotó: West Hungária Bau LinkedIn oldala

Az építőipari vállalat a szlovákiai Surányban a Gotion akkumulátorgyár előkészítő munkálatait végzi: a humuszleszedést, ideiglenes utak építését és végleges útcsatlakozások kialakítását. A napi 9 ezer köbmétert meghaladó kitermelési kapacitásuk révén eddig több mint 225 ezer köbméter földet termeltek ki, a teljes 450 ezer köbméteres mennyiséget pedig a szerződésben foglalt határidő előtt teljesítik. A feladatok azóta további útépítési munkákkal bővültek: 8 kilométer hosszúságú belső úthálózat kiépítésével és a területet körülvevő 3,8 kilométer hosszú, speciális, belátásgátló kerítés kivitelezésével. Emellett aktívan pályáznak további munkanemekre is, hogy a 250 ezer négyzetméter alapterületű gyártócsarnok kivitelezésében is meghatározó szereplőként vehessenek részt.

Másik jelentős projektjük Szlovákia legnagyobb, 500 millió euró értékű kórházfejlesztése, a presovi J. A. Reimana Egyetemi Kórház projekt keretében a WHB a BEKOR céggel együttműködve valósítanak meg egy 166 ezer négyzetméter összterületű létesítményt, amely három föld alatti és nyolc föld feletti szintet foglal magában, 913 betegággyal, 24 műtővel és 27 felvonóval. A beruházás részeként három parkolóház, energiaközpont és központi konyha is épül. Az építőipari cég 18 hónapon belül fejezheti be a beruházást.

Egy magyar generálkivitelező számára kiemelkedő lehetőség, hogy Szlovákia legnagyobb kórházfejlesztésében és egy globális akkumulátoripari beruházásban is kulcsszerepet játszhatnak

a cég közleménye szerint, amely az Építészfórumon jelent meg szerdán. Paár Attila, a WHB alapító-tulajdonos ügyvezetője elmondta, hogy „ezek a projektek bizonyítják, hogy a WHB nem csupán Magyarországon, hanem nemzetközi színtéren is képes a legmagasabb szintű szakmai és szervezési elvárásoknak megfelelni”.

A West Hungária Bau az a magyar vállalat, amely a CATL több mint 110 ezer négyzetméteres csarnoképítési projektjében szerkezetépítési és kapcsolódó feladatokat teljesített.